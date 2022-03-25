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Ekonomi İzmir ramazan pidesi ne kadar?
Ekonomi

İzmir ramazan pidesi ne kadar?

İzmir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan sofralarının olmazsa olmazlarından ramazan pidelerine ne kadar artış yapıldığı merak ediliyor. Peki, İzmir ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 23:56:00 -
İzmir ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayına kısa süre kala pek çok ilde pide fiyatları da belli oldu. İzmirliler, 2022 yılı ramazan pidesi ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, İzmir’de ramazan pidesi kaç TL?

İzmir ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konuların başında, pide fiyatları geliyor. Pide zamları ise il il açıklanmaya başladı. İzmir'de 350 gram ramazan pidesi 6 TL'den satılacak. Geçtiğimiz yıl İzmir'de 250 gramlık ramazan pidesi 3 TL'den satılmıştı.

İstanbul'da ise 330 gram ramazan pidesi 6 TL'ye, 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL'ye satılacak.

Ramazan pidesi kaçtan satılacak 2022? Ramazan pidesi 2022 fiyatı ne kadar?
Ramazan pidesi kaçtan satılacak 2022? Ramazan pidesi 2022 fiyatı ne kadar?

Ekonomi

Ramazan pidesi kaçtan satılacak 2022? Ramazan pidesi 2022 fiyatı ne kadar?

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