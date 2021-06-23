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Ekonomi İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri
Ekonomi

İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri

İzmir kurban satış yerleri listesi 2021 | İzmir’de yaşayanlar büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlı fiyatları belli oldu mu? İzmir kurbanlıklar ne kadar? İzmir kurban kesim yerlerinin listesi | İzmir kurban kesim satış yerleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:42:00 -
İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri

Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. 20-23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. İstanbul hariç diğer illerde kurban pazarları bayrama bir ay kala kurulmaya başladı. Peki, İzmir’de kurbanlıklar kaç lira? İzmir canlı hayvan kg fiyatı ne kadar?

İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri

Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogramı 26-30 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise 32-34 lira arasında değişiyor. Vakıflar, dernekler kurban bağışı için 900 ile 1.800 lira arasında değişen rakamlar talep ediyor. Kurban pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık kesimleri oluyor. Bu marketlerde ise kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 1900 ila 2100 lira arasında değişiyor. Marketler kurbanlıklar için 9 taksit imkanı sunuyor.

İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ

1             ALİAĞAİzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi              Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi No:34

2             ALİAĞAAliağa Belediyesi Çarşamba Pazar Yeri    Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi

3             ALİAĞAAliağa Viking Evleri Meydanı      Yalı Mahallesi Viking Evleri

4             ALİAĞAPetkim Siteler  Araç Yıkama Yeri                Sitelar Mahallesi Petkim Küme Evleri Site 2

5             BALÇOVA            Ömer Çakmak   İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir

6             BALÇOVA            Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası         İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir

7             BAYINDIR            MerkezMenderes Bulvarı, Tenik Çırçır Fabrikası Üstündeki Yolda

8             BAYINDIR            Canlı MahallesiCanlı Mahallesi Belediye Parkı İçinde

9             BAYINDIR            Çırpı Mahallesi  Çırpı Mahallesi Pazar Yeri Üstündeki Boş Alanda

10           BAYINDIR            Zeytinova Mahallesi       Zeytinova Mahallesi Atatürk Caddesindeki Meydanda

11           BAYRAKLI            Özkanlar Kapalı Otopark Yeri      Manavkuyu Mah. 289 Sok. (Özkanlar Camii Yanı) /Bayraklı

12           BAYRAKLI            Çamkıran Kapalı Pazar Yeri          Manavkuyu Mah.275/7 Sok. /Bayraklı

13           BAYRAKLI            75. Yıl Mah.Kapalı Pazar Yeri      75. Yıl Mah.120/39 Sok. /Bayraklı

14           BAYRAKLI            Yeni Girne Kapalı Pazar Yeri        Yeni Girne Bulvarı /Bayraklı

15           BAYRAKLI            Şehit Uzm.Çvş. Ali Akdoğan Osmangazi Kapalı    Osmangazi Mah.593 Sok. /Bayraklı

16           BAYRAKLI            Doğançay Mezarlığı Yanı              7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı

17           BAYRAKLI            Yamanlar Kapalı Pazar Yeri          Yamanlar Mah.7334 Sok. /Bayraklı

18           BERGAMA          İbrahim Uyar     Dağıstan Mh. Tavukçukuru Küme Evleri No:148 Bergama

19           BERGAMA          Mustafa Balcı     Ertuğrul Mh. Beylik Mevkii Bergama

20           BERGAMA          Hüseyin GövenKurtuluş Mh. Huzur Sk. No:6 Bergama

21           BERGAMA          Ferudun Gürkaya            Karaveliler Mh. No:387 Kurban Kesimhanesi Bergama

22           BERGAMA          Şerif Baki Dönmez          Fatih Mh. Sabuncu Mevkii 321 Sk. No:16 Bergama

23           BERGAMA          Mustafa Şenesen            Aşağıcuma Mh. No:5 Bergama

24           BERGAMA          Levent Memişoğlu          Ayaskent Mh. 179 Ada 32 Parsel Bergama

25           BERGAMA          Osman Dalkıran                Atatürk Mh. Bağlar Mevkii Cihan Yandı Sk. No:10 Bergama

26           BERGAMA          Halil İbrahim Balcı            Çeltikçi Mh. No:77 Bergama

27           BERGAMA          Hüsnü Derya Paksoy      Kaleardı Mh. Değirmentepe Mevkii    Bergama

28           BERGAMA          Ersan Ağır           Dağıstan Mh. Dağıstan Sk. No:90 Bergama

29           BERGAMA          Semih Sezer       Aşağıcuma Mh. No:164 Bergama

30           BERGAMA          Nurettin Yaşa    Aşağıcuma Mh. No:178 Bergama

31           BERGAMA          Erdoğan SarıyerFatih Mh. Bağlar İçi Kumluca Mevkii D:9 Bergama

32           BERGAMA          Mustafa Kaya    Fevzipaşa Mh. Değirmenyolu Üzeri 1.Çıkmaz Sk. No:1 Bergama

33           BERGAMA          Ali Çelik               Yerli Tahtacı Mh. Bergama

34           BERGAMA          Ayhan Kaçar       Anafartalar Cd. Bağlar Mevkii       Bergama

35           BERGAMA          Ertan Delbıçakoğlu          İslam Saray Mh. Vakıflar Mevkii 500 Ada  93 Parsel  Bergama

36           BERGAMA          Macit Şengül     Ayaskent Mh. Çevik Cd. No:55  Bergama

37           BERGAMA          Bergama Mezbahanesiİzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi   Bergama

38           BEYDAĞ               Beydağ Belediye Mezbahanesi.Atatürk Mahallesi Arıtürk Sokak No:27

39           BEYDAĞ               Beydağ Çıraklık Eğitim Merkezi BahçesiBeyköy Mahallesi Hüdaverdi Aygün Sok.No:2

40           BEYDAĞ               Beydağ Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanındaki Belediye Arsası.         Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanı

41           BORNOVA          Bornova Kurban  Kesim Ve Satış Yeri         Işıkkent Egemenlik Mahallesi

 42           BUCA    Kaynaklar Bölgesi            802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir

43           ÇEŞME  Belediye Atölye Hangarı               Musalla Mah. / Çeşme

44           ÇEŞME  Eski Alaçatı Mezbahanesi            Alaçatı Mah. / Çeşme

45           ÇİĞLİ     Ataşehir Pazar Yeri          Ataşehir Mahallesi Pazaryeri

46           ÇİĞLİ     Evka 2 Pazar Yeri              Evka 2 Pazaryeri (6808 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

