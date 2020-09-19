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Aktüel İzmir merkezli 28 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama
Aktüel

İzmir merkezli 28 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:28:32 -
İzmir merkezli 28 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 kişiden 21'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliden 53'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'sinin işlemleri sağlık gerekçesiyle ertelendi.

Aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer zanlılardan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Olay

18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 19'u Kara Kuvvetleri, 18'i Hava Kuvvetleri, 24'ü Jandarma, 2'si Sahil Güvenlik ve 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin halen görev yaptığı öğrenilen 66 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 55 zanlı emniyet tarafından yakalanmıştı.


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