İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri
İzmir kurban satış yerleri listesi 2021 | İzmir’de yaşayanlar büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlı fiyatları belli oldu mu? İzmir kurbanlıklar ne kadar? İzmir kurban kesim yerlerinin listesi | İzmir kurban kesim satış yerleri güncel
Kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. 20-23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. İstanbul hariç diğer illerde kurban pazarları bayrama bir ay kala kurulmaya başladı. Peki, İzmir’de kurbanlıklar kaç lira? İzmir canlı hayvan kg fiyatı ne kadar?
İzmir kurbanlık fiyatları 2021 | İzmir kurban satış kesim yerleri adresleri
Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogramı 26-30 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise 32-34 lira arasında değişiyor. Vakıflar, dernekler kurban bağışı için 900 ile 1.800 lira arasında değişen rakamlar talep ediyor. Kurban pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık kesimleri oluyor. Bu marketlerde ise kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 1900 ila 2100 lira arasında değişiyor. Marketler kurbanlıklar için 9 taksit imkanı sunuyor.
İZMİR KURBAN KESİM YERLERİ
1 ALİAĞAİzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Mezbahanesi Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi No:34
2 ALİAĞAAliağa Belediyesi Çarşamba Pazar Yeri Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi
3 ALİAĞAAliağa Viking Evleri Meydanı Yalı Mahallesi Viking Evleri
4 ALİAĞAPetkim Siteler Araç Yıkama Yeri Sitelar Mahallesi Petkim Küme Evleri Site 2
5 BALÇOVA Ömer Çakmak İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir
6 BALÇOVA Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir
7 BAYINDIR MerkezMenderes Bulvarı, Tenik Çırçır Fabrikası Üstündeki Yolda
8 BAYINDIR Canlı MahallesiCanlı Mahallesi Belediye Parkı İçinde
9 BAYINDIR Çırpı Mahallesi Çırpı Mahallesi Pazar Yeri Üstündeki Boş Alanda
10 BAYINDIR Zeytinova Mahallesi Zeytinova Mahallesi Atatürk Caddesindeki Meydanda
11 BAYRAKLI Özkanlar Kapalı Otopark Yeri Manavkuyu Mah. 289 Sok. (Özkanlar Camii Yanı) /Bayraklı
12 BAYRAKLI Çamkıran Kapalı Pazar Yeri Manavkuyu Mah.275/7 Sok. /Bayraklı
13 BAYRAKLI 75. Yıl Mah.Kapalı Pazar Yeri 75. Yıl Mah.120/39 Sok. /Bayraklı
14 BAYRAKLI Yeni Girne Kapalı Pazar Yeri Yeni Girne Bulvarı /Bayraklı
15 BAYRAKLI Şehit Uzm.Çvş. Ali Akdoğan Osmangazi Kapalı Osmangazi Mah.593 Sok. /Bayraklı
16 BAYRAKLI Doğançay Mezarlığı Yanı 7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı
17 BAYRAKLI Yamanlar Kapalı Pazar Yeri Yamanlar Mah.7334 Sok. /Bayraklı
18 BERGAMA İbrahim Uyar Dağıstan Mh. Tavukçukuru Küme Evleri No:148 Bergama
19 BERGAMA Mustafa Balcı Ertuğrul Mh. Beylik Mevkii Bergama
20 BERGAMA Hüseyin GövenKurtuluş Mh. Huzur Sk. No:6 Bergama
21 BERGAMA Ferudun Gürkaya Karaveliler Mh. No:387 Kurban Kesimhanesi Bergama
22 BERGAMA Şerif Baki Dönmez Fatih Mh. Sabuncu Mevkii 321 Sk. No:16 Bergama
23 BERGAMA Mustafa Şenesen Aşağıcuma Mh. No:5 Bergama
24 BERGAMA Levent Memişoğlu Ayaskent Mh. 179 Ada 32 Parsel Bergama
25 BERGAMA Osman Dalkıran Atatürk Mh. Bağlar Mevkii Cihan Yandı Sk. No:10 Bergama
26 BERGAMA Halil İbrahim Balcı Çeltikçi Mh. No:77 Bergama
27 BERGAMA Hüsnü Derya Paksoy Kaleardı Mh. Değirmentepe Mevkii Bergama
28 BERGAMA Ersan Ağır Dağıstan Mh. Dağıstan Sk. No:90 Bergama
29 BERGAMA Semih Sezer Aşağıcuma Mh. No:164 Bergama
30 BERGAMA Nurettin Yaşa Aşağıcuma Mh. No:178 Bergama
31 BERGAMA Erdoğan SarıyerFatih Mh. Bağlar İçi Kumluca Mevkii D:9 Bergama
