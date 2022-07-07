İzmir Menderes belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı Mustafa Kayalar kimdir?
Menderes belediye başkanı hangi partili? İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Peki İzmir Menderes belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı Mustafa Kayalar kimdir?
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediyenin taşınmazlarını değeri altında satarak kamu zararı oluşturduğu ortaya çıkan Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İzmir Menderes belediyesi hangi partide?
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İzmir Menderes belediyesi seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Mustafa Kayalar oyların yüzde 55,66’sını alarak Menderes belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Bülent Soylu ise oylarını yüzde 42,86’sını almıştı.
Mustafa Kayalar Kimdir?
Mustafa Kayalar, 29 Ekim 1975 tarihinde Cumaovası'nda dünyaya geldi. İlk öğrenimini Cumaovası Alpaslan İlkokulunda, Ortaokul ve liseyi İzmir Menderes Lisesi’nde tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 1999 Yılında Menderes’te özel bir inşaat firmasını kurarak ticarete başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.