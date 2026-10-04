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Yerel İzmir lağım kokusundan kurtuluyor! İzmir'i AK Parti yönetecek
Yerel

İzmir lağım kokusundan kurtuluyor! İzmir'i AK Parti yönetecek

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İzmir lağım kokusundan kurtuluyor! İzmir'i AK Parti yönetecek

CHP’den ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, 7 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programda AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Tugay’ın yanı sıra iki ilçe belediye başkanının da partiye geçeceği ve bu transferlerle AK Parti’nin İzmir’de ilk kez yerel yönetimde çoğunluk sağlayacağı belirtildi.

CHP’den ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, 7 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programda AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Tugay’ın yanı sıra iki ilçe belediye başkanının da partiye geçeceği ve bu transferlerle AK Parti’nin İzmir’de ilk kez yerel yönetimde çoğunluk sağlayacağı belirtildi.

19 Haziran'da CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yeni siyasi adresi netleşti.

30 Eylül'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ile temaslarını tamamlayarak katılım sürecini kesinleştirdi.

 

ROZETİ 7 EKİM'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Cemil Tugay, 7 Ekim tarihinde düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozetle resmen AK Parti saflarına katılacak. Tugay ile birlikte İzmir'de iki ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye katılacağı bildirildi.

 

TUGAY TELEFONLARINI KAPATTI! "ARARLARSA 'BAŞKAN YURT DIŞINDA' DEYİN"

Sözcü Gazetesi'nden Mustafa Balcı'nın haberine göre; Beştepe'deki kritik görüşmenin ardından programlarını askıya alan ve telefonunu kapatan Tugay, danışmanları aracılığıyla kendisine ulaşmak isteyenlere "yurt dışında" bilgisinin verilmesini istedi.

 

AK PARTİ İZMİR'DE İLK KEZ YÖNETİME GEÇİYOR

Cemil Tugay'ın bu hamlesiyle birlikte AK Parti, parti tarihinde ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimi devralmış olacak.

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Yorumlar

Ali

İlk seçimde yine o kokuya dönerler bana kalırsa hiç milli serveti heba etmeyin...
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