32 BERGAMA Mustafa Kaya Fevzipaşa Mh. Değirmenyolu Üzeri 1.Çıkmaz Sk. No:1 Bergama
33 BERGAMA Ali Çelik Yerli Tahtacı Mh. Bergama
34 BERGAMA Ayhan Kaçar Anafartalar Cd. Bağlar Mevkii Bergama
35 BERGAMA Ertan Delbıçakoğlu İslam Saray Mh. Vakıflar Mevkii 500 Ada 93 Parsel Bergama
36 BERGAMA Macit Şengül Ayaskent Mh. Çevik Cd. No:55 Bergama
37 BERGAMA Bergama Mezbahanesiİzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi Bergama
38 BEYDAĞ Beydağ Belediye Mezbahanesi.Atatürk Mahallesi Arıtürk Sokak No:27
39 BEYDAĞ Beydağ Çıraklık Eğitim Merkezi BahçesiBeyköy Mahallesi Hüdaverdi Aygün Sok.No:2
40 BEYDAĞ Beydağ Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanındaki Belediye Arsası. Aşağı Aktepe Mah.Camii Yanı
41 BORNOVA Bornova Kurban Kesim Ve Satış Yeri Işıkkent Egemenlik Mahallesi
42 BUCA Kaynaklar Bölgesi 802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir
43 ÇEŞME Belediye Atölye Hangarı Musalla Mah. / Çeşme
44 ÇEŞME Eski Alaçatı Mezbahanesi Alaçatı Mah. / Çeşme
45 ÇİĞLİ Ataşehir Pazar Yeri Ataşehir Mahallesi Pazaryeri
46 ÇİĞLİ Evka 2 Pazar Yeri Evka 2 Pazaryeri (6808 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)
47 ÇİĞLİ Evka 5 Pazar Yeri Evka 5 Pazar Yeri (8929 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)
48 ÇİĞLİ Egekent Pazar Yeri Egekent Pazar Yeri (8845 Sokak Üzeri-Kesim Merkezi)
49 ÇİĞLİ Sasalı Eski Mezbahası Sasalı Eski Mezbahası (Kesim Yeri) Sasalı Mahallesi
50 ÇİĞLİ Harmandalı Pazar Yeri Harmandalı Beldesi (Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Muhtarlığın Arkası) Olarak Belirlenmesine
51 ÇİĞLİ Kaklıç Mahallesi Girişi Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi
52 DİKİLİ Dikili Merkez İsmetpaşa Mah. Sülüklü Çeşme Mevkii Giysi Pazarı
53 DİKİLİ Dikili Çandarlı Mah. Çorlu Mevkii Yaylayurt Yolu Üzeri Büyükşehir Belediye Mezbahanesi
54 GAZİEMİR Bilal Özkan Salçan Atıfbey Mahallesi (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir
55 GAZİEMİR Cengiz Aydın Otomotif Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir
56 GAZİEMİR Hasan Berk Dönmez Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir
57 GÜZELBAHÇE Spor Salonu Bahçesi Abdullah Baydar Cad. Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi / Güzelbahçe
58 GÜZELBAHÇE Kültür Evi Bahçesi Yaka Mahallesi Kültür Evi Bahçesi / Güzelbahçe
59 KARABAĞLAR Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel Kesim 11344/4
60 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 1 Parseller Kesim 11341/1 (1 Çadır)
61 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 3 Parseller Kesim 3441/16 (1 Çadır)
62 KARABAĞLAR Yeşilyurt Pazaryeri Yeşilyurt Pazaryeri
63 KARABAĞLAR Kooperatif Evleri Pazar Yeri Kooperatif Evleri Paz.Yeri (1 Çadır)
64 KARABAĞLAR Kestanepazarı Hatay Kur’An Kursu Bahçesi 175/1 Sok. No:8 Basınsitesi
65 KARABAĞLAR Oto Ve Halı Yıkama Yerleri (Talep Olursa)
66 KARABURUN Kesim Yeri Yoktur Kesim Yeri Yoktur
67 KARŞIYAKA Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir
68 KEMALPAŞA MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı
69 KEMALPAŞA Ulucak Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri
70 KEMALPAŞA Y Kızılca Mahallesi Kapalı Pazaryeri
71 KEMALPAŞA Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri
72 KEMALPAŞA Armutlu Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri
73 KEMALPAŞA Bağyurdu Mahallesi Belediye Pazar Yeri
74 KEMALPAŞA Emrah Konyar Besi Çiftliği Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14 Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı
75 KEMALPAŞA Ali Hansu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4 Kemalpaşa
76 KEMALPAŞA Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
77 KEMALPAŞA Bayraktar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
78 KEMALPAŞA Yener Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa
79 KEMALPAŞA Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa
80 KEMALPAŞA Hamzaoğlu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa
81 KEMALPAŞA Urfalılar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
82 KEMALPAŞA Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa
83 KEMALPAŞA Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa
84 KEMALPAŞA Doruk Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
85 KEMALPAŞA İhsan Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
86 KEMALPAŞA Kılıçlar Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
87 KEMALPAŞA Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa
88 KEMALPAŞA Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa
89 KEMALPAŞA Karasalihoğulları Besi Kemalpaşa
90 KEMALPAŞA Sezgin Besicilik Kemalpaşa
91 KEMALPAŞA Karahan Besicilik Kemalpaşa
92 KEMALPAŞA Atom Besicilik Kemalpaşa
93 KEMALPAŞA Daşdemir Besicilik Kemalpaşa
94 KEMALPAŞA Bornovalılar Kasabı Kemalpaşa
95 KEMALPAŞA Savranoğlu Besi Çiftliği Kemalpaşa
96 KEMALPAŞA Avşarbeyi Besicilik Kemalpaşa
97 KEMALPAŞA Kaçmaz Besicilik Kemalpaşa
98 KEMALPAŞA Şirin Kasap Kemalpaşa
99 KEMALPAŞA Umut Besicilik Kemalpaşa
100 KEMALPAŞA Salih Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa
101 KEMALPAŞA Taşdanlar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
102 KEMALPAŞA Yaşarkent Hayvancılık Kırovası Mevkii Kemalpaşa
103 KEMALPAŞA Eren Çiftlik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
104 KEMALPAŞA Salihbey Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
105 KEMALPAŞA Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa
106 KEMALPAŞA Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği Çınarköy Altı Kemalpaşa
107 KEMALPAŞA Nif Hayvancılık Besi Çiftliği Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa
108 KEMALPAŞA Ansızca Tosun Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
109 KEMALPAŞA Fesih Taştan Besi Çiftliği Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa
110 KEMALPAŞA Emre Arıcı Arıcı Besicilik Ulucak Kemalpaşa
111 KEMALPAŞA Murat Armağan Besi Çiftliği İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa
112 KEMALPAŞA H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa
113 KEMALPAŞA Aliş Besicilik Ulucak Kemalpaşa
114 KEMALPAŞA Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa
115 KEMALPAŞA Yüksek Besicilik Ali Yüksek Ulucak Mahallesi Kemalpaşa
116 KEMALPAŞA Ramazan Öztürk Besi Çiftliği Damlacık Mahallesi Kemalpaşa
117 KEMALPAŞA Yayla Besicilik Ali Kantar Damlacık Mahallesi Kemalpaşa
118 KEMALPAŞA Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa
119 KEMALPAŞA Musa Karabalıkbesi Çiftliği Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa
120 KEMALPAŞA Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa
121 KEMALPAŞA Balkın Besicilik Armutlu Kemalpaşa
122 KEMALPAŞA İmdat Durmuş Besi Çiftliği Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa
123 KEMALPAŞA Erhan Yıldızbesi Çiftliği Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa
124 KEMALPAŞA Badem Et Besi Çiftliği Armutlu Kemalpaşa
125 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Armutlu Kemalpaşa
126 KEMALPAŞA Dağ Çiftliği Armutlu Kemalpaşa
127 KEMALPAŞA Erzurumlu Recep Besi Armutlu Kemalpaşa
128 KEMALPAŞA Laz Dayı Besi Armutlu Kemalpaşa
129 KEMALPAŞA Doğal Besicilik Armutlu Kemalpaşa
130 KEMALPAŞA Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa
131 KEMALPAŞA Genç Kasap Armutlu Kemalpaşa
132 KEMALPAŞA Öz Kardeşler Besicilik Armutlu Kemalpaşa
133 KEMALPAŞA Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa
134 KEMALPAŞA Nihat Oğulbesi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa
135 KEMALPAŞA Güler Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa
136 KEMALPAŞA Harmanlar Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa
137 KEMALPAŞA Eser Yanık Besiçiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
138 KEMALPAŞA Fatih Poyraz Besi Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
139 KEMALPAŞA Tahiroğlu Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa
140 KEMALPAŞA Araplıoğlu Besicilik Yukarıkızılca Kemalpaşa
141 KEMALPAŞA Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa
142 KEMALPAŞA Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa
143 KEMALPAŞA Yörük Hasan Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
144 KEMALPAŞA Temur Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa
145 KEMALPAŞA Kuzenler Besi Aşağıkızılca Kemalpaşa
146 KEMALPAŞA Faik Bulut Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa
147 KEMALPAŞA Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa
148 KEMALPAŞA Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa
149 KEMALPAŞA İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa
150 KEMALPAŞA Kartallar Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
151 KEMALPAŞA Bakır Besicilik Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
152 KEMALPAŞA Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa
153 KEMALPAŞA Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
154 KEMALPAŞA Mehmet Öz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
155 KEMALPAŞA Ömer Kayıhan Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
156 KEMALPAŞA Ahmet Dinç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
157 KEMALPAŞA Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
158 KEMALPAŞA Arda Besicilik Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
159 KEMALPAŞA Urfalı Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
160 KEMALPAŞA Öztürk Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
161 KEMALPAŞA Osman Kasap Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
162 KEMALPAŞA Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
163 KEMALPAŞA Lütfü Barut Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
164 KEMALPAŞA Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
165 KEMALPAŞA Hizmet Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
166 KEMALPAŞA Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
167 KEMALPAŞA Göçmenoğlu Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
168 KEMALPAŞA Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
169 KEMALPAŞA Mehmet Ar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
170 KEMALPAŞA M. Ali Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
171 KEMALPAŞA Talha Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
172 KEMALPAŞA Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
173 KEMALPAŞA Faruk Uysal Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
174 KEMALPAŞA Cafer Canöz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
175 KEMALPAŞA Salih Çevre Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
176 KEMALPAŞA Apdullah Gökkaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
177 KEMALPAŞA Hüseyin Özen Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
178 KEMALPAŞA Recep Güvenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
179 KEMALPAŞA Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
180 KEMALPAŞA Mustafa Çakmak Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
181 KEMALPAŞA Cevdet Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
182 KEMALPAŞA Adem Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
183 KEMALPAŞA Hilmi Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
184 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
185 KEMALPAŞA Mehmet Kılınakbesiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
186 KEMALPAŞA Ali Özdemir Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
187 KEMALPAŞA Sabri Nizam Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
188 KEMALPAŞA Cem Güler Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
189 KEMALPAŞA Ali Tamgenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
190 KEMALPAŞA Zinnur Paryaz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
191 KEMALPAŞA Recai Koşar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
192 KEMALPAŞA Tuncay Er Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
