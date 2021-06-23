Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. 20-23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. İstanbul hariç diğer illerde kurban pazarları bayrama bir ay kala kurulmaya başladı. Peki, İzmir’de kurbanlıklar kaç lira? İzmir canlı hayvan kg fiyatı ne kadar?

İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri

Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogramı 26-30 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise 32-34 lira arasında değişiyor. Vakıflar, dernekler kurban bağışı için 900 ile 1.800 lira arasında değişen rakamlar talep ediyor. Kurban pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık kesimleri oluyor. Bu marketlerde ise kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 1900 ila 2100 lira arasında değişiyor. Marketler kurbanlıklar için 9 taksit imkanı sunuyor.

İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ

1 ALİAĞAİzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi No:34

2 ALİAĞAAliağa Belediyesi Çarşamba Pazar Yeri Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi

3 ALİAĞAAliağa Viking Evleri Meydanı Yalı Mahallesi Viking Evleri

4 ALİAĞAPetkim Siteler Araç Yıkama Yeri Sitelar Mahallesi Petkim Küme Evleri Site 2

5 BALÇOVA Ömer Çakmak İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir

6 BALÇOVA Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir

7 BAYINDIR MerkezMenderes Bulvarı, Tenik Çırçır Fabrikası Üstündeki Yolda

8 BAYINDIR Canlı MahallesiCanlı Mahallesi Belediye Parkı İçinde

9 BAYINDIR Çırpı Mahallesi Çırpı Mahallesi Pazar Yeri Üstündeki Boş Alanda

10 BAYINDIR Zeytinova Mahallesi Zeytinova Mahallesi Atatürk Caddesindeki Meydanda

11 BAYRAKLI Özkanlar Kapalı Otopark Yeri Manavkuyu Mah. 289 Sok. (Özkanlar Camii Yanı) /Bayraklı

12 BAYRAKLI Çamkıran Kapalı Pazar Yeri Manavkuyu Mah.275/7 Sok. /Bayraklı

13 BAYRAKLI 75. Yıl Mah.Kapalı Pazar Yeri 75. Yıl Mah.120/39 Sok. /Bayraklı

14 BAYRAKLI Yeni Girne Kapalı Pazar Yeri Yeni Girne Bulvarı /Bayraklı

15 BAYRAKLI Şehit Uzm.Çvş. Ali Akdoğan Osmangazi Kapalı Osmangazi Mah.593 Sok. /Bayraklı

16 BAYRAKLI Doğançay Mezarlığı Yanı 7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı

17 BAYRAKLI Yamanlar Kapalı Pazar Yeri Yamanlar Mah.7334 Sok. /Bayraklı

18 BERGAMA İbrahim Uyar Dağıstan Mh. Tavukçukuru Küme Evleri No:148 Bergama

19 BERGAMA Mustafa Balcı Ertuğrul Mh. Beylik Mevkii Bergama

20 BERGAMA Hüseyin GövenKurtuluş Mh. Huzur Sk. No:6 Bergama

21 BERGAMA Ferudun Gürkaya Karaveliler Mh. No:387 Kurban Kesimhanesi Bergama

22 BERGAMA Şerif Baki Dönmez Fatih Mh. Sabuncu Mevkii 321 Sk. No:16 Bergama

23 BERGAMA Mustafa Şenesen Aşağıcuma Mh. No:5 Bergama

24 BERGAMA Levent Memişoğlu Ayaskent Mh. 179 Ada 32 Parsel Bergama

25 BERGAMA Osman Dalkıran Atatürk Mh. Bağlar Mevkii Cihan Yandı Sk. No:10 Bergama

26 BERGAMA Halil İbrahim Balcı Çeltikçi Mh. No:77 Bergama

27 BERGAMA Hüsnü Derya Paksoy Kaleardı Mh. Değirmentepe Mevkii Bergama

28 BERGAMA Ersan Ağır Dağıstan Mh. Dağıstan Sk. No:90 Bergama

29 BERGAMA Semih Sezer Aşağıcuma Mh. No:164 Bergama

30 BERGAMA Nurettin Yaşa Aşağıcuma Mh. No:178 Bergama

31 BERGAMA Erdoğan SarıyerFatih Mh. Bağlar İçi Kumluca Mevkii D:9 Bergama

32 BERGAMA Mustafa Kaya Fevzipaşa Mh. Değirmenyolu Üzeri 1.Çıkmaz Sk. No:1 Bergama

33 BERGAMA Ali Çelik Yerli Tahtacı Mh. Bergama

34 BERGAMA Ayhan Kaçar Anafartalar Cd. Bağlar Mevkii Bergama

35 BERGAMA Ertan Delbıçakoğlu İslam Saray Mh. Vakıflar Mevkii 500 Ada 93 Parsel Bergama

36 BERGAMA Macit Şengül Ayaskent Mh. Çevik Cd. No:55 Bergama

37 BERGAMA Bergama Mezbahanesiİzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi Bergama

38 BEYDAĞ Beydağ Belediye Mezbahanesi.Atatürk Mahallesi Arıtürk Sokak No:27

39 BEYDAĞ Beydağ Çıraklık Eğitim Merkezi BahçesiBeyköy Mahallesi Hüdaverdi Aygün Sok.No:2

40 BEYDAĞ Beydağ Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanındaki Belediye Arsası. Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanı

41 BORNOVA Bornova Kurban Kesim Ve Satış Yeri Işıkkent Egemenlik Mahallesi

42 BUCA Kaynaklar Bölgesi 802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir

43 ÇEŞME Belediye Atölye Hangarı Musalla Mah. / Çeşme

44 ÇEŞME Eski Alaçatı Mezbahanesi Alaçatı Mah. / Çeşme

45 ÇİĞLİ Ataşehir Pazar Yeri Ataşehir Mahallesi Pazaryeri

46 ÇİĞLİ Evka 2 Pazar Yeri Evka 2 Pazaryeri (6808 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

47 ÇİĞLİ Evka 5 Pazar Yeri Evka 5 Pazar Yeri (8929 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

48 ÇİĞLİ Egekent Pazar Yeri Egekent Pazar Yeri (8845 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

49 ÇİĞLİ Sasalı Eski Mezbahası Sasalı Eski Mezbahası (Kesim Yeri) Sasalı Mahallesi

50 ÇİĞLİ Harmandalı Pazar Yeri Harmandalı Beldesi (Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Muhtarlığın Arkası) Olarak Belirlenmesine

51 ÇİĞLİ Kaklıç Mahallesi Girişi Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi

52 DİKİLİ Dikili Merkez İsmetpaşa Mah. Sülüklü Çeşme Mevkii Giysi Pazarı

53 DİKİLİ Dikili Çandarlı Mah. Çorlu Mevkii Yaylayurt Yolu Üzeri Büyükşehir Belediye Mezbahanesi

54 GAZİEMİR Bilal Özkan Salçan Atıfbey Mahallesi (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir

55 GAZİEMİR Cengiz Aydın Otomotif Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir

56 GAZİEMİR Hasan Berk Dönmez Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir

57 GÜZELBAHÇE Spor Salonu Bahçesi Abdullah Baydar Cad. Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi / Güzelbahçe

58 GÜZELBAHÇE Kültür Evi Bahçesi Yaka Mahallesi Kültür Evi Bahçesi / Güzelbahçe

59 KARABAĞLAR Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel Kesim 11344/4

60 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 1 Parseller Kesim 11341/1 (1 Çadır)

61 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 3 Parseller Kesim 3441/16 (1 Çadır)

62 KARABAĞLAR Yeşilyurt Pazaryeri Yeşilyurt Pazaryeri

63 KARABAĞLAR Kooperatif Evleri Pazar Yeri Kooperatif Evleri Paz.Yeri (1 Çadır)

64 KARABAĞLAR Kestanepazarı Hatay Kur’An Kursu Bahçesi 175/1 Sok. No:8 Basınsitesi

65 KARABAĞLAR Oto Ve Halı Yıkama Yerleri (Talep Olursa)

66 KARABURUN Kesim Yeri Yoktur Kesim Yeri Yoktur

67 KARŞIYAKA Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir

68 KEMALPAŞA MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı

69 KEMALPAŞA Ulucak Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri

70 KEMALPAŞA Y Kızılca Mahallesi Kapalı Pazaryeri

71 KEMALPAŞA Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

72 KEMALPAŞA Armutlu Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

73 KEMALPAŞA Bağyurdu Mahallesi Belediye Pazar Yeri

74 KEMALPAŞA Emrah Konyar Besi Çiftliği Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14 Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı

75 KEMALPAŞA Ali Hansu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4 Kemalpaşa

76 KEMALPAŞA Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

77 KEMALPAŞA Bayraktar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

78 KEMALPAŞA Yener Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa

79 KEMALPAŞA Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

80 KEMALPAŞA Hamzaoğlu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

81 KEMALPAŞA Urfalılar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

82 KEMALPAŞA Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa

83 KEMALPAŞA Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa

84 KEMALPAŞA Doruk Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

85 KEMALPAŞA İhsan Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

86 KEMALPAŞA Kılıçlar Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

87 KEMALPAŞA Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa

88 KEMALPAŞA Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa

89 KEMALPAŞA Karasalihoğulları Besi Kemalpaşa

90 KEMALPAŞA Sezgin Besicilik Kemalpaşa

91 KEMALPAŞA Karahan Besicilik Kemalpaşa

92 KEMALPAŞA Atom Besicilik Kemalpaşa

93 KEMALPAŞA Daşdemir Besicilik Kemalpaşa

94 KEMALPAŞA Bornovalılar Kasabı Kemalpaşa

95 KEMALPAŞA Savranoğlu Besi Çiftliği Kemalpaşa

96 KEMALPAŞA Avşarbeyi Besicilik Kemalpaşa

97 KEMALPAŞA Kaçmaz Besicilik Kemalpaşa

98 KEMALPAŞA Şirin Kasap Kemalpaşa

99 KEMALPAŞA Umut Besicilik Kemalpaşa

100 KEMALPAŞA Salih Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa

101 KEMALPAŞA Taşdanlar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

102 KEMALPAŞA Yaşarkent Hayvancılık Kırovası Mevkii Kemalpaşa

103 KEMALPAŞA Eren Çiftlik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

104 KEMALPAŞA Salihbey Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

105 KEMALPAŞA Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa

106 KEMALPAŞA Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği Çınarköy Altı Kemalpaşa

107 KEMALPAŞA Nif Hayvancılık Besi Çiftliği Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa

108 KEMALPAŞA Ansızca Tosun Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

109 KEMALPAŞA Fesih Taştan Besi Çiftliği Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa

110 KEMALPAŞA Emre Arıcı Arıcı Besicilik Ulucak Kemalpaşa

111 KEMALPAŞA Murat Armağan Besi Çiftliği İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa

112 KEMALPAŞA H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa

113 KEMALPAŞA Aliş Besicilik Ulucak Kemalpaşa

114 KEMALPAŞA Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa

115 KEMALPAŞA Yüksek Besicilik Ali Yüksek Ulucak Mahallesi Kemalpaşa

116 KEMALPAŞA Ramazan Öztürk Besi Çiftliği Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

117 KEMALPAŞA Yayla Besicilik Ali Kantar Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

118 KEMALPAŞA Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa

119 KEMALPAŞA Musa Karabalıkbesi Çiftliği Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa

120 KEMALPAŞA Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa

121 KEMALPAŞA Balkın Besicilik Armutlu Kemalpaşa

122 KEMALPAŞA İmdat Durmuş Besi Çiftliği Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa

123 KEMALPAŞA Erhan Yıldızbesi Çiftliği Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa

124 KEMALPAŞA Badem Et Besi Çiftliği Armutlu Kemalpaşa

125 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Armutlu Kemalpaşa

126 KEMALPAŞA Dağ Çiftliği Armutlu Kemalpaşa

127 KEMALPAŞA Erzurumlu Recep Besi Armutlu Kemalpaşa

128 KEMALPAŞA Laz Dayı Besi Armutlu Kemalpaşa

129 KEMALPAŞA Doğal Besicilik Armutlu Kemalpaşa

130 KEMALPAŞA Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa

131 KEMALPAŞA Genç Kasap Armutlu Kemalpaşa

132 KEMALPAŞA Öz Kardeşler Besicilik Armutlu Kemalpaşa

133 KEMALPAŞA Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa

134 KEMALPAŞA Nihat Oğulbesi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa

135 KEMALPAŞA Güler Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

136 KEMALPAŞA Harmanlar Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

137 KEMALPAŞA Eser Yanık Besiçiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

138 KEMALPAŞA Fatih Poyraz Besi Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

139 KEMALPAŞA Tahiroğlu Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa

140 KEMALPAŞA Araplıoğlu Besicilik Yukarıkızılca Kemalpaşa

141 KEMALPAŞA Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa

142 KEMALPAŞA Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa

143 KEMALPAŞA Yörük Hasan Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

144 KEMALPAŞA Temur Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa

145 KEMALPAŞA Kuzenler Besi Aşağıkızılca Kemalpaşa

146 KEMALPAŞA Faik Bulut Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa

147 KEMALPAŞA Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

148 KEMALPAŞA Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa

149 KEMALPAŞA İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

150 KEMALPAŞA Kartallar Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

151 KEMALPAŞA Bakır Besicilik Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

152 KEMALPAŞA Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa

153 KEMALPAŞA Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

154 KEMALPAŞA Mehmet Öz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

155 KEMALPAŞA Ömer Kayıhan Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

156 KEMALPAŞA Ahmet Dinç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

157 KEMALPAŞA Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

158 KEMALPAŞA Arda Besicilik Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

159 KEMALPAŞA Urfalı Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

160 KEMALPAŞA Öztürk Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

161 KEMALPAŞA Osman Kasap Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

162 KEMALPAŞA Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

163 KEMALPAŞA Lütfü Barut Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

164 KEMALPAŞA Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

165 KEMALPAŞA Hizmet Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

166 KEMALPAŞA Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

167 KEMALPAŞA Göçmenoğlu Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

168 KEMALPAŞA Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

169 KEMALPAŞA Mehmet Ar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

170 KEMALPAŞA M. Ali Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

171 KEMALPAŞA Talha Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

172 KEMALPAŞA Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

173 KEMALPAŞA Faruk Uysal Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

174 KEMALPAŞA Cafer Canöz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

175 KEMALPAŞA Salih Çevre Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

176 KEMALPAŞA Apdullah Gökkaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

177 KEMALPAŞA Hüseyin Özen Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

178 KEMALPAŞA Recep Güvenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

179 KEMALPAŞA Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

180 KEMALPAŞA Mustafa Çakmak Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

181 KEMALPAŞA Cevdet Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

182 KEMALPAŞA Adem Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

183 KEMALPAŞA Hilmi Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

