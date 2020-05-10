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Aktüel

İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtırken, bazı yaşlı vatandaşlara ise araçlarıyla refakat etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:43:09 -
İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtırken, bazı yaşlı vatandaşlara ise araçlarıyla refakat etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesi ile sokaklara çıktı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen yaşlı vatandaşlara sokakta maske dağıttı. Ekipler maske dağıtım işlemlerini sokak sokak sürdürürken, yürümede zorluk çeken bazı vatandaşlara da araçlarıyla refakat etti.

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