193 KEMALPAŞA Abdullah Kaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
194 KEMALPAŞA Osman Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
195 KEMALPAŞA Hakan Güney Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
196 KEMALPAŞA Hasan Ali Sargın Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
197 KEMALPAŞA İsmail Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
198 KEMALPAŞA Ömer Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
199 KEMALPAŞA Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
200 KEMALPAŞA Ali Kasap Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
201 KEMALPAŞA İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
202 KEMALPAŞA Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa
203 KEMALPAŞA Bekir Akşit Besiçiftliği Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa
204 KEMALPAŞA M. Fatih Başoğlu Çiftliği Ören Mahallesi Kemalpaşa
205 KEMALPAŞA Kemal Demir Besicilik Ören Besicilik
206 KEMALPAŞA Rıdvan Buşargel Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
207 KEMALPAŞA Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
208 KEMALPAŞA İrfan Ünveren Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
209 KEMALPAŞA Hasan Etkin Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
210 KEMALPAŞA Mehmet Erbil Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
211 KEMALPAŞA Kanber Şengör Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
212 KEMALPAŞA Fevzi Ağa Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
213 KEMALPAŞA Zahir Karakaş Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
214 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
215 KEMALPAŞA Vural Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
216 KEMALPAŞA Olcay Tarım Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
217 KEMALPAŞA Umut Şengör Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
218 KEMALPAŞA Ayyıldız Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
219 KEMALPAŞA Tan Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
220 KEMALPAŞA İstanbullu Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
221 KEMALPAŞA Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
222 KEMALPAŞA Bölükpaşa Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
223 KEMALPAŞA Akova Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
224 KEMALPAŞA Demir Besicilik Yiğitler Kemalpaşa
225 KEMALPAŞA Aydemir Besicilik Vişneli
226 KEMALPAŞA Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi Vişneli
227 KEMALPAŞA Karaaslan Besi Çiftliği Vişneli
228 KEMALPAŞA Sarıkaya Besicilik Vişneli
229 KEMALPAŞA Şahin Besicilik Bülent Şahin Vişneli
230 KEMALPAŞA Çolakoğlu Besicilik Yenmiş Kemalpaşa
231 KEMALPAŞA Kıvırcık Mustafa Ansızca Kemalpaşa
232 KEMALPAŞA Akalan Avcı Besicilik Akalan Kemalpaşa
233 KEMALPAŞA İdeal Besicilik Akalan Kemalpaşa
234 KEMALPAŞA İnceoğlu Besicilik Akalan Kemalpaşa
235 KEMALPAŞA Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa
236 KEMALPAŞA Kadıoğlu Hayvancılık Akalan Kemalpaşa
237 KEMALPAŞA Tosun Besicilik Ansızca Kemalpaşa
238 KEMALPAŞA Çınar Besicilik Çambel Kemalpaşa
239 KEMALPAŞA Gökhan Apaydın Çambel Kemalpaşa
240 KEMALPAŞA Ahmet Şanal Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
241 KEMALPAŞA Topçuoğlu Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
242 KEMALPAŞA Ali Kozak Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
243 KEMALPAŞA Hüseyin Topaç Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
244 KEMALPAŞA Fatih Tuncer Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
245 KEMALPAŞA Baykal Tezer Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
246 KEMALPAŞA Has Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
247 KEMALPAŞA Ahmetcik Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
248 KEMALPAŞA Nuri Yiğit Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
249 KEMALPAŞA Muhsin Özdemir Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
250 KEMALPAŞA Müslim Seven Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
251 KEMALPAŞA Aker Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
252 KEMALPAŞA Aktaş Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
253 KEMALPAŞA Ertan Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
254 KEMALPAŞA Adalı Besicilik Sarılar Kemalpaşa
255 KEMALPAŞA Vural Besicilik Sarılar Kemalpaşa
256 KEMALPAŞA Yılmaz Besicilik Nazarköy Kemalpaşa
257 KEMALPAŞA Gümüşpala Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
258 KEMALPAŞA Çağlar Besi Örnekköy Kemalpaşa
259 KEMALPAŞA Seçkin Besicilik Örnekköy Kemalpaşa
260 KEMALPAŞA Ali Baba Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
261 KEMALPAŞA Yılmaz Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
262 KEMALPAŞA Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa
263 KEMALPAŞA Yunus Cağ Kebap Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa
264 KEMALPAŞA M. Kamer Kurbanlık Satışı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa
265 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii
266 KEMALPAŞA Eren Altay Halilbeyli
267 KEMALPAŞA Efkar Et Kombinası Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A
268 KONAKYeşildere Kesim Yeri Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.
269 KINIK Mezbaha Soğuk Hava Deposu Ve Bahçesi
270 KİRAZ Belediye Hayvan Pazarı
271 MENDERES Merkez Pazaryeri Cumaovası Cd. No:30
272 MENEMEN 30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen 30 Ağustos Mahallesi Pazar Yeri Menemen
273 MENEMEN Abdullah İncekara Seyrek Mahallesi Menemen
274 MENEMEN Ali UsluSeyrek Mah 5001 Sk No:56 Menemen
275 MENEMEN Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen Asarlık Mahallesi Pazar Yeri Menemen
276 MENEMEN Bekir Katlanç Çaltı Mah No:19 Menemen
277 MENEMEN Cenk Koçer Kesik Mah Menemen
278 MENEMEN Cumhur Çevik Emiralem Kır Mah Kanal Yolu Sok No.1 Menemen
279 MENEMEN Erhan İşim Çavuş Mah 203 Sk No.5
280 MENEMEN Ersoy Sönmez (Kasap Ersoy) Çavuş Mahallesi Menemen/İzmir
281 MENEMEN Kenan Yılmaz (Korkmazoğlu Tarım Ve Hayvancılık Gıda İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti) Kesik Mahallesi Maltepe Yolu
282 MENEMEN Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı Menemen Asarlık Çarşamba Pazar Yeri Yanı
283 MENEMEN Menemen Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği İsmetinönü Mah 1211/1 Sk No:41 Menemen
284 MENEMEN Menemen Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Kasımpaşa, Sk. Aşevi Binası, Paşa Gç. D:12 Menemen
285 MENEMEN Nazife Gürbüz Mermerli Mah Kumtepe Mevkii Pekenti Yolu No.6
286 MENEMEN Osman Tekbaş Emiralem Mah Küme Evleri No:24 Menemen
287 MENEMEN Önder Büyükacar Camikebir Mah No.71 Menemen
288 MENEMEN Recep Balcı Yahşelli Mah 6331 Sk No.25/1 Menemen
289 MENEMEN Serkan İnceoğlu 29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No.3 Menemen
290 MENEMEN Sinan Şengül 85. Yıl Cumhuriyet Mah 4119 Sk No:5 Menemen
291 MENEMEN Ulukent Hayvancılık Et Entegre Tesisesleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti Cumhuriyet Mah Ova Mevki No:37 Menemen
292 MENEMEN Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mah 4141/1 Sokak No:4 Seyrek Menemen
293 ÖDEMİŞ Ovakent Mezbahanesi Ovakent Mahallesi
294 ÖDEMİŞ Ödemiş Belediyesi Gölcük Hizmet Birimi Gölcük Mahallesi
295 ÖDEMİŞ Bademli Mezbahanesi Bademli Mahallesi
296 ÖDEMİŞ Ödemiş Belediyesi Belediye Kasaphali Bengisu Mahallesi İş Bankası Yanı
297 ÖDEMİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Hayvan Satış Yeri 3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1
298 ÖDEMİŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi Emmioğlu Mahallesi Çevre Yolu Üzeri No:31 Ödemiş
299 ÖDEMİŞ İmam Birgivi Kesim Yeri, Birgi Mahallesi İmam Birgivi Mevkii
300 ÖDEMİŞ Bozdağ Otoparkı Bozdağ Mahallesi Otoparkı
301 ÖDEMİŞ Ovakent Kapalı Pazaryeri Ovakent Mahallesi Kapalı Pazaryeri
302 ÖDEMİŞ Müftülük Sitesi Kurban Kesim Yeri, Atatürk Mah. Saraçoğlu Cad. No:74/A
303 SEFERİHİSAR Belediye Garaj Amirliği Turabiye Mahallesi Belediye Garaj Amirliği
304 SEFERİHİSAR Şehit Osman Koç Spor Tesisi Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri. Ürkmez / Seferihisar
305 SEFERİHİSAR Doğanbey Şantiyesi Seferihisar
306 SELÇUKKurban Kesim Yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Mezbahası İsabey Mahallesi 2004 Sokak No:4 Selçuk
307 TİRE Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mah. Bayrak Caddesi no:3
308 TİRE Uzunay Et Gökçen Mezbahası Gökçen Mezbaha Çıkmazı Sokak No:3
309 TİRE Toplu Konut Sitesi Atatük Mah. Toplu Konut Sitesi
310 TİRE Toki Mahallesi Tire Toki Mahallesi
311 TİRE İbrahim KAYABAŞ İbnimelek Mah. 2. Namazgah Küme Evleri no:9
312 TİRE Nazmi KAYHANMerkez Turan Mah. Taştepe Mevkii
313 TİRE Metin SEKELER İbnimelek Mah. 1. Namazgah Küme Evleri no:45
314 TİRE Ayhan ÖZMEN Işıklar Mah. Okul Küme Evleri No:11
315 TİRE Hüseyin KÖRPEMerkez Turan Mah. Tren Yolu Altı Mevkii
316 TİRE Tuncay CANLI İbnimelek Mah. Çakallık Küme Evleri Mevkii No:49
317 TİRE Oktay EMSAN İhsaniye Mah. Kuyulu Kahve Mevkii
318 TİRE Yılmaz BAYRAKTAR Peşrefli Mah. Piri Veli Sokak
319 TİRE Ahmet ÖZÇELİKKireli Mah. Dikilitaş Mevkii 26 Ada 82 Parsel
320 TİRE Kadir ÇOKUR Yuvalı Mah. Küme Evleri no:42
321 TİRE Hüseyin DEMİRKAN Yeni Sanayi Altı Mangırlar Mevkii
322 TİRE Ali GÜLBEK Adnan Menderes Mah. Demet Cad. no:8
323 TİRE Sinan SARKUMLAR Fatih Mah. Çakallık Mevkii Küme Evleri no:8
324 TORBALI Kapalı Pazar Yeri Tepeköy Mah. Kapalı Pazar Yeri Balık Bölümü.
325 TORBALI Barış Yapı Pazar Yeri Cumhuriyet Mah. Barış Yapı Sit. Balık Bölümü
326 TORBALI Engelsiz Yaşam Parkı Yanı Ertuğrul Mah. Sadık İleri Bulvarı Engelsiz Yaşam Parkı Yanı
327 TORBALI Alpkent Mah. Muhtarlık Binası Yanı Alpkent Mah. Muhtarlık Ve Mustafa Çoban İlköğretim Okulu Arası Boş Alan
328 TORBALI Kapalı PazayeriAyrancılar Mah.Kapalı Pazar Yeri.
329 TORBALI Ayrancılar Mh.EgekentAyrancılar Mh. Sultan Abdülhamit Camii Yanı.
330 TORBALI Yazıbaşı Kavşağı Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı. (3 Adet Kesim Yeri)
331 URLA Urla Merkez Urla İlçe Santral Garajı Arkası Urla/İzmir
332 URLA Zeytinalan Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi Urla/İzmir
KURBAN SATIŞ YERLERİ
1 ALİAĞAAliağa Belediyesi Kurban Satış Yeri Haraççıbahçe Mevkii 992 Parsel (Aliağa Mezarlığı Karşısı)
2 BALÇOVA Ömer Çakmak İnciraltı Mahallesi (351 Pafta, 2267 Ada, 24 Parsel Ve 351 Pafta, 2734 Ada, 33 Parsel) Balçova İzmir
3 BALÇOVA Balçova Esnaf Ve Sanatkarlar Odası İnciraltı Mahallesi (3332 Ada, 29 Parsel,) Balçova İzmir
4 BAYINDIR Bayındır Çırpı Mezbahanesi Çırpı Mahallesi Girişi
5 BAYINDIR Bayındır Zeytinova Mezbahanesi Zeyinova Mahallesi Salhane Sk.
6 BAYRAKLI Doğançay Mezarlığı Yanı 7355 Sok.No: 211 Doğançay Mahallesi Mezarlık Yanı /Bayraklı
7 BERGAMA Bergama Belediyesi
Canlı Hayvan Pazarı İslamsaray Mh. Adnan Menderes Cd. No:6 Bergama
8 BEYDAĞ Beydağ Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Mahallesi. Sanayi Bölgesi.
9 BORNOVA Bornova Kurban Işıkkent Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25 Ve 6106/26 Sokakları Arasındaki Alan
10 BUCA Kaynaklar Bölgesi Bağpazarı Mevkii 82 Ada 24 Parsel Kuruçeşme Mahallesi Buca İzmir
11 BUCA Kaynaklar Bölgesi 802 Ada 9-20 Parsel Atatürk Cd. No:196 Adatepe Mahallesi Buca İzmir
12 ÇEŞME Çeşme Merkez Otogar Arkasındaki Boş Arsa Musalla Mah. / Çeşme
13 ÇEŞME Makro Center Karşısı Yanı Otoban Altı Alaçatı Mah. / Çeşme
14 ÇİĞLİ Kaklıç Mahallesi 1223 Ve 1225 Nolu Parseller Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi Girişi-Çiğli
15 DİKİLİ Dikili Merkez Gazipaşa Mah. Barışkent Sitesi Karşısı Boş Alan
16 DİKİLİ Dikili Çandarlı Mah. Çandarlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Arkası Stadyum Caddesi
17 GAZİEMİR Bilal Özkan Salçan Atıfbey Mahallesi (114 Ada 14 Parsel) Kipa Alış Veriş Arkası Sarnıç Yolu Üzeri Gaziemir/İzmir
18 GAZİEMİR Cengiz Aydın Otomotif Beyazevler Mahallesi 371 Sok No:7 Gaziemir/İzmir
19 GAZİEMİR Hasan Berk Dönmez Aktepe Mahallesi (47 Ada 6 Parsel) Gaziemir/İzmir
20 GÜZELBAHÇE Arazi Seferihisar Yolu İle Ali İhsan Gedik Cad. Kesiştiği Yediemin Deposu Karşısında Bulunan Arazi / Güzelbahçe
21 KARABAĞLAR Uzundere Mahallesi 11344 Ada 4 Parsel Uzundere Mahallesi
22 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 11341 Ada 1 Parsel Peker Mahallesi
23 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 3441 Ada 16 Parsel İle 3002 Ada 3 Parseller Peker Mahallesi
24 KARABURUN Pazaryeri Otopark AlanıMerkez Mahallesi Aşağı Çeşme Sokak Pazaryeri Otopark Alanı Karaburun
25 KARABURUN Manal Yol Ayrımı Mordoğan Mahallesi İzmir Caddesi Manal Yol Ayrımı
26 KARŞIYAKA Karşıyaka Belediyesi Kurban Satış Ve Kesim YeriBaşpehlivan Karaali Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi Karşiyaka-İzmir
27 KEMALPAŞA MerkezKemalpaşa - Cennet Bahçesi Mezarlık Karşısı
28 KEMALPAŞA Ulucak Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri
29 KEMALPAŞA Y Kızılca Mahallesi Kapalı Pazaryeri
30 KEMALPAŞA Ören Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri
31 KEMALPAŞA Armutlu Mahallesi Belediye Kiraz Alım Yeri
32 KEMALPAŞA Bağyurdu Mahallesi Belediye Pazar Yeri
33 KEMALPAŞA Emrah Konyar Besi Çiftliği Kemalpaşa İzmir Yolu No: 14 Çınar Kemalpaşa Zeytin Restaurantyanı
34 KEMALPAŞA Ali Hansu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Fersan Yolu No:4 Kemalpaşa
35 KEMALPAŞA Gazi Et Alper Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
36 KEMALPAŞA Bayraktar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
37 KEMALPAŞA Yener Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:77/3 Kemalpaşa
38 KEMALPAŞA Yakup Polat Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa
39 KEMALPAŞA Hamzaoğlu Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No: 94 Kemalpaşa
40 KEMALPAŞA Urfalılar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
41 KEMALPAŞA Sinan KırkpınarKırovası Mevkii Kemalpaşa
42 KEMALPAŞA Palandöken Besi ÇiftliğiKırovası Mevkii Kemalpaşa
43 KEMALPAŞA Doruk Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
44 KEMALPAŞA İhsan Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
45 KEMALPAŞA Kılıçlar Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
46 KEMALPAŞA Zeki Kırkpınar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:48 Kemalpaşa
47 KEMALPAŞA Kutbettin Kılıçaslan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:55 Kemalpaşa
48 KEMALPAŞA Karasalihoğulları Besi Kemalpaşa
49 KEMALPAŞA Sezgin Besicilik Kemalpaşa
50 KEMALPAŞA Karahan Besicilik Kemalpaşa
51 KEMALPAŞA Atom Besicilik Kemalpaşa
52 KEMALPAŞA Daşdemir Besicilik Kemalpaşa
53 KEMALPAŞA Bornovalılar Kasabı Kemalpaşa
54 KEMALPAŞA Savranoğlu Besi Çiftliği Kemalpaşa
55 KEMALPAŞA Avşarbeyi Besicilik Kemalpaşa
56 KEMALPAŞA Kaçmaz Besicilik Kemalpaşa
57 KEMALPAŞA Şirin Kasap Kemalpaşa
58 KEMALPAŞA Umut Besicilik Kemalpaşa
59 KEMALPAŞA Salih Karahan Besi Çiftliği Kırovası Mevkii No:27 Kemalpaşa
60 KEMALPAŞA Taşdanlar Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
61 KEMALPAŞA Yaşarkent Hayvancılık Kırovası Mevkii Kemalpaşa
62 KEMALPAŞA Eren Çiftlik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
63 KEMALPAŞA Salihbey Besi Çiftliği Kırovası Mevkii Kemalpaşa
64 KEMALPAŞA Bozköylü Kardeşler BesiTaşlı Yol Mevkii Kemalpaşa
65 KEMALPAŞA Hakkı Yaylacık Besi Çiftliği Çınarköy Altı Kemalpaşa
66 KEMALPAŞA Nif Hayvancılık Besi Çiftliği Deveci Mevkisi Ansızca Köyü Kemalpaşa
67 KEMALPAŞA Ansızca Tosun Besicilik Kırovası Mevkii Kemalpaşa
68 KEMALPAŞA Fesih Taştan Besi Çiftliği Taşlıyol Mevkii Kemalpaşa
69 KEMALPAŞA Emre Arıcı Arıcı Besicilik Ulucak Kemalpaşa
70 KEMALPAŞA Murat Armağan Besi Çiftliği İstiklal Mah.Sıtkı Aydınel Cad. No:34Ulucak Kemalpaşa
71 KEMALPAŞA H. Hüseyin Berberoğlu Besi Çiftliği Atatürk Mah.9173 Sk No:6 Ulucak Kemalpaşa
72 KEMALPAŞA Aliş Besicilik Ulucak Kemalpaşa
73 KEMALPAŞA Nurettin Özkanoğlu Hanımın Çiftliği Eski İzmir Yolu No:6 Ulucak Kemalpaşa
74 KEMALPAŞA Yüksek Besicilik Ali Yüksek Ulucak Mahallesi Kemalpaşa
75 KEMALPAŞA Ramazan Öztürk Besi Çiftliği Damlacık Mahallesi Kemalpaşa
76 KEMALPAŞA Yayla Besicilik Ali Kantar Damlacık Mahallesi Kemalpaşa
77 KEMALPAŞA Yusuf Yalçın Besi ÇiftliğiKartal Sk.No:14 Armutlu Kemalpaşa
78 KEMALPAŞA Musa Karabalıkbesi Çiftliği Sanayi Cad No:17 Armutlu Kemalpaşa
79 KEMALPAŞA Mehmet Pehlivan Besi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mh.Hayvankıran Mevkii Armutlu Kemalpaşa
80 KEMALPAŞA Balkın Besicilik Armutlu Kemalpaşa
81 KEMALPAŞA İmdat Durmuş Besi Çiftliği Hürriyet Mh.Bağcılar Mevkii Armutlu Kemalpaşa
82 KEMALPAŞA Erhan Yıldızbesi Çiftliği Kuzeyir Kume Evleri No.36 Armutlu Kemalpaşa
83 KEMALPAŞA Badem Et Besi Çiftliği Armutlu Kemalpaşa
84 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Armutlu Kemalpaşa
85 KEMALPAŞA Dağ Çiftliği Armutlu Kemalpaşa
86 KEMALPAŞA Erzurumlu Recep Besi Armutlu Kemalpaşa
87 KEMALPAŞA Laz Dayı Besi Armutlu Kemalpaşa
88 KEMALPAŞA Doğal Besicilik Armutlu Kemalpaşa
89 KEMALPAŞA Cancar BesicilikArmutlu Kemalpaşa
90 KEMALPAŞA Genç Kasap Armutlu Kemalpaşa
91 KEMALPAŞA Öz Kardeşler Besicilik Armutlu Kemalpaşa
92 KEMALPAŞA Kısmet Besicilik Armutlu Kemalpaşa
93 KEMALPAŞA Nihat Oğulbesi Çiftliği 85.Yıl Cum.Mah.Kuştepe Mevkii No:76 Armutlu Kemalpaşa
94 KEMALPAŞA Güler Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa
95 KEMALPAŞA Harmanlar Besi Çiftliği Armutlu Mahallesi Kemalpaşa
96 KEMALPAŞA Eser Yanık Besiçiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
97 KEMALPAŞA Fatih Poyraz Besi Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
98 KEMALPAŞA Tahiroğlu Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa
99 KEMALPAŞA Araplıoğlu Besicilik Yukarıkızılca Kemalpaşa
100 KEMALPAŞA Boşnak BesicilikYukarıkızılca Kemalpaşa
101 KEMALPAŞA Zeybek BesicilikAşağı Kızılca Kemalpaşa
102 KEMALPAŞA Yörük Hasan Çiftliği Aşağıkızılca Kemalpaşa
103 KEMALPAŞA Temur Besicilik Aşağıkızılca Kemalpaşa
104 KEMALPAŞA Kuzenler Besi Aşağıkızılca Kemalpaşa
105 KEMALPAŞA Faik Bulut Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa
106 KEMALPAŞA Tevfik Bulut Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa
107 KEMALPAŞA Hüseyin Sarıkaya Besi Çiftliği Yukarıkızılca Kemalpaşa
108 KEMALPAŞA İsmail Aktaş Besi ÇiftliğiYukarıkızılca Kemalpaşa
109 KEMALPAŞA Kartallar Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
110 KEMALPAŞA Bakır Besicilik Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
111 KEMALPAŞA Kıygan BesicilikGökçeyurt Kemalpaşa
112 KEMALPAŞA Muhittin Aldırmaz Besi Çiftliği Gökçeyurt Köyü Kemalpaşa
113 KEMALPAŞA Mehmet Öz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
114 KEMALPAŞA Ömer Kayıhan Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
115 KEMALPAŞA Ahmet Dinç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
116 KEMALPAŞA Adem Celep Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
117 KEMALPAŞA Arda Besicilik Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
118 KEMALPAŞA Urfalı Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
119 KEMALPAŞA Öztürk Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
120 KEMALPAŞA Osman Kasap Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
121 KEMALPAŞA Çolakoğulları EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
122 KEMALPAŞA Lütfü Barut Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
123 KEMALPAŞA Sarıgöl BesicilikHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
124 KEMALPAŞA Hizmet Et Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
125 KEMALPAŞA Edes EtHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
126 KEMALPAŞA Göçmenoğlu Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
127 KEMALPAŞA Hüseyin Paryaz Besi Çiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
128 KEMALPAŞA Mehmet Ar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
129 KEMALPAŞA M. Ali Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
130 KEMALPAŞA Talha Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
131 KEMALPAŞA Ömer Güleç Besi ÇiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
132 KEMALPAŞA Faruk Uysal Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
133 KEMALPAŞA Cafer Canöz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
134 KEMALPAŞA Salih Çevre Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
135 KEMALPAŞA Apdullah Gökkaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
136 KEMALPAŞA Hüseyin Özen Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
137 KEMALPAŞA Recep Güvenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
138 KEMALPAŞA Halit Karataş BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
139 KEMALPAŞA Mustafa Çakmak Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
140 KEMALPAŞA Cevdet Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
141 KEMALPAŞA Adem Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
142 KEMALPAŞA Hilmi Doğu Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
143 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
144 KEMALPAŞA Mehmet Kılınakbesiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
145 KEMALPAŞA Ali Özdemir Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
146 KEMALPAŞA Sabri Nizam Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
147 KEMALPAŞA Cem Güler Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
148 KEMALPAŞA Ali Tamgenç Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
149 KEMALPAŞA Zinnur Paryaz Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
150 KEMALPAŞA Recai Koşar Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
151 KEMALPAŞA Tuncay Er Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
152 KEMALPAŞA Abdullah Kaya Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
153 KEMALPAŞA Osman Erol Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
154 KEMALPAŞA Hakan Güney Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
155 KEMALPAŞA Hasan Ali Sargın Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
156 KEMALPAŞA İsmail Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
157 KEMALPAŞA Ömer Edis Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
158 KEMALPAŞA Ahmet Özen BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
159 KEMALPAŞA Ali Kasap Besiçiftliği Halilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
160 KEMALPAŞA İbrahim Avcı BesiçiftliğiHalilbeyli Mahallesi Kemalpaşa
161 KEMALPAŞA Girgen BesicilikYeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa
162 KEMALPAŞA Bekir Akşit Besiçiftliği Yeşilyurt Mahallesi Kemalpaşa
163 KEMALPAŞA M. Fatih Başoğlu Çiftliği Ören Mahallesi Kemalpaşa
164 KEMALPAŞA Kemal Demir Besicilik Ören Besicilik
165 KEMALPAŞA Rıdvan Buşargel Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
166 KEMALPAŞA Katipoğlu Besicilik Ahmet Pehlivan Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
167 KEMALPAŞA İrfan Ünveren Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
168 KEMALPAŞA Hasan Etkin Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
169 KEMALPAŞA Mehmet Erbil Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
170 KEMALPAŞA Kanber Şengör Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
171 KEMALPAŞA Fevzi Ağa Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
172 KEMALPAŞA Zahir Karakaş Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
173 KEMALPAŞA Mehmet Özden Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
174 KEMALPAŞA Vural Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
175 KEMALPAŞA Olcay Tarım Besiçiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
176 KEMALPAŞA Umut Şengör Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
177 KEMALPAŞA Ayyıldız Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
178 KEMALPAŞA Tan Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