47           ÇİĞLİ     Evka 5 Pazar Yeri              Evka 5 Pazar Yeri (8929 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

48           ÇİĞLİ     Egekent Pazar Yeri           Egekent Pazar Yeri (8845 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)

49           ÇİĞLİ     Sasalı Eski Mezbahası    Sasalı Eski Mezbahası (Kesim Yeri) Sasalı Mahallesi

50           ÇİĞLİ     Harmandalı Pazar Yeri    Harmandalı Beldesi (Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Muhtarlığın Arkası) Olarak Belirlenmesine

51           ÇİĞLİ     Kaklıç Mahallesi Girişi     Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi

52           DİKİLİ    Dikili Merkez     İsmetpaşa Mah. Sülüklü Çeşme Mevkii Giysi Pazarı

53           DİKİLİ    Dikili Çandarlı Mah.        Çorlu Mevkii Yaylayurt Yolu Üzeri Büyükşehir Belediye Mezbahanesi

54           GAZİEMİR           Bilal Özkan Salçan         Atıfbey Mahallesi  (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir

55           GAZİEMİR           Cengiz Aydın Otomotif  Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir

56           GAZİEMİR           Hasan Berk Dönmez       Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir

57           GÜZELBAHÇE     Spor Salonu Bahçesi       Abdullah Baydar Cad. Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi / Güzelbahçe

58           GÜZELBAHÇE     Kültür Evi Bahçesi            Yaka Mahallesi Kültür Evi Bahçesi / Güzelbahçe

59           KARABAĞLAR    Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel               Kesim 11344/4

60           KARABAĞLAR    Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle  3002  Ada 1 Parseller    Kesim 11341/1 (1 Çadır)

61           KARABAĞLAR    Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle  3002 Ada 3 Parseller      Kesim 3441/16 (1 Çadır)

62           KARABAĞLAR    Yeşilyurt Pazaryeri          Yeşilyurt Pazaryeri

63           KARABAĞLAR    Kooperatif Evleri Pazar Yeri         Kooperatif Evleri Paz.Yeri (1 Çadır)

64           KARABAĞLAR    Kestanepazarı Hatay Kur’An Kursu Bahçesi          175/1 Sok. No:8 Basınsitesi

65           KARABAĞLAR    Oto Ve Halı Yıkama Yerleri (Talep Olursa)            

66           KARABURUN     Kesim Yeri Yoktur            Kesim Yeri Yoktur

67           KARŞIYAKA         Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi      Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir

68           KEMALPAŞA      MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı

69           KEMALPAŞA      Ulucak Mahallesi             Belediye Kapalı Pazar Yeri

70           KEMALPAŞA      Y Kızılca  Mahallesi          Kapalı Pazaryeri

71           KEMALPAŞA      Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

72           KEMALPAŞA      Armutlu Mahallesi          Belediye Kiraz Alım Yeri

73           KEMALPAŞA      Bağyurdu Mahallesi        Belediye Pazar Yeri

74           KEMALPAŞA      Emrah Konyar Besi Çiftliği            Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14  Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı

75           KEMALPAŞA      Ali Hansu Besi Çiftliği      Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4  Kemalpaşa

76           KEMALPAŞA      Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği           Kırovası Mevkii  Kemalpaşa

77           KEMALPAŞA      Bayraktar Besi Çiftliği     Kırovası Mevkii  Kemalpaşa

78           KEMALPAŞA      Yener Kırkpınar Besi Çiftliği         Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa

79           KEMALPAŞA      Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

80           KEMALPAŞA      Hamzaoğlu Besi Çiftliği  Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

81           KEMALPAŞA      Urfalılar Besi Çiftliği        Kırovası Mevkii Kemalpaşa

82           KEMALPAŞA      Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa

83           KEMALPAŞA      Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa

84           KEMALPAŞA      Doruk Besicilik  Kırovası Mevkii Kemalpaşa

85           KEMALPAŞA      İhsan Karahan Besi Çiftliği            Kırovası Mevkii Kemalpaşa

86           KEMALPAŞA      Kılıçlar Çiftliği     Kırovası Mevkii Kemalpaşa

87           KEMALPAŞA      Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği             Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa

88           KEMALPAŞA      Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği  Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa

89           KEMALPAŞA      Karasalihoğulları Besi     Kemalpaşa

90           KEMALPAŞA      Sezgin Besicilik  Kemalpaşa

91           KEMALPAŞA      Karahan Besicilik              Kemalpaşa

92           KEMALPAŞA      Atom Besicilik    Kemalpaşa

93           KEMALPAŞA      Daşdemir Besicilik           Kemalpaşa

94           KEMALPAŞA      Bornovalılar Kasabı         Kemalpaşa

95           KEMALPAŞA      Savranoğlu Besi Çiftliği  Kemalpaşa

96           KEMALPAŞA      Avşarbeyi Besicilik           Kemalpaşa

97           KEMALPAŞA      Kaçmaz Besicilik               Kemalpaşa

98           KEMALPAŞA      Şirin Kasap         Kemalpaşa

99           KEMALPAŞA      Umut Besicilik   Kemalpaşa

100         KEMALPAŞA      Salih Karahan Besi Çiftliği             Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa

101         KEMALPAŞA      Taşdanlar Besi Çiftliği     Kırovası Mevkii Kemalpaşa

102         KEMALPAŞA      Yaşarkent Hayvancılık    Kırovası Mevkii Kemalpaşa

103         KEMALPAŞA      Eren Çiftlik          Kırovası Mevkii Kemalpaşa

104         KEMALPAŞA      Salihbey Besi Çiftliği        Kırovası Mevkii Kemalpaşa

105         KEMALPAŞA      Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa

106         KEMALPAŞA      Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği            Çınarköy Altı Kemalpaşa

107         KEMALPAŞA      Nif Hayvancılık Besi Çiftliği           Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa

108         KEMALPAŞA      Ansızca Tosun Besicilik  Kırovası Mevkii Kemalpaşa

109         KEMALPAŞA      Fesih Taştan Besi Çiftliği               Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa

110         KEMALPAŞA      Emre Arıcı   Arıcı Besicilik             Ulucak Kemalpaşa

111         KEMALPAŞA      Murat Armağan Besi Çiftliği        İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa

112         KEMALPAŞA      H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği           Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa

113         KEMALPAŞA      Aliş Besicilik        Ulucak Kemalpaşa

114         KEMALPAŞA      Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği        Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa

115         KEMALPAŞA      Yüksek Besicilik Ali Yüksek          Ulucak Mahallesi Kemalpaşa

116         KEMALPAŞA      Ramazan Öztürk Besi Çiftliği       Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

117         KEMALPAŞA      Yayla Besicilik Ali Kantar               Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

118         KEMALPAŞA      Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa

119         KEMALPAŞA      Musa Karabalıkbesi Çiftliği           Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa

120         KEMALPAŞA      Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği     85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa

121         KEMALPAŞA      Balkın Besicilik  Armutlu Kemalpaşa

122         KEMALPAŞA      İmdat Durmuş Besi Çiftliği           Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa

123         KEMALPAŞA      Erhan Yıldızbesi Çiftliği   Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa

124         KEMALPAŞA      Badem Et Besi Çiftliği     Armutlu Kemalpaşa

125         KEMALPAŞA      Karaman Besicilik            Armutlu Kemalpaşa

126         KEMALPAŞA      Dağ Çiftliği          Armutlu Kemalpaşa

127         KEMALPAŞA      Erzurumlu Recep Besi    Armutlu Kemalpaşa

128         KEMALPAŞA      Laz Dayı Besi       Armutlu Kemalpaşa

129         KEMALPAŞA      Doğal Besicilik   Armutlu Kemalpaşa

130         KEMALPAŞA      Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa

131         KEMALPAŞA      Genç Kasap        Armutlu Kemalpaşa

132         KEMALPAŞA      Öz Kardeşler Besicilik     Armutlu Kemalpaşa

133         KEMALPAŞA      Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa

134         KEMALPAŞA      Nihat Oğulbesi Çiftliği    85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa

135         KEMALPAŞA      Güler Besi Çiftliği             Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

136         KEMALPAŞA      Harmanlar Besi Çiftliği   Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

137         KEMALPAŞA      Eser Yanık Besiçiftliği      Aşağıkızılca Kemalpaşa

138         KEMALPAŞA      Fatih Poyraz Besi Çiftliği                Aşağıkızılca Kemalpaşa

139         KEMALPAŞA      Tahiroğlu Besicilik           Aşağıkızılca Kemalpaşa

140         KEMALPAŞA      Araplıoğlu Besicilik          Yukarıkızılca Kemalpaşa

141         KEMALPAŞA      Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa

142         KEMALPAŞA      Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa

143         KEMALPAŞA      Yörük Hasan Çiftliği         Aşağıkızılca Kemalpaşa

144         KEMALPAŞA      Temur Besicilik  Aşağıkızılca Kemalpaşa

145         KEMALPAŞA      Kuzenler Besi    Aşağıkızılca Kemalpaşa

146         KEMALPAŞA      Faik Bulut Besi Çiftliği     Yukarıkızılca Kemalpaşa

147         KEMALPAŞA      Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

148         KEMALPAŞA      Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği      Yukarıkızılca Kemalpaşa

149         KEMALPAŞA      İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

150         KEMALPAŞA      Kartallar Besi Çiftliği       Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

151         KEMALPAŞA      Bakır Besicilik    Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

152         KEMALPAŞA      Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa

153         KEMALPAŞA      Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği    Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

154         KEMALPAŞA      Mehmet Öz Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

155         KEMALPAŞA      Ömer Kayıhan Besi Çiftliği            Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

156         KEMALPAŞA      Ahmet Dinç Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

157         KEMALPAŞA      Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

158         KEMALPAŞA      Arda Besicilik     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

159         KEMALPAŞA      Urfalı Et               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

160         KEMALPAŞA      Öztürk Et             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

161         KEMALPAŞA      Osman Kasap    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

162         KEMALPAŞA      Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

163         KEMALPAŞA      Lütfü Barut         Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

164         KEMALPAŞA      Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

165         KEMALPAŞA      Hizmet Et            Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

166         KEMALPAŞA      Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

167         KEMALPAŞA      Göçmenoğlu     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

168         KEMALPAŞA      Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

169         KEMALPAŞA      Mehmet Ar Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

170         KEMALPAŞA      M. Ali Erol Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

171         KEMALPAŞA      Talha Erol Besiçiftliği      Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

172         KEMALPAŞA      Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

173         KEMALPAŞA      Faruk Uysal Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

174         KEMALPAŞA      Cafer Canöz Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

175         KEMALPAŞA      Salih Çevre Besiçiftliği    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

176         KEMALPAŞA      Apdullah Gökkaya Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

177         KEMALPAŞA      Hüseyin Özen Besiçiftliği              Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

178         KEMALPAŞA      Recep Güvenç Besiçiftliği             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

179         KEMALPAŞA      Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

180         KEMALPAŞA      Mustafa Çakmak Besiçiftliği        Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

181         KEMALPAŞA      Cevdet Edis Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

182         KEMALPAŞA      Adem Doğu Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

183         KEMALPAŞA      Hilmi Doğu Besiçiftliği    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

184         KEMALPAŞA      Mehmet Özden Besiçiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

185         KEMALPAŞA      Mehmet Kılınakbesiçiftliği           Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

186         KEMALPAŞA      Ali Özdemir Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

187         KEMALPAŞA      Sabri Nizam Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

188         KEMALPAŞA      Cem Güler Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

189         KEMALPAŞA      Ali Tamgenç Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

190         KEMALPAŞA      Zinnur Paryaz Besiçiftliği               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

191         KEMALPAŞA      Recai Koşar Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

192         KEMALPAŞA      Tuncay Er Besiçiftliği       Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

193         KEMALPAŞA      Abdullah Kaya Besiçiftliği             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

194         KEMALPAŞA      Osman Erol Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

195         KEMALPAŞA      Hakan Güney Besiçiftliği               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

196         KEMALPAŞA      Hasan Ali Sargın Besiçiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

197         KEMALPAŞA      İsmail Edis Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

198         KEMALPAŞA      Ömer Edis Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

199         KEMALPAŞA      Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

200         KEMALPAŞA      Ali Kasap Besiçiftliği        Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

201         KEMALPAŞA      İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

202         KEMALPAŞA      Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

203         KEMALPAŞA      Bekir Akşit Besiçiftliği     Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

204         KEMALPAŞA      M. Fatih Başoğlu  Çiftliği               Ören Mahallesi Kemalpaşa

205         KEMALPAŞA      Kemal Demir Besicilik     Ören Besicilik

206         KEMALPAŞA      Rıdvan Buşargel Besiçiftliği          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

207         KEMALPAŞA      Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

208         KEMALPAŞA      İrfan Ünveren Besiçiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

209         KEMALPAŞA      Hasan Etkin Besiçiftliği   Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

210         KEMALPAŞA      Mehmet Erbil Besiçiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

211         KEMALPAŞA      Kanber Şengör Besiçiftliği            Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

212         KEMALPAŞA      Fevzi Ağa Besicilik            Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

213         KEMALPAŞA      Zahir Karakaş Besiçiftliği               Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

214         KEMALPAŞA      Mehmet Özden Besiçiftliği          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

215         KEMALPAŞA      Vural Besicilik    Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

216         KEMALPAŞA      Olcay Tarım Besiçiftliği  Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

217         KEMALPAŞA      Umut Şengör Besicilik    Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

218         KEMALPAŞA      Ayyıldız Besicilik               Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

219         KEMALPAŞA      Tan Besicilik       Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

220         KEMALPAŞA      İstanbullu Çiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

221         KEMALPAŞA      Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

222         KEMALPAŞA      Bölükpaşa Çiftliği             Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

223         KEMALPAŞA      Akova Besicilik  Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

224         KEMALPAŞA      Demir Besicilik  Yiğitler Kemalpaşa

225         KEMALPAŞA      Aydemir Besicilik             Vişneli

226         KEMALPAŞA      Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi            Vişneli

227         KEMALPAŞA      Karaaslan Besi Çiftliği     Vişneli

228         KEMALPAŞA      Sarıkaya Besicilik              Vişneli

229         KEMALPAŞA      Şahin Besicilik Bülent Şahin         Vişneli

230         KEMALPAŞA      Çolakoğlu Besicilik           Yenmiş Kemalpaşa

231         KEMALPAŞA      Kıvırcık Mustafa               Ansızca Kemalpaşa

232         KEMALPAŞA      Akalan Avcı Besicilik       Akalan Kemalpaşa

233         KEMALPAŞA      İdeal Besicilik     Akalan Kemalpaşa

234         KEMALPAŞA      İnceoğlu Besicilik             Akalan Kemalpaşa

235         KEMALPAŞA      Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa

236         KEMALPAŞA      Kadıoğlu Hayvancılık      Akalan Kemalpaşa

237         KEMALPAŞA      Tosun Besicilik   Ansızca Kemalpaşa

238         KEMALPAŞA      Çınar Besicilik    Çambel Kemalpaşa

239         KEMALPAŞA      Gökhan Apaydın              Çambel Kemalpaşa

240         KEMALPAŞA      Ahmet Şanal Besi Çiftliği               Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

241         KEMALPAŞA      Topçuoğlu Besicilik         Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

242         KEMALPAŞA      Ali Kozak Besicilik            Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

243         KEMALPAŞA      Hüseyin Topaç Besi Çiftliği           Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

244         KEMALPAŞA      Fatih Tuncer Besi Çiftliği               Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

245         KEMALPAŞA      Baykal Tezer Besi             Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

246         KEMALPAŞA      Has Besicilik       Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

247         KEMALPAŞA      Ahmetcik Besicilik           Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

248         KEMALPAŞA      Nuri Yiğit Besi    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

249         KEMALPAŞA      Muhsin Özdemir Besi     Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

250         KEMALPAŞA      Müslim Seven Besi         Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

251         KEMALPAŞA      Aker Besicilik     Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

252         KEMALPAŞA      Aktaş Besicilik    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

253         KEMALPAŞA      Ertan Besicilik    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

254         KEMALPAŞA      Adalı Besicilik     Sarılar Kemalpaşa

255         KEMALPAŞA      Vural Besicilik    Sarılar Kemalpaşa

256         KEMALPAŞA      Yılmaz Besicilik  Nazarköy Kemalpaşa

257         KEMALPAŞA      Gümüşpala Besi Çiftliği  Örnekköy Kemalpaşa

258         KEMALPAŞA      Çağlar Besi         Örnekköy Kemalpaşa

259         KEMALPAŞA      Seçkin Besicilik  Örnekköy Kemalpaşa

260         KEMALPAŞA      Ali Baba Çiftliği  Örnekköy Kemalpaşa

261         KEMALPAŞA      Yılmaz Besi Çiftliği           Örnekköy Kemalpaşa

262         KEMALPAŞA      Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa

263         KEMALPAŞA      Yunus Cağ Kebap             Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

264         KEMALPAŞA      M. Kamer Kurbanlık Satışı            Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

265         KEMALPAŞA      Karaman Besicilik            Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii

266         KEMALPAŞA      Eren Altay           Halilbeyli

267         KEMALPAŞA      Efkar Et Kombinası          Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A

268         KONAKYeşildere Kesim Yeri       Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.

269         KINIK    Mezbaha             Soğuk Hava Deposu Ve Bahçesi

270         KİRAZ    Belediye Hayvan Pazarı

271         MENDERES         Merkez Pazaryeri            Cumaovası Cd. No:30

272         MENEMEN         30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen         30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen

273         MENEMEN         Abdullah İncekara           Seyrek Mahallesi Menemen

274         MENEMEN         Ali UsluSeyrek Mah 5001 Sk No:56 Menemen

275         MENEMEN         Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen  Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen

276         MENEMEN         Bekir Katlanç     Çaltı Mah No:19 Menemen

277         MENEMEN         Cenk Koçer         Kesik Mah Menemen

278         MENEMEN         Cumhur Çevik   Emiralem Kır Mah Kanal Yolu Sok No.1 Menemen

279         MENEMEN         Erhan İşim          Çavuş Mah 203 Sk No.5

280         MENEMEN         Ersoy Sönmez (Kasap Ersoy)       Çavuş Mahallesi Menemen/İzmir

281         MENEMEN         Kenan Yılmaz (Korkmazoğlu Tarım Ve Hayvancılık Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti)              Kesik Mahallesi Maltepe Yolu

282         MENEMEN         Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı        Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı

283         MENEMEN         Menemen Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği     İsmetinönü Mah 1211/1 Sk No:41 Menemen

284         MENEMEN         Menemen Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı        Kasımpaşa, Sk. Aşevi Binası, Paşa Gç. D:12 Menemen

285         MENEMEN         Nazife Gürbüz   Mermerli Mah Kumtepe Mevkii Pekenti Yolu No.6

286         MENEMEN         Osman Tekbaş  Emiralem Mah Küme Evleri No:24 Menemen

287         MENEMEN         Önder Büyükacar            Camikebir Mah No.71 Menemen

288         MENEMEN         Recep Balcı         Yahşelli Mah 6331 Sk No.25/1 Menemen

289         MENEMEN         Serkan İnceoğlu               29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No.3 Menemen

290         MENEMEN         Sinan Şengül      85. Yıl Cumhuriyet Mah 4119 Sk No:5 Menemen

291         MENEMEN         Ulukent Hayvancılık Et Entegre Tesisesleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti          Cumhuriyet Mah Ova Mevki No:37 Menemen

292         MENEMEN         Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mah  4141/1 Sokak No:4 Seyrek Menemen

293         ÖDEMİŞ               Ovakent Mezbahanesi  Ovakent Mahallesi

294         ÖDEMİŞ               Ödemiş Belediyesi Gölcük Hizmet Birimi               Gölcük Mahallesi

295         ÖDEMİŞ               Bademli Mezbahanesi  Bademli Mahallesi

296         ÖDEMİŞ               Ödemiş Belediyesi Belediye Kasaphali    Bengisu Mahallesi İş Bankası Yanı

297         ÖDEMİŞ               İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Hayvan Satış Yeri   3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1

298         ÖDEMİŞ               İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi     Emmioğlu Mahallesi Çevre Yolu Üzeri No:31 Ödemiş

299         ÖDEMİŞ               İmam Birgivi Kesim Yeri,               Birgi Mahallesi İmam Birgivi Mevkii

300         ÖDEMİŞ               Bozdağ Otoparkı              Bozdağ Mahallesi Otoparkı

301         ÖDEMİŞ               Ovakent Kapalı Pazaryeri             Ovakent Mahallesi Kapalı Pazaryeri

302         ÖDEMİŞ               Müftülük Sitesi Kurban Kesim Yeri,          Atatürk Mah. Saraçoğlu Cad. No:74/A

303         SEFERİHİSAR      Belediye Garaj Amirliği  Turabiye Mahallesi Belediye Garaj Amirliği

304         SEFERİHİSAR      Şehit Osman Koç Spor Tesisi       Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri. Ürkmez / Seferihisar

305         SEFERİHİSAR                     Doğanbey Şantiyesi  Seferihisar

306         SELÇUKKurban Kesim Yeri           İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Mezbahası İsabey Mahallesi 2004 Sokak No:4 Selçuk

307         TİRE       Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mah. Bayrak Caddesi no:3

308         TİRE       Uzunay Et Gökçen Mezbahası    Gökçen Mezbaha Çıkmazı Sokak No:3

309         TİRE       Toplu Konut Sitesi           Atatük Mah. Toplu Konut Sitesi

310         TİRE       Toki Mahallesi   Tire Toki Mahallesi

311         TİRE       İbrahim KAYABAŞ            İbnimelek Mah. 2. Namazgah Küme Evleri no:9

312         TİRE       Nazmi KAYHANMerkez Turan Mah. Taştepe Mevkii

313         TİRE       Metin SEKELER  İbnimelek Mah. 1. Namazgah Küme Evleri no:45

314         TİRE       Ayhan ÖZMEN  Işıklar Mah. Okul Küme Evleri No:11

315         TİRE       Hüseyin KÖRPEMerkez Turan Mah. Tren Yolu Altı Mevkii

316         TİRE       Tuncay CANLI    İbnimelek Mah. Çakallık Küme Evleri Mevkii No:49

317         TİRE       Oktay EMSAN    İhsaniye Mah. Kuyulu Kahve Mevkii

318         TİRE       Yılmaz BAYRAKTAR         Peşrefli Mah. Piri Veli Sokak

319         TİRE       Ahmet ÖZÇELİKKireli Mah. Dikilitaş Mevkii 26 Ada 82 Parsel

320         TİRE       Kadir ÇOKUR      Yuvalı Mah. Küme Evleri no:42

321         TİRE       Hüseyin DEMİRKAN        Yeni Sanayi Altı Mangırlar Mevkii

322         TİRE       Ali GÜLBEK         Adnan Menderes Mah. Demet Cad. no:8

323         TİRE       Sinan SARKUMLAR         Fatih Mah. Çakallık Mevkii Küme Evleri no:8

324         TORBALI              Kapalı Pazar Yeri              Tepeköy Mah. Kapalı Pazar Yeri Balık Bölümü.

325         TORBALI              Barış Yapı Pazar Yeri       Cumhuriyet Mah. Barış Yapı Sit. Balık Bölümü

326         TORBALI              Engelsiz Yaşam Parkı Yanı            Ertuğrul Mah. Sadık İleri Bulvarı Engelsiz Yaşam Parkı Yanı

327         TORBALI              Alpkent Mah. Muhtarlık Binası Yanı         Alpkent Mah.  Muhtarlık Ve Mustafa Çoban İlköğretim Okulu Arası Boş Alan

328         TORBALI              Kapalı PazayeriAyrancılar Mah.Kapalı Pazar Yeri.

329         TORBALI              Ayrancılar Mh.EgekentAyrancılar Mh. Sultan Abdülhamit Camii Yanı.

330         TORBALI              Yazıbaşı Kavşağı               Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı.            (3 Adet Kesim Yeri)

331         URLA     Urla Merkez       Urla İlçe Santral Garajı Arkası Urla/İzmir

332         URLA     Zeytinalan           Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi Urla/İzmir

KURBAN SATIŞ YERLERİ

1             ALİAĞAAliağa Belediyesi Kurban Satış Yeri           Haraççıbahçe Mevkii 992 Parsel (Aliağa Mezarlığı Karşısı)

2             BALÇOVA            Ömer Çakmak   İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir

3             BALÇOVA            Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası         İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir

4             BAYINDIR            Bayındır Çırpı Mezbahanesi        Çırpı Mahallesi Girişi

5             BAYINDIR            Bayındır Zeytinova Mezbahanesi             Zeyinova Mahallesi Salhane Sk.

6             BAYRAKLI            Doğançay Mezarlığı Yanı              7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı

7             BERGAMA          Bergama Belediyesi

Canlı Hayvan Pazarı         İslamsaray Mh.  Adnan Menderes Cd. No:6 Bergama

8             BEYDAĞ               Beydağ Sanayi Bölgesi   Cumhuriyet Mahallesi. Sanayi Bölgesi.

9             BORNOVA          Bornova Kurban Işıkkent Egemenlik Mahallesi  6106/18, 6106/25 Ve 6106/26 Sokakları Arasındaki Alan 

10           BUCA    Kaynaklar Bölgesi            Bağpazarı Mevkii 82 Ada 24 Parsel Kuruçeşme Mahallesi Buca İzmir

11           BUCA    Kaynaklar Bölgesi            802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir

12           ÇEŞME  Çeşme Merkez Otogar Arkasındaki Boş Arsa        Musalla Mah. / Çeşme

13           ÇEŞME  Makro Center Karşısı Yanı Otoban Altı    Alaçatı Mah. / Çeşme

14           ÇİĞLİ     Kaklıç Mahallesi 1223 Ve 1225 Nolu Parseller     Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi-Çiğli

15           DİKİLİ    Dikili Merkez     Gazipaşa Mah. Barışkent Sitesi Karşısı Boş Alan 

16           DİKİLİ    Dikili Çandarlı Mah.        Çandarlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Arkası Stadyum Caddesi

17           GAZİEMİR           Bilal Özkan Salçan         Atıfbey Mahallesi  (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir

18           GAZİEMİR           Cengiz Aydın Otomotif  Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir

19           GAZİEMİR           Hasan Berk Dönmez       Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir

20           GÜZELBAHÇE     Arazi      Seferihisar Yolu İle Ali İhsan Gedik Cad. Kesiştiği Yediemin Deposu Karşısında Bulunan Arazi / Güzelbahçe

21           KARABAĞLAR    Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel               Uzundere Mahallesi

22           KARABAĞLAR    Peker Mahallesi 11341 Ada  1 Parsel      Peker Mahallesi

23           KARABAĞLAR    Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle  3002 Ada 3 Parseller      Peker Mahallesi

24           KARABURUN     Pazaryeri Otopark AlanıMerkez Mahallesi Aşağı Çeşme Sokak Pazaryeri Otopark Alanı Karaburun

25           KARABURUN     Manal Yol Ayrımı             Mordoğan Mahallesi İzmir Caddesi Manal Yol Ayrımı

26           KARŞIYAKA         Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi      Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir

27           KEMALPAŞA      MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı

28           KEMALPAŞA      Ulucak Mahallesi             Belediye Kapalı Pazar Yeri

29           KEMALPAŞA      Y Kızılca  Mahallesi          Kapalı Pazaryeri

30           KEMALPAŞA      Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri

31           KEMALPAŞA      Armutlu Mahallesi          Belediye Kiraz Alım Yeri

32           KEMALPAŞA      Bağyurdu Mahallesi        Belediye Pazar Yeri

33           KEMALPAŞA      Emrah Konyar Besi Çiftliği            Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14  Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı

34           KEMALPAŞA      Ali Hansu Besi Çiftliği      Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4  Kemalpaşa

35           KEMALPAŞA      Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği           Kırovası Mevkii  Kemalpaşa

36           KEMALPAŞA      Bayraktar Besi Çiftliği     Kırovası Mevkii  Kemalpaşa

37           KEMALPAŞA      Yener Kırkpınar Besi Çiftliği         Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa

38           KEMALPAŞA      Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

39           KEMALPAŞA      Hamzaoğlu Besi Çiftliği  Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa

40           KEMALPAŞA      Urfalılar Besi Çiftliği        Kırovası Mevkii Kemalpaşa

41           KEMALPAŞA      Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa

42           KEMALPAŞA      Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa

43           KEMALPAŞA      Doruk Besicilik  Kırovası Mevkii Kemalpaşa

44           KEMALPAŞA      İhsan Karahan Besi Çiftliği            Kırovası Mevkii Kemalpaşa

45           KEMALPAŞA      Kılıçlar Çiftliği     Kırovası Mevkii Kemalpaşa

46           KEMALPAŞA      Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği             Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa

47           KEMALPAŞA      Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği  Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa

48           KEMALPAŞA      Karasalihoğulları Besi     Kemalpaşa

49           KEMALPAŞA      Sezgin Besicilik  Kemalpaşa

50           KEMALPAŞA      Karahan Besicilik              Kemalpaşa

51           KEMALPAŞA      Atom Besicilik    Kemalpaşa

52           KEMALPAŞA      Daşdemir Besicilik           Kemalpaşa

53           KEMALPAŞA      Bornovalılar Kasabı         Kemalpaşa

54           KEMALPAŞA      Savranoğlu Besi Çiftliği  Kemalpaşa

55           KEMALPAŞA      Avşarbeyi Besicilik           Kemalpaşa

56           KEMALPAŞA      Kaçmaz Besicilik               Kemalpaşa

57           KEMALPAŞA      Şirin Kasap         Kemalpaşa

58           KEMALPAŞA      Umut Besicilik   Kemalpaşa

59           KEMALPAŞA      Salih Karahan Besi Çiftliği             Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa

60           KEMALPAŞA      Taşdanlar Besi Çiftliği     Kırovası Mevkii Kemalpaşa

61           KEMALPAŞA      Yaşarkent Hayvancılık    Kırovası Mevkii Kemalpaşa

62           KEMALPAŞA      Eren Çiftlik          Kırovası Mevkii Kemalpaşa

63           KEMALPAŞA      Salihbey Besi Çiftliği        Kırovası Mevkii Kemalpaşa

64           KEMALPAŞA      Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa

65           KEMALPAŞA      Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği            Çınarköy Altı Kemalpaşa

66           KEMALPAŞA      Nif Hayvancılık Besi Çiftliği           Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa

67           KEMALPAŞA      Ansızca Tosun Besicilik  Kırovası Mevkii Kemalpaşa

68           KEMALPAŞA      Fesih Taştan Besi Çiftliği               Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa

69           KEMALPAŞA      Emre Arıcı   Arıcı Besicilik             Ulucak Kemalpaşa

70           KEMALPAŞA      Murat Armağan Besi Çiftliği        İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa

71           KEMALPAŞA      H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği           Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa

72           KEMALPAŞA      Aliş Besicilik        Ulucak Kemalpaşa

73           KEMALPAŞA      Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği        Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa

74           KEMALPAŞA      Yüksek Besicilik Ali Yüksek          Ulucak Mahallesi Kemalpaşa

75           KEMALPAŞA      Ramazan Öztürk Besi Çiftliği       Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

76           KEMALPAŞA      Yayla Besicilik Ali Kantar               Damlacık Mahallesi Kemalpaşa

77           KEMALPAŞA      Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa

78           KEMALPAŞA      Musa Karabalıkbesi Çiftliği           Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa

79           KEMALPAŞA      Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği     85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa

80           KEMALPAŞA      Balkın Besicilik  Armutlu Kemalpaşa

81           KEMALPAŞA      İmdat Durmuş Besi Çiftliği           Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa

82           KEMALPAŞA      Erhan Yıldızbesi Çiftliği   Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa

83           KEMALPAŞA      Badem Et Besi Çiftliği     Armutlu Kemalpaşa

84           KEMALPAŞA      Karaman Besicilik            Armutlu Kemalpaşa

85           KEMALPAŞA      Dağ Çiftliği          Armutlu Kemalpaşa

86           KEMALPAŞA      Erzurumlu Recep Besi    Armutlu Kemalpaşa

87           KEMALPAŞA      Laz Dayı Besi       Armutlu Kemalpaşa

88           KEMALPAŞA      Doğal Besicilik   Armutlu Kemalpaşa

89           KEMALPAŞA      Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa

90           KEMALPAŞA      Genç Kasap        Armutlu Kemalpaşa

91           KEMALPAŞA      Öz Kardeşler Besicilik     Armutlu Kemalpaşa

92           KEMALPAŞA      Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa

93           KEMALPAŞA      Nihat Oğulbesi Çiftliği    85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa

94           KEMALPAŞA      Güler Besi Çiftliği             Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

95           KEMALPAŞA      Harmanlar Besi Çiftliği   Armutlu Mahallesi Kemalpaşa

96           KEMALPAŞA      Eser Yanık Besiçiftliği      Aşağıkızılca Kemalpaşa

97           KEMALPAŞA      Fatih Poyraz Besi Çiftliği                Aşağıkızılca Kemalpaşa

98           KEMALPAŞA      Tahiroğlu Besicilik           Aşağıkızılca Kemalpaşa

99           KEMALPAŞA      Araplıoğlu Besicilik          Yukarıkızılca Kemalpaşa

100         KEMALPAŞA      Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa

101         KEMALPAŞA      Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa

102         KEMALPAŞA      Yörük Hasan Çiftliği         Aşağıkızılca Kemalpaşa

103         KEMALPAŞA      Temur Besicilik  Aşağıkızılca Kemalpaşa

104         KEMALPAŞA      Kuzenler Besi    Aşağıkızılca Kemalpaşa

105         KEMALPAŞA      Faik Bulut Besi Çiftliği     Yukarıkızılca Kemalpaşa

106         KEMALPAŞA      Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

107         KEMALPAŞA      Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği      Yukarıkızılca Kemalpaşa

108         KEMALPAŞA      İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa

109         KEMALPAŞA      Kartallar Besi Çiftliği       Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

110         KEMALPAŞA      Bakır Besicilik    Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

111         KEMALPAŞA      Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa

112         KEMALPAŞA      Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği    Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa

113         KEMALPAŞA      Mehmet Öz Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

114         KEMALPAŞA      Ömer Kayıhan Besi Çiftliği            Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

115         KEMALPAŞA      Ahmet Dinç Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

116         KEMALPAŞA      Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

117         KEMALPAŞA      Arda Besicilik     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

118         KEMALPAŞA      Urfalı Et               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

119         KEMALPAŞA      Öztürk Et             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

120         KEMALPAŞA      Osman Kasap    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

121         KEMALPAŞA      Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

122         KEMALPAŞA      Lütfü Barut         Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

123         KEMALPAŞA      Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

124         KEMALPAŞA      Hizmet Et            Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

125         KEMALPAŞA      Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

126         KEMALPAŞA      Göçmenoğlu     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

127         KEMALPAŞA      Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

128         KEMALPAŞA      Mehmet Ar Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

129         KEMALPAŞA      M. Ali Erol Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

130         KEMALPAŞA      Talha Erol Besiçiftliği      Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

131         KEMALPAŞA      Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

132         KEMALPAŞA      Faruk Uysal Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

133         KEMALPAŞA      Cafer Canöz Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

134         KEMALPAŞA      Salih Çevre Besiçiftliği    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

135         KEMALPAŞA      Apdullah Gökkaya Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

136         KEMALPAŞA      Hüseyin Özen Besiçiftliği              Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

137         KEMALPAŞA      Recep Güvenç Besiçiftliği             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

138         KEMALPAŞA      Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

139         KEMALPAŞA      Mustafa Çakmak Besiçiftliği        Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

140         KEMALPAŞA      Cevdet Edis Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

141         KEMALPAŞA      Adem Doğu Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

142         KEMALPAŞA      Hilmi Doğu Besiçiftliği    Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

143         KEMALPAŞA      Mehmet Özden Besiçiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

144         KEMALPAŞA      Mehmet Kılınakbesiçiftliği           Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

145         KEMALPAŞA      Ali Özdemir Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

146         KEMALPAŞA      Sabri Nizam Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

147         KEMALPAŞA      Cem Güler Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

148         KEMALPAŞA      Ali Tamgenç Besiçiftliği  Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

149         KEMALPAŞA      Zinnur Paryaz Besiçiftliği               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

150         KEMALPAŞA      Recai Koşar Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

151         KEMALPAŞA      Tuncay Er Besiçiftliği       Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

152         KEMALPAŞA      Abdullah Kaya Besiçiftliği             Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

153         KEMALPAŞA      Osman Erol Besiçiftliği   Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

154         KEMALPAŞA      Hakan Güney Besiçiftliği               Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

155         KEMALPAŞA      Hasan Ali Sargın Besiçiftliği          Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

156         KEMALPAŞA      İsmail Edis Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

157         KEMALPAŞA      Ömer Edis Besiçiftliği     Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

158         KEMALPAŞA      Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

159         KEMALPAŞA      Ali Kasap Besiçiftliği        Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

160         KEMALPAŞA      İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa

161         KEMALPAŞA      Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

162         KEMALPAŞA      Bekir Akşit Besiçiftliği     Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa

163         KEMALPAŞA      M. Fatih Başoğlu  Çiftliği               Ören Mahallesi Kemalpaşa

164         KEMALPAŞA      Kemal Demir Besicilik     Ören Besicilik

165         KEMALPAŞA      Rıdvan Buşargel Besiçiftliği          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

166         KEMALPAŞA      Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

167         KEMALPAŞA      İrfan Ünveren Besiçiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

168         KEMALPAŞA      Hasan Etkin Besiçiftliği   Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

169         KEMALPAŞA      Mehmet Erbil Besiçiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

170         KEMALPAŞA      Kanber Şengör Besiçiftliği            Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

171         KEMALPAŞA      Fevzi Ağa Besicilik            Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

172         KEMALPAŞA      Zahir Karakaş Besiçiftliği               Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

173         KEMALPAŞA      Mehmet Özden Besiçiftliği          Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

174         KEMALPAŞA      Vural Besicilik    Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

175         KEMALPAŞA      Olcay Tarım Besiçiftliği  Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

176         KEMALPAŞA      Umut Şengör Besicilik    Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

177         KEMALPAŞA      Ayyıldız Besicilik               Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

178         KEMALPAŞA      Tan Besicilik       Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

179         KEMALPAŞA      İstanbullu Çiftliği              Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

180         KEMALPAŞA      Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

181         KEMALPAŞA      Bölükpaşa Çiftliği             Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

182         KEMALPAŞA      Akova Besicilik  Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa

183         KEMALPAŞA      Demir Besicilik  Yiğitler Kemalpaşa

184         KEMALPAŞA      Aydemir Besicilik             Vişneli

185         KEMALPAŞA      Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi            Vişneli

186         KEMALPAŞA      Karaaslan Besi Çiftliği     Vişneli

187         KEMALPAŞA      Sarıkaya Besicilik              Vişneli

188         KEMALPAŞA      Şahin Besicilik Bülent Şahin         Vişneli

189         KEMALPAŞA      Çolakoğlu Besicilik           Yenmiş Kemalpaşa

190         KEMALPAŞA      Kıvırcık Mustafa               Ansızca Kemalpaşa

191         KEMALPAŞA      Akalan Avcı Besicilik       Akalan Kemalpaşa

192         KEMALPAŞA      İdeal Besicilik     Akalan Kemalpaşa

193         KEMALPAŞA      İnceoğlu Besicilik             Akalan Kemalpaşa

194         KEMALPAŞA      Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa

195         KEMALPAŞA      Kadıoğlu Hayvancılık      Akalan Kemalpaşa

196         KEMALPAŞA      Tosun Besicilik   Ansızca Kemalpaşa

197         KEMALPAŞA      Çınar Besicilik    Çambel Kemalpaşa

198         KEMALPAŞA      Gökhan Apaydın              Çambel Kemalpaşa

199         KEMALPAŞA      Ahmet Şanal Besi Çiftliği               Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

200         KEMALPAŞA      Topçuoğlu Besicilik         Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

201         KEMALPAŞA      Ali Kozak Besicilik            Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

202         KEMALPAŞA      Hüseyin Topaç Besi Çiftliği           Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

203         KEMALPAŞA      Fatih Tuncer Besi Çiftliği               Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

204         KEMALPAŞA      Baykal Tezer Besi             Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

205         KEMALPAŞA      Has Besicilik       Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

206         KEMALPAŞA      Ahmetcik Besicilik           Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

207         KEMALPAŞA      Nuri Yiğit Besi    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

208         KEMALPAŞA      Muhsin Özdemir Besi     Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

209         KEMALPAŞA      Müslim Seven Besi         Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

210         KEMALPAŞA      Aker Besicilik     Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

211         KEMALPAŞA      Aktaş Besicilik    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

212         KEMALPAŞA      Ertan Besicilik    Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa

213         KEMALPAŞA      Adalı Besicilik     Sarılar Kemalpaşa

214         KEMALPAŞA      Vural Besicilik    Sarılar Kemalpaşa

215         KEMALPAŞA      Yılmaz Besicilik  Nazarköy Kemalpaşa

216         KEMALPAŞA      Gümüşpala Besi Çiftliği  Örnekköy Kemalpaşa

217         KEMALPAŞA      Çağlar Besi         Örnekköy Kemalpaşa

218         KEMALPAŞA      Seçkin Besicilik  Örnekköy Kemalpaşa

219         KEMALPAŞA      Ali Baba Çiftliği  Örnekköy Kemalpaşa

220         KEMALPAŞA      Yılmaz Besi Çiftliği           Örnekköy Kemalpaşa

221         KEMALPAŞA      Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa

222         KEMALPAŞA      Yunus Cağ Kebap             Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

223         KEMALPAŞA      M. Kamer Kurbanlık Satışı            Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa

224         KEMALPAŞA      Karaman Besicilik            Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii

225         KEMALPAŞA      Eren Altay           Halilbeyli

226         KEMALPAŞA      Efkar Et Kombinası          Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A

227         KONAKYeşildere Satış Yeri          Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.

228         KINIK    Hayvan Pazarı    Poyracık Mezarlık Yanı (Kantar Karşısı)

229         KINIK    Hayvan Pazarı    Fatih Mah. Atatürk Cad. Toplum Sağlığı Mer. Arkası Boş Alan

230         KİRAZ    Büyükşeir Belediye MezbahaneCumhuriyet Mahallesi Nergis Sokak Kiraz/İzmir

231         MENDERES         MerkezBarbaros Mh. Çevre Yolu Blv. 341/2 Sk. (2071 Ada, 3 Parsel)

232         MENDERES         Gümüldür Belediyesi Eski Şantiyesi         Gümüldür Cumhuriyet Mh. Meryemana Cad. No:291

233         MENDERES         Özdere Turizm Otelcilik Okulu Karşısı      Özdere Orta Mh. Mustafa Kemal Paşa Blv. 196 Sk.

234         MENEMEN         Abdullah İncekara           Seyrek Mahallesi Menemen

235         MENEMEN         Erhan İşim          Çavuş Mah 203 Sk No.5 Menemen

236         MENEMEN         Ali UsluSeyrek Mahallesi 5001 Sokak No:56 Menemen

237         MENEMEN         Bekir Katlanç     Çaltı Mahallesi No:19 Menemen

238         MENEMEN         Menemen Asarlık Çarşamba Pazarı Yeri Yanı       Asarlık Mahallesi Çarşamba Pazarı Yeri Yanı Menemen

239         MENEMEN         Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4141/1 Sokak No:4 Seyrek

240         MENEMEN         Sinan Şengül      85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4119 Sokak No:5 Menemen

241         MENEMEN         Serkan İnceoğlu               29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No:3 Ulukent Menemen

242         MENEMEN         Cenk Koçer         Kesik Mahallesi

243         ÖDEMİŞ               Belediye Hayvan Pazarı3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1

244         SELÇUKKurban Satış Yeri              Atatürk Caddesi 5006,5001 Ve 5004 Sokak Arasında Kalan 3395 Ada 1 Parsel Alan

245         SEFERİHİSAR                     Hıdırlık Mah. Belediye 83/2 Sokak Karşısı.

246         SEFERİHİSAR      Şehit Osman Koç Spor Tesisi       Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri

247         TİRE       Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mahallesi Bayrak Caddesi no:3

248         TORBALI              Torbalı Kurban Satış Yeri              Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı.(Boş Alan)

249         URLA     Urla Merkez       Urla İlçe Santral Garajı Arkası

250         URLA     Zeytinalan           Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi

251         URLA     Çeşmealtı            Harbiye Caddesi Belediye Hizmet Binası Karşısı Çeşmealtı

Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?
Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?

Ekonomi

Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?

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