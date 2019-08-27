İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" operasyonu: 15 gözaltı "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri ve takibe aldıkları şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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