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Eğitim İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?
Eğitim

İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?

KYK yurt başvurusunda bulunmak isteyenler hangi il ve ilçelerde KYK yurdu bulunduğunu araştırıyor. Peki, İzmir’in hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Güncel KYK yurt telefon adresleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-24 12:22:00 -
İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru işleminin 28 Ağustos Pazar akşamı sona ereceğini belirtti.

İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 274-70-09

Faks: 02322747008

Adres : Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(232) 581-25-35

Faks: 2325812545

Adres : SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

BERGAMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Adres : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ EFELER CADDESİ NO:7 BERGAMA/İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon :

Faks: 02323433320

Adres : Mevlana Mah.1744.sok.No:1

YÖRÜK ALİ EFE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 388-95-00

Faks: 0232 388 93 00

Adres : MEVLANA MAHALLESİ 1776. SOKAK NO:4/3 BORNOVA / İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Adres :: Erzene Mh. Ankara Cd. Ege Üniversitesi Kampüsü No: 172/28 Bornova/İZMİR

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)

Tipi : Kız

Adres : ATATÜRK CADDESİ ERZENE MAHALLESİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:172/36 BORNOVA/İZMİR

ÇEŞME YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(232) 724-92-77

Faks: 02327249275

Adres : CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7

TİRE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Tipi : Karma

Adres : ADNAN MENDERES MAH. BİLLUR SOK. NO:5 TİRE/ İZMİR

URLA YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(232) 765-91-10

Faks: 02327659113

Adres: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü İZMİR/ URLA

BUCA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 02324530704

Adres : Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 420-51-60

Faks: 02324205164

Adres : GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 453-16-67

Faks: 02324530766

Adres : HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME-BUCA/İZMİR CUMHURİYET BLOĞU; GAZİLER MAH. 1080/2 SK. NO:2 BUCA/İZMİR

 

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 440-10-66

Faks: 02324401068

Adres : DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 453-24-24

Faks: 02324537959

Adres: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Adres : YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : Erkek

Telefon :

Faks: 02322593966

Adres : İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 329-94-20

Faks: 02323299424

Adres: Eski Havalimanı Şosesi Yolu No:31/A Katip Çelebi Ün.Kampüs Alanı Çiğli-İZMİR

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 329-58-49

Faks: 02323295850

Adres: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR

KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023 | Bu sene KYK yurtlarının ücretleri ne kadar olacak?
KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023 | Bu sene KYK yurtlarının ücretleri ne kadar olacak?

Eğitim

KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023 | Bu sene KYK yurtlarının ücretleri ne kadar olacak?

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