179 KEMALPAŞA İstanbullu Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
180 KEMALPAŞA Tek Besicilik Bülent TekBağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
181 KEMALPAŞA Bölükpaşa Çiftliği Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
182 KEMALPAŞA Akova Besicilik Bağyurdu Mahallesi Kemalpaşa
183 KEMALPAŞA Demir Besicilik Yiğitler Kemalpaşa
184 KEMALPAŞA Aydemir Besicilik Vişneli
185 KEMALPAŞA Çiftçi Besicilik Mecit Çiftçi Vişneli
186 KEMALPAŞA Karaaslan Besi Çiftliği Vişneli
187 KEMALPAŞA Sarıkaya Besicilik Vişneli
188 KEMALPAŞA Şahin Besicilik Bülent Şahin Vişneli
189 KEMALPAŞA Çolakoğlu Besicilik Yenmiş Kemalpaşa
190 KEMALPAŞA Kıvırcık Mustafa Ansızca Kemalpaşa
191 KEMALPAŞA Akalan Avcı Besicilik Akalan Kemalpaşa
192 KEMALPAŞA İdeal Besicilik Akalan Kemalpaşa
193 KEMALPAŞA İnceoğlu Besicilik Akalan Kemalpaşa
194 KEMALPAŞA Çaktuğ BesicilikAkalan Kemalpaşa
195 KEMALPAŞA Kadıoğlu Hayvancılık Akalan Kemalpaşa
196 KEMALPAŞA Tosun Besicilik Ansızca Kemalpaşa
197 KEMALPAŞA Çınar Besicilik Çambel Kemalpaşa
198 KEMALPAŞA Gökhan Apaydın Çambel Kemalpaşa
199 KEMALPAŞA Ahmet Şanal Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
200 KEMALPAŞA Topçuoğlu Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
201 KEMALPAŞA Ali Kozak Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
202 KEMALPAŞA Hüseyin Topaç Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
203 KEMALPAŞA Fatih Tuncer Besi Çiftliği Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
204 KEMALPAŞA Baykal Tezer Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
205 KEMALPAŞA Has Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
206 KEMALPAŞA Ahmetcik Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
207 KEMALPAŞA Nuri Yiğit Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
208 KEMALPAŞA Muhsin Özdemir Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
209 KEMALPAŞA Müslim Seven Besi Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
210 KEMALPAŞA Aker Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
211 KEMALPAŞA Aktaş Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
212 KEMALPAŞA Ertan Besicilik Sinancılar Mahallesi Kemalpaşa
213 KEMALPAŞA Adalı Besicilik Sarılar Kemalpaşa
214 KEMALPAŞA Vural Besicilik Sarılar Kemalpaşa
215 KEMALPAŞA Yılmaz Besicilik Nazarköy Kemalpaşa
216 KEMALPAŞA Gümüşpala Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
217 KEMALPAŞA Çağlar Besi Örnekköy Kemalpaşa
218 KEMALPAŞA Seçkin Besicilik Örnekköy Kemalpaşa
219 KEMALPAŞA Ali Baba Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
220 KEMALPAŞA Yılmaz Besi Çiftliği Örnekköy Kemalpaşa
221 KEMALPAŞA Hilmi Kartal Besi ÇiftliğiÖrnekköy Mahallesi Kemalpaşa
222 KEMALPAŞA Yunus Cağ Kebap Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa
223 KEMALPAŞA M. Kamer Kurbanlık Satışı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa
224 KEMALPAŞA Karaman Besicilik Örnekköy Mahallesi Kırık Zeytin Mevkii
225 KEMALPAŞA Eren Altay Halilbeyli
226 KEMALPAŞA Efkar Et Kombinası Yeni Mah. Ankara Asfaltı No:20/1A
227 KONAKYeşildere Satış Yeri Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti (Eski Bitpazarı) Boş Arsalar, İzmir Perakendeci Kasaplar Odası Olarak Kurban Satış Ve Kesim Yeri.
228 KINIK Hayvan Pazarı Poyracık Mezarlık Yanı (Kantar Karşısı)
229 KINIK Hayvan Pazarı Fatih Mah. Atatürk Cad. Toplum Sağlığı Mer. Arkası Boş Alan
230 KİRAZ Büyükşeir Belediye MezbahaneCumhuriyet Mahallesi Nergis Sokak Kiraz/İzmir
231 MENDERES MerkezBarbaros Mh. Çevre Yolu Blv. 341/2 Sk. (2071 Ada, 3 Parsel)
232 MENDERES Gümüldür Belediyesi Eski Şantiyesi Gümüldür Cumhuriyet Mh. Meryemana Cad. No:291
233 MENDERES Özdere Turizm Otelcilik Okulu Karşısı Özdere Orta Mh. Mustafa Kemal Paşa Blv. 196 Sk.
234 MENEMEN Abdullah İncekara Seyrek Mahallesi Menemen
235 MENEMEN Erhan İşim Çavuş Mah 203 Sk No.5 Menemen
236 MENEMEN Ali UsluSeyrek Mahallesi 5001 Sokak No:56 Menemen
237 MENEMEN Bekir Katlanç Çaltı Mahallesi No:19 Menemen
238 MENEMEN Menemen Asarlık Çarşamba Pazarı Yeri Yanı Asarlık Mahallesi Çarşamba Pazarı Yeri Yanı Menemen
239 MENEMEN Çetin Bozdemir85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4141/1 Sokak No:4 Seyrek
240 MENEMEN Sinan Şengül 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi 4119 Sokak No:5 Menemen
241 MENEMEN Serkan İnceoğlu 29 Ekim Mah Ova Küme Evleri No:3 Ulukent Menemen
242 MENEMEN Cenk Koçer Kesik Mahallesi
243 ÖDEMİŞ Belediye Hayvan Pazarı3 Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi No:31/1
244 SELÇUKKurban Satış Yeri Atatürk Caddesi 5006,5001 Ve 5004 Sokak Arasında Kalan 3395 Ada 1 Parsel Alan
245 SEFERİHİSAR Hıdırlık Mah. Belediye 83/2 Sokak Karşısı.
246 SEFERİHİSAR Şehit Osman Koç Spor Tesisi Şehit Osman Koç Spor Tesisi Mersinalanı Mah. Kuşadası Yolu Üzeri
247 TİRE Belediye Hayvan PazarıAtatürk Mahallesi Bayrak Caddesi no:3
248 TORBALI Torbalı Kurban Satış Yeri Yazıbaşı Kavşağı İzmir Aydın Asfaltı Üzeri Yazıbaşı Kavşağı.(Boş Alan)
249 URLA Urla Merkez Urla İlçe Santral Garajı Arkası
250 URLA Zeytinalan Kahveler Durağı Karşışı Zeytinalan Mahallesi
251 URLA Çeşmealtı Harbiye Caddesi Belediye Hizmet Binası Karşısı Çeşmealtı