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İzmir nüfusu 2019 ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Peki İzmir nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verilerine göre İzmir'in nüfusu son dakika ne kadar arttı?

01 Şubat 2019 Cuma 10:27
İzmir nüfusu 2019 ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Peki İzmir nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verilerine göre İzmir'in nüfusu son dakika ne kadar arttı? 

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.

İzmir'in nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişiile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:27
  1. Bayburt
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. İzmir'in nüfusu ne kadar oldu?
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  11. istanbul nüfus
  12. bursa nüfusu
  13. antalya nüfusu
  14. konak nüfusu
  15. ankara nüfusu 2018

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