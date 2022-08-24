İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?
KYK yurt başvurusunda bulunmak isteyenler hangi il ve ilçelerde KYK yurdu bulunduğunu araştırıyor. Peki, İzmir’in hangi ilçelerinde KYK yurdu var? Güncel KYK yurt telefon adresleri:
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru işleminin 28 Ağustos Pazar akşamı sona ereceğini belirtti.
İzmir KYK yurdu adresleri | İzmir hangi ilçelerde KYK yurdu var?
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 274-70-09
Faks: 02322747008
Adres : Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 581-25-35
Faks: 2325812545
Adres : SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
BERGAMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Adres : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ EFELER CADDESİ NO:7 BERGAMA/İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon :
Faks: 02323433320
Adres : Mevlana Mah.1744.sok.No:1
YÖRÜK ALİ EFE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-95-00
Faks: 0232 388 93 00
Adres : MEVLANA MAHALLESİ 1776. SOKAK NO:4/3 BORNOVA / İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Adres :: Erzene Mh. Ankara Cd. Ege Üniversitesi Kampüsü No: 172/28 Bornova/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU (YENİ)
Tipi : Kız
Adres : ATATÜRK CADDESİ ERZENE MAHALLESİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:172/36 BORNOVA/İZMİR
ÇEŞME YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 724-92-77
Faks: 02327249275
Adres : CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7
TİRE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Karma
Adres : ADNAN MENDERES MAH. BİLLUR SOK. NO:5 TİRE/ İZMİR
URLA YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 765-91-10
Faks: 02327659113
Adres: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü İZMİR/ URLA
BUCA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 02324530704
Adres : Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 420-51-60
Faks: 02324205164
Adres : GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 453-16-67
Faks: 02324530766
Adres : HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME-BUCA/İZMİR CUMHURİYET BLOĞU; GAZİLER MAH. 1080/2 SK. NO:2 BUCA/İZMİR
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 440-10-66
Faks: 02324401068
Adres : DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 453-24-24
Faks: 02324537959
Adres: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Adres : YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : Erkek
Telefon :
Faks: 02322593966
Adres : İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 329-94-20
Faks: 02323299424
Adres: Eski Havalimanı Şosesi Yolu No:31/A Katip Çelebi Ün.Kampüs Alanı Çiğli-İZMİR
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 329-58-49
Faks: 02323295850
Adres: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR