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Ekonomi İzmir Narlıdere Belediyesi uygun fiyatlarla daire satıyor
Ekonomi

İzmir Narlıdere Belediyesi uygun fiyatlarla daire satıyor

İzmir Narlıdere Belediyesi, 2.İnönü Mahallesi Sönmez Sokak adresinde 8051 ada 7 parsel üzerinde bulunan mülkiyetindeki 12 adet daireyi ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:42:00 -
İzmir Narlıdere Belediyesi uygun fiyatlarla daire satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  İhale 07.03.2023 Salı günü, Narlıdere Belediyesi Teras Kat Encümen Salonunda, 2886 Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ve devam hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile 15’er dakika ara ile yapılacak olup, ilk ihale saat 11.00’de başlayacaktır.

İhale “Mithatpasa Cad. No:447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası Teras kattaki Encümen Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü” ile yapılacaktır. Şartname bedeli 2.500,00 (ikibinbeşyüz TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir. İhale edilecek şartname eki projede gösterilen ihaledeki dairelerin KDV dahil muammen bedelleri ve ihale zamanı;

C Blok 1.Giriş 1.Bod.Kat D:13’e  5.095.000,00 TL.  Saat : 11:00

C Blok 1.Giriş 1. Bod. Kat D:14’e 5.500.000,00 TL. Saat : 11:15

C Blok 2.Giriş Zemin Kat D:8’e   4.250.000,00 TL. Saat : 11:30

C Blok 1.Giriş 2. Kat D:32’ye   6.750.000,00 TL.   Saat : 11:45

C Blok 2.Giriş 2. Kat D:14’e     4.200.000,00 TL.   Saat : 12:00

C Blok 1.Giriş 3. Kat D:37’ye   6.337.500,00 TL.    Saat: 12:15   

C Blok 2.Giriş 3. Kat D:16’ya   6.600.000,00 TL.    Saat : 12:30

C Blok 2.Giriş 3. Kat D:17’ye   4.300.000,00 TL.    Saat : 12:45

C Blok 2.Giriş 4. Kat D:20’ye   4.275.000,00 TL.    Saat : 13:00

C Blok 2.Giriş 5. Kat D:22’ye   6.850.000,00 TL.   Saat : 13:15   

C Blok 2.Giriş 5. Kat D:23’e     5.212.500,00 TL.    Saat : 13:30

C Blok 1.Giriş 6. Kat D:55’e    6.875.000,00 TL.    Saat : 13:45    olup, dairelerin geçici teminatları muhammen bedelinin %3’ü oranındadır. (Not:İhale önceki ihalenin uzaması durumunda ihale saati bir önceki ihalenin bittiği saatten itibaren başlayacaktır.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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