184 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

185 KEMALPAŞA Mehmet Kılınakbesiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

186 KEMALPAŞA Ali Özdemir Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

187 KEMALPAŞA Sabri Nizam Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

188 KEMALPAŞA Cem Güler Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

189 KEMALPAŞA Ali Tamgenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

190 KEMALPAŞA Zinnur Paryaz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

191 KEMALPAŞA Recai Koşar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

192 KEMALPAŞA Tuncay Er Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

193 KEMALPAŞA Abdullah Kaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

194 KEMALPAŞA Osman Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

195 KEMALPAŞA Hakan Güney Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

196 KEMALPAŞA Hasan Ali Sargın Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

197 KEMALPAŞA İsmail Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

198 KEMALPAŞA Ömer Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

199 KEMALPAŞA Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

200 KEMALPAŞA Ali Kasap Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

201 KEMALPAŞA İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

202 KEMALPAŞA Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

203 KEMALPAŞA Bekir Akşit Besiçiftliği Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

204 KEMALPAŞA M. Fatih Başoğlu Çiftliği Ören Mahallesi Kemalpaşa

205 KEMALPAŞA Kemal Demir Besicilik Ören Besicilik

206 KEMALPAŞA Rıdvan Buşargel Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

207 KEMALPAŞA Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

208 KEMALPAŞA İrfan Ünveren Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

209 KEMALPAŞA Hasan Etkin Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

210 KEMALPAŞA Mehmet Erbil Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

211 KEMALPAŞA Kanber Şengör Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

212 KEMALPAŞA Fevzi Ağa Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

213 KEMALPAŞA Zahir Karakaş Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

214 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

215 KEMALPAŞA Vural Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

216 KEMALPAŞA Olcay Tarım Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

217 KEMALPAŞA Umut Şengör Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

218 KEMALPAŞA Ayyıldız Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

219 KEMALPAŞA Tan Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

220 KEMALPAŞA İstanbullu Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

221 KEMALPAŞA Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

222 KEMALPAŞA Bölükpaşa Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

223 KEMALPAŞA Akova Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

224 KEMALPAŞA Demir Besicilik Yiğitler Kemalpaşa

225 KEMALPAŞA Aydemir Besicilik Vişneli

226 KEMALPAŞA Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi Vişneli

227 KEMALPAŞA Karaaslan Besi Çiftliği Vişneli

228 KEMALPAŞA Sarıkaya Besicilik Vişneli

229 KEMALPAŞA Şahin Besicilik Bülent Şahin Vişneli

230 KEMALPAŞA Çolakoğlu Besicilik Yenmiş Kemalpaşa

231 KEMALPAŞA Kıvırcık Mustafa Ansızca Kemalpaşa

232 KEMALPAŞA Akalan Avcı Besicilik Akalan Kemalpaşa

233 KEMALPAŞA İdeal Besicilik Akalan Kemalpaşa

234 KEMALPAŞA İnceoğlu Besicilik Akalan Kemalpaşa

235 KEMALPAŞA Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa

236 KEMALPAŞA Kadıoğlu Hayvancılık Akalan Kemalpaşa

237 KEMALPAŞA Tosun Besicilik Ansızca Kemalpaşa

238 KEMALPAŞA Çınar Besicilik Çambel Kemalpaşa

239 KEMALPAŞA Gökhan Apaydın Çambel Kemalpaşa

240 KEMALPAŞA Ahmet Şanal Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

241 KEMALPAŞA Topçuoğlu Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

242 KEMALPAŞA Ali Kozak Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

243 KEMALPAŞA Hüseyin Topaç Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

244 KEMALPAŞA Fatih Tuncer Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

245 KEMALPAŞA Baykal Tezer Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

246 KEMALPAŞA Has Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

247 KEMALPAŞA Ahmetcik Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

248 KEMALPAŞA Nuri Yiğit Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

249 KEMALPAŞA Muhsin Özdemir Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

250 KEMALPAŞA Müslim Seven Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

251 KEMALPAŞA Aker Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

252 KEMALPAŞA Aktaş Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

253 KEMALPAŞA Ertan Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

254 KEMALPAŞA Adalı Besicilik Sarılar Kemalpaşa

255 KEMALPAŞA Vural Besicilik Sarılar Kemalpaşa

256 KEMALPAŞA Yılmaz Besicilik Nazarköy Kemalpaşa

257 KEMALPAŞA Gümüşpala Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

258 KEMALPAŞA Çağlar Besi Örnekköy Kemalpaşa

259 KEMALPAŞA Seçkin Besicilik Örnekköy Kemalpaşa

260 KEMALPAŞA Ali Baba Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

261 KEMALPAŞA Yılmaz Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

262 KEMALPAŞA Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa

263 KEMALPAŞA Yunus Cağ Kebap Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

264 KEMALPAŞA M. Kamer Kurbanlık Satışı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

265 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii

266 KEMALPAŞA Eren Altay Halilbeyli

267 KEMALPAŞA Efkar Et Kombinası Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A

268 KONAKYeşildere Kesim Yeri Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.

269 KINIK Mezbaha Soğuk Hava Deposu Ve Bahçesi

270 KİRAZ Belediye Hayvan Pazarı

271 MENDERES Merkez Pazaryeri Cumaovası Cd. No:30

272 MENEMEN 30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen 30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen

273 MENEMEN Abdullah İncekara Seyrek Mahallesi Menemen

274 MENEMEN Ali UsluSeyrek Mah 5001 Sk No:56 Menemen

275 MENEMEN Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen

276 MENEMEN Bekir Katlanç Çaltı Mah No:19 Menemen

277 MENEMEN Cenk Koçer Kesik Mah Menemen

278 MENEMEN Cumhur Çevik Emiralem Kır Mah Kanal Yolu Sok No.1 Menemen

279 MENEMEN Erhan İşim Çavuş Mah 203 Sk No.5

280 MENEMEN Ersoy Sönmez (Kasap Ersoy) Çavuş Mahallesi Menemen/İzmir

281 MENEMEN Kenan Yılmaz (Korkmazoğlu Tarım Ve Hayvancılık Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti) Kesik Mahallesi Maltepe Yolu

282 MENEMEN Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı

283 MENEMEN Menemen Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği İsmetinönü Mah 1211/1 Sk No:41 Menemen

284 MENEMEN Menemen Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Kasımpaşa, Sk. Aşevi Binası, Paşa Gç. D:12 Menemen

285 MENEMEN Nazife Gürbüz Mermerli Mah Kumtepe Mevkii Pekenti Yolu No.6

286 MENEMEN Osman Tekbaş Emiralem Mah Küme Evleri No:24 Menemen

287 MENEMEN Önder Büyükacar Camikebir Mah No.71 Menemen

288 MENEMEN Recep Balcı Yahşelli Mah 6331 Sk No.25/1 Menemen

289 MENEMEN Serkan İnceoğlu 29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No.3 Menemen

290 MENEMEN Sinan Şengül 85. Yıl Cumhuriyet Mah 4119 Sk No:5 Menemen

291 MENEMEN Ulukent Hayvancılık Et Entegre Tesisesleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti Cumhuriyet Mah Ova Mevki No:37 Menemen

