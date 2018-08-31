İzmir otogarında yangın çıtkı

İzmir otogarında reklam panolarında çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sabah saatlerinde İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan reklam panolarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürerek olası bir facianın önüne geçti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.