292 MENEMEN Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mah 4141/1 Sokak No:4 Seyrek Menemen

293 ÖDEMİŞ Ovakent Mezbahanesi Ovakent Mahallesi

294 ÖDEMİŞ Ödemiş Belediyesi Gölcük Hizmet Birimi Gölcük Mahallesi

295 ÖDEMİŞ Bademli Mezbahanesi Bademli Mahallesi

296 ÖDEMİŞ Ödemiş Belediyesi Belediye Kasaphali Bengisu Mahallesi İş Bankası Yanı

297 ÖDEMİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Hayvan Satış Yeri 3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1

298 ÖDEMİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi Emmioğlu Mahallesi Çevre Yolu Üzeri No:31 Ödemiş

299 ÖDEMİŞ İmam Birgivi Kesim Yeri, Birgi Mahallesi İmam Birgivi Mevkii

300 ÖDEMİŞ Bozdağ Otoparkı Bozdağ Mahallesi Otoparkı

301 ÖDEMİŞ Ovakent Kapalı Pazaryeri Ovakent Mahallesi Kapalı Pazaryeri

302 ÖDEMİŞ Müftülük Sitesi Kurban Kesim Yeri, Atatürk Mah. Saraçoğlu Cad. No:74/A

303 SEFERİHİSAR Belediye Garaj Amirliği Turabiye Mahallesi Belediye Garaj Amirliği

304 SEFERİHİSAR Şehit Osman Koç Spor Tesisi Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri. Ürkmez / Seferihisar

305 SEFERİHİSAR Doğanbey Şantiyesi Seferihisar

306 SELÇUKKurban Kesim Yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Mezbahası İsabey Mahallesi 2004 Sokak No:4 Selçuk

307 TİRE Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mah. Bayrak Caddesi no:3

308 TİRE Uzunay Et Gökçen Mezbahası Gökçen Mezbaha Çıkmazı Sokak No:3

309 TİRE Toplu Konut Sitesi Atatük Mah. Toplu Konut Sitesi

310 TİRE Toki Mahallesi Tire Toki Mahallesi

311 TİRE İbrahim KAYABAŞ İbnimelek Mah. 2. Namazgah Küme Evleri no:9

312 TİRE Nazmi KAYHANMerkez Turan Mah. Taştepe Mevkii

313 TİRE Metin SEKELER İbnimelek Mah. 1. Namazgah Küme Evleri no:45

314 TİRE Ayhan ÖZMEN Işıklar Mah. Okul Küme Evleri No:11

315 TİRE Hüseyin KÖRPEMerkez Turan Mah. Tren Yolu Altı Mevkii

316 TİRE Tuncay CANLI İbnimelek Mah. Çakallık Küme Evleri Mevkii No:49

317 TİRE Oktay EMSAN İhsaniye Mah. Kuyulu Kahve Mevkii

318 TİRE Yılmaz BAYRAKTAR Peşrefli Mah. Piri Veli Sokak

319 TİRE Ahmet ÖZÇELİKKireli Mah. Dikilitaş Mevkii 26 Ada 82 Parsel

320 TİRE Kadir ÇOKUR Yuvalı Mah. Küme Evleri no:42

321 TİRE Hüseyin DEMİRKAN Yeni Sanayi Altı Mangırlar Mevkii

322 TİRE Ali GÜLBEK Adnan Menderes Mah. Demet Cad. no:8

323 TİRE Sinan SARKUMLAR Fatih Mah. Çakallık Mevkii Küme Evleri no:8

324 TORBALI Kapalı Pazar Yeri Tepeköy Mah. Kapalı Pazar Yeri Balık Bölümü.

325 TORBALI Barış Yapı Pazar Yeri Cumhuriyet Mah. Barış Yapı Sit. Balık Bölümü

326 TORBALI Engelsiz Yaşam Parkı Yanı Ertuğrul Mah. Sadık İleri Bulvarı Engelsiz Yaşam Parkı Yanı

327 TORBALI Alpkent Mah. Muhtarlık Binası Yanı Alpkent Mah. Muhtarlık Ve Mustafa Çoban İlköğretim Okulu Arası Boş Alan

328 TORBALI Kapalı PazayeriAyrancılar Mah.Kapalı Pazar Yeri.

329 TORBALI Ayrancılar Mh.EgekentAyrancılar Mh. Sultan Abdülhamit Camii Yanı.

330 TORBALI Yazıbaşı Kavşağı Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı. (3 Adet Kesim Yeri)

331 URLA Urla Merkez Urla İlçe Santral Garajı Arkası Urla/İzmir

332 URLA Zeytinalan Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi Urla/İzmir

KURBAN SATIŞ YERLERİ

1 ALİAĞAAliağa Belediyesi Kurban Satış Yeri Haraççıbahçe Mevkii 992 Parsel (Aliağa Mezarlığı Karşısı)

2 BALÇOVA Ömer Çakmak İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir

3 BALÇOVA Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir

4 BAYINDIR Bayındır Çırpı Mezbahanesi Çırpı Mahallesi Girişi

5 BAYINDIR Bayındır Zeytinova Mezbahanesi Zeyinova Mahallesi Salhane Sk.

6 BAYRAKLI Doğançay Mezarlığı Yanı 7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı

7 BERGAMA Bergama Belediyesi

Canlı Hayvan Pazarı İslamsaray Mh. Adnan Menderes Cd. No:6 Bergama

8 BEYDAĞ Beydağ Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Mahallesi. Sanayi Bölgesi.

9 BORNOVA Bornova Kurban Işıkkent Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25 Ve 6106/26 Sokakları Arasındaki Alan

10 BUCA Kaynaklar Bölgesi Bağpazarı Mevkii 82 Ada 24 Parsel Kuruçeşme Mahallesi Buca İzmir

11 BUCA Kaynaklar Bölgesi 802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir

12 ÇEŞME Çeşme Merkez Otogar Arkasındaki Boş Arsa Musalla Mah. / Çeşme

13 ÇEŞME Makro Center Karşısı Yanı Otoban Altı Alaçatı Mah. / Çeşme

14 ÇİĞLİ Kaklıç Mahallesi 1223 Ve 1225 Nolu Parseller Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi-Çiğli

15 DİKİLİ Dikili Merkez Gazipaşa Mah. Barışkent Sitesi Karşısı Boş Alan

16 DİKİLİ Dikili Çandarlı Mah. Çandarlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Arkası Stadyum Caddesi

17 GAZİEMİR Bilal Özkan Salçan Atıfbey Mahallesi (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir

18 GAZİEMİR Cengiz Aydın Otomotif Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir

19 GAZİEMİR Hasan Berk Dönmez Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir

20 GÜZELBAHÇE Arazi Seferihisar Yolu İle Ali İhsan Gedik Cad. Kesiştiği Yediemin Deposu Karşısında Bulunan Arazi / Güzelbahçe

21 KARABAĞLAR Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel Uzundere Mahallesi

22 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 11341 Ada 1 Parsel Peker Mahallesi

23 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 3 Parseller Peker Mahallesi

24 KARABURUN Pazaryeri Otopark AlanıMerkez Mahallesi Aşağı Çeşme Sokak Pazaryeri Otopark Alanı Karaburun

25 KARABURUN Manal Yol Ayrımı Mordoğan Mahallesi İzmir Caddesi Manal Yol Ayrımı

26 KARŞIYAKA Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir

27 KEMALPAŞA MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı

28 KEMALPAŞA Ulucak Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri

29 KEMALPAŞA Y Kızılca Mahallesi Kapalı Pazaryeri

30 KEMALPAŞA Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

31 KEMALPAŞA Armutlu Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

32 KEMALPAŞA Bağyurdu Mahallesi Belediye Pazar Yeri

33 KEMALPAŞA Emrah Konyar Besi Çiftliği Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14 Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı

34 KEMALPAŞA Ali Hansu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4 Kemalpaşa

35 KEMALPAŞA Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

36 KEMALPAŞA Bayraktar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

37 KEMALPAŞA Yener Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa

38 KEMALPAŞA Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

39 KEMALPAŞA Hamzaoğlu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

40 KEMALPAŞA Urfalılar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

41 KEMALPAŞA Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa

42 KEMALPAŞA Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa

43 KEMALPAŞA Doruk Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

44 KEMALPAŞA İhsan Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

45 KEMALPAŞA Kılıçlar Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

46 KEMALPAŞA Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa

47 KEMALPAŞA Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa

48 KEMALPAŞA Karasalihoğulları Besi Kemalpaşa

49 KEMALPAŞA Sezgin Besicilik Kemalpaşa

50 KEMALPAŞA Karahan Besicilik Kemalpaşa

51 KEMALPAŞA Atom Besicilik Kemalpaşa

52 KEMALPAŞA Daşdemir Besicilik Kemalpaşa

53 KEMALPAŞA Bornovalılar Kasabı Kemalpaşa

54 KEMALPAŞA Savranoğlu Besi Çiftliği Kemalpaşa

55 KEMALPAŞA Avşarbeyi Besicilik Kemalpaşa

56 KEMALPAŞA Kaçmaz Besicilik Kemalpaşa

57 KEMALPAŞA Şirin Kasap Kemalpaşa

58 KEMALPAŞA Umut Besicilik Kemalpaşa

59 KEMALPAŞA Salih Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa

60 KEMALPAŞA Taşdanlar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

61 KEMALPAŞA Yaşarkent Hayvancılık Kırovası Mevkii Kemalpaşa

62 KEMALPAŞA Eren Çiftlik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

63 KEMALPAŞA Salihbey Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa

64 KEMALPAŞA Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa

65 KEMALPAŞA Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği Çınarköy Altı Kemalpaşa

66 KEMALPAŞA Nif Hayvancılık Besi Çiftliği Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa

67 KEMALPAŞA Ansızca Tosun Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa

68 KEMALPAŞA Fesih Taştan Besi Çiftliği Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa

69 KEMALPAŞA Emre Arıcı Arıcı Besicilik Ulucak Kemalpaşa

70 KEMALPAŞA Murat Armağan Besi Çiftliği İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa

71 KEMALPAŞA H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa

72 KEMALPAŞA Aliş Besicilik Ulucak Kemalpaşa

73 KEMALPAŞA Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa

74 KEMALPAŞA Yüksek Besicilik Ali Yüksek Ulucak Mahallesi Kemalpaşa

75 KEMALPAŞA Ramazan Öztürk Besi Çiftliği Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

76 KEMALPAŞA Yayla Besicilik Ali Kantar Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

77 KEMALPAŞA Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa

78 KEMALPAŞA Musa Karabalıkbesi Çiftliği Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa

79 KEMALPAŞA Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa

80 KEMALPAŞA Balkın Besicilik Armutlu Kemalpaşa

81 KEMALPAŞA İmdat Durmuş Besi Çiftliği Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa

82 KEMALPAŞA Erhan Yıldızbesi Çiftliği Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa

83 KEMALPAŞA Badem Et Besi Çiftliği Armutlu Kemalpaşa

84 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Armutlu Kemalpaşa

85 KEMALPAŞA Dağ Çiftliği Armutlu Kemalpaşa

86 KEMALPAŞA Erzurumlu Recep Besi Armutlu Kemalpaşa

87 KEMALPAŞA Laz Dayı Besi Armutlu Kemalpaşa

88 KEMALPAŞA Doğal Besicilik Armutlu Kemalpaşa

89 KEMALPAŞA Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa

90 KEMALPAŞA Genç Kasap Armutlu Kemalpaşa

91 KEMALPAŞA Öz Kardeşler Besicilik Armutlu Kemalpaşa

92 KEMALPAŞA Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa

93 KEMALPAŞA Nihat Oğulbesi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa

94 KEMALPAŞA Güler Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

95 KEMALPAŞA Harmanlar Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

96 KEMALPAŞA Eser Yanık Besiçiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

97 KEMALPAŞA Fatih Poyraz Besi Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

98 KEMALPAŞA Tahiroğlu Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa

99 KEMALPAŞA Araplıoğlu Besicilik Yukarıkızılca Kemalpaşa

100 KEMALPAŞA Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa

101 KEMALPAŞA Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa

102 KEMALPAŞA Yörük Hasan Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa

103 KEMALPAŞA Temur Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa

104 KEMALPAŞA Kuzenler Besi Aşağıkızılca Kemalpaşa

105 KEMALPAŞA Faik Bulut Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa

106 KEMALPAŞA Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

107 KEMALPAŞA Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa

108 KEMALPAŞA İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

109 KEMALPAŞA Kartallar Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

110 KEMALPAŞA Bakır Besicilik Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

111 KEMALPAŞA Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa

112 KEMALPAŞA Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

113 KEMALPAŞA Mehmet Öz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

114 KEMALPAŞA Ömer Kayıhan Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

115 KEMALPAŞA Ahmet Dinç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

116 KEMALPAŞA Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

117 KEMALPAŞA Arda Besicilik Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

118 KEMALPAŞA Urfalı Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

119 KEMALPAŞA Öztürk Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

120 KEMALPAŞA Osman Kasap Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

121 KEMALPAŞA Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

122 KEMALPAŞA Lütfü Barut Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

123 KEMALPAŞA Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

124 KEMALPAŞA Hizmet Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

125 KEMALPAŞA Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

126 KEMALPAŞA Göçmenoğlu Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

127 KEMALPAŞA Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

128 KEMALPAŞA Mehmet Ar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

129 KEMALPAŞA M. Ali Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

130 KEMALPAŞA Talha Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

131 KEMALPAŞA Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

132 KEMALPAŞA Faruk Uysal Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

133 KEMALPAŞA Cafer Canöz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

134 KEMALPAŞA Salih Çevre Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

135 KEMALPAŞA Apdullah Gökkaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

136 KEMALPAŞA Hüseyin Özen Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

137 KEMALPAŞA Recep Güvenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

138 KEMALPAŞA Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

139 KEMALPAŞA Mustafa Çakmak Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

140 KEMALPAŞA Cevdet Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

141 KEMALPAŞA Adem Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

142 KEMALPAŞA Hilmi Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

143 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

144 KEMALPAŞA Mehmet Kılınakbesiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

145 KEMALPAŞA Ali Özdemir Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

146 KEMALPAŞA Sabri Nizam Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

147 KEMALPAŞA Cem Güler Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

148 KEMALPAŞA Ali Tamgenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

149 KEMALPAŞA Zinnur Paryaz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

150 KEMALPAŞA Recai Koşar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

151 KEMALPAŞA Tuncay Er Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

152 KEMALPAŞA Abdullah Kaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

153 KEMALPAŞA Osman Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

154 KEMALPAŞA Hakan Güney Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

155 KEMALPAŞA Hasan Ali Sargın Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

156 KEMALPAŞA İsmail Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

157 KEMALPAŞA Ömer Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

158 KEMALPAŞA Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

159 KEMALPAŞA Ali Kasap Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

160 KEMALPAŞA İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

161 KEMALPAŞA Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

162 KEMALPAŞA Bekir Akşit Besiçiftliği Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

163 KEMALPAŞA M. Fatih Başoğlu Çiftliği Ören Mahallesi Kemalpaşa

164 KEMALPAŞA Kemal Demir Besicilik Ören Besicilik

165 KEMALPAŞA Rıdvan Buşargel Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

166 KEMALPAŞA Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

167 KEMALPAŞA İrfan Ünveren Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

168 KEMALPAŞA Hasan Etkin Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

169 KEMALPAŞA Mehmet Erbil Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

170 KEMALPAŞA Kanber Şengör Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

171 KEMALPAŞA Fevzi Ağa Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

172 KEMALPAŞA Zahir Karakaş Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

173 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

174 KEMALPAŞA Vural Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

175 KEMALPAŞA Olcay Tarım Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

176 KEMALPAŞA Umut Şengör Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

177 KEMALPAŞA Ayyıldız Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

178 KEMALPAŞA Tan Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

179 KEMALPAŞA İstanbullu Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

180 KEMALPAŞA Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

181 KEMALPAŞA Bölükpaşa Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

182 KEMALPAŞA Akova Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

183 KEMALPAŞA Demir Besicilik Yiğitler Kemalpaşa

184 KEMALPAŞA Aydemir Besicilik Vişneli

185 KEMALPAŞA Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi Vişneli

186 KEMALPAŞA Karaaslan Besi Çiftliği Vişneli

187 KEMALPAŞA Sarıkaya Besicilik Vişneli

188 KEMALPAŞA Şahin Besicilik Bülent Şahin Vişneli

189 KEMALPAŞA Çolakoğlu Besicilik Yenmiş Kemalpaşa

190 KEMALPAŞA Kıvırcık Mustafa Ansızca Kemalpaşa

191 KEMALPAŞA Akalan Avcı Besicilik Akalan Kemalpaşa

192 KEMALPAŞA İdeal Besicilik Akalan Kemalpaşa

193 KEMALPAŞA İnceoğlu Besicilik Akalan Kemalpaşa

194 KEMALPAŞA Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa

195 KEMALPAŞA Kadıoğlu Hayvancılık Akalan Kemalpaşa

196 KEMALPAŞA Tosun Besicilik Ansızca Kemalpaşa

197 KEMALPAŞA Çınar Besicilik Çambel Kemalpaşa

198 KEMALPAŞA Gökhan Apaydın Çambel Kemalpaşa

199 KEMALPAŞA Ahmet Şanal Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

200 KEMALPAŞA Topçuoğlu Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

201 KEMALPAŞA Ali Kozak Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

202 KEMALPAŞA Hüseyin Topaç Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

203 KEMALPAŞA Fatih Tuncer Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

204 KEMALPAŞA Baykal Tezer Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

205 KEMALPAŞA Has Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

206 KEMALPAŞA Ahmetcik Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

207 KEMALPAŞA Nuri Yiğit Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

208 KEMALPAŞA Muhsin Özdemir Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

209 KEMALPAŞA Müslim Seven Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

210 KEMALPAŞA Aker Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

211 KEMALPAŞA Aktaş Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

212 KEMALPAŞA Ertan Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

213 KEMALPAŞA Adalı Besicilik Sarılar Kemalpaşa

214 KEMALPAŞA Vural Besicilik Sarılar Kemalpaşa

215 KEMALPAŞA Yılmaz Besicilik Nazarköy Kemalpaşa

216 KEMALPAŞA Gümüşpala Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

217 KEMALPAŞA Çağlar Besi Örnekköy Kemalpaşa

218 KEMALPAŞA Seçkin Besicilik Örnekköy Kemalpaşa

219 KEMALPAŞA Ali Baba Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

220 KEMALPAŞA Yılmaz Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa

221 KEMALPAŞA Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa

222 KEMALPAŞA Yunus Cağ Kebap Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

223 KEMALPAŞA M. Kamer Kurbanlık Satışı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

224 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii

225 KEMALPAŞA Eren Altay Halilbeyli

226 KEMALPAŞA Efkar Et Kombinası Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A

227 KONAKYeşildere Satış Yeri Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.

228 KINIK Hayvan Pazarı Poyracık Mezarlık Yanı (Kantar Karşısı)

229 KINIK Hayvan Pazarı Fatih Mah. Atatürk Cad. Toplum Sağlığı Mer. Arkası Boş Alan

230 KİRAZ Büyükşeir Belediye MezbahaneCumhuriyet Mahallesi Nergis Sokak Kiraz/İzmir

231 MENDERES MerkezBarbaros Mh. Çevre Yolu Blv. 341/2 Sk. (2071 Ada, 3 Parsel)

232 MENDERES Gümüldür Belediyesi Eski Şantiyesi Gümüldür Cumhuriyet Mh. Meryemana Cad. No:291

233 MENDERES Özdere Turizm Otelcilik Okulu Karşısı Özdere Orta Mh. Mustafa Kemal Paşa Blv. 196 Sk.

234 MENEMEN Abdullah İncekara Seyrek Mahallesi Menemen

235 MENEMEN Erhan İşim Çavuş Mah 203 Sk No.5 Menemen

236 MENEMEN Ali UsluSeyrek Mahallesi 5001 Sokak No:56 Menemen

237 MENEMEN Bekir Katlanç Çaltı Mahallesi No:19 Menemen

238 MENEMEN Menemen Asarlık Çarşamba Pazarı Yeri Yanı Asarlık Mahallesi Çarşamba Pazarı Yeri Yanı Menemen

239 MENEMEN Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4141/1 Sokak No:4 Seyrek

240 MENEMEN Sinan Şengül 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4119 Sokak No:5 Menemen

241 MENEMEN Serkan İnceoğlu 29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No:3 Ulukent Menemen

242 MENEMEN Cenk Koçer Kesik Mahallesi

243 ÖDEMİŞ Belediye Hayvan Pazarı3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1

244 SELÇUKKurban Satış Yeri Atatürk Caddesi 5006,5001 Ve 5004 Sokak Arasında Kalan 3395 Ada 1 Parsel Alan

245 SEFERİHİSAR Hıdırlık Mah. Belediye 83/2 Sokak Karşısı.

246 SEFERİHİSAR Şehit Osman Koç Spor Tesisi Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri

247 TİRE Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mahallesi Bayrak Caddesi no:3

248 TORBALI Torbalı Kurban Satış Yeri Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı.(Boş Alan)

249 URLA Urla Merkez Urla İlçe Santral Garajı Arkası

250 URLA Zeytinalan Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi

251 URLA Çeşmealtı Harbiye Caddesi Belediye Hizmet Binası Karşısı Çeşmealtı