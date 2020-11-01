  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İzmir kira yardımı başvurusu | Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak?
Ekonomi

İzmir kira yardımı başvurusu | Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak?

İzmir kira yardımı ne kadar? İzmir’de 17 bina yıkıldı. Onlarca bina ise ağır hasar gördü. Yetkililer artçı depremler sebebiyle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini belirtiyor. Evsiz kalan yüzlerce insan ne yapmaları gerektiğini, devletin kendilerine kira yardımı yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İzmir kira yardımı başvurusu nasıl yapılacak? | Kira yardımı başvuru internet | Kimler kira yardımı alabilir? | Depremzedelere kira yardımı başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:54:00 -
İzmir kira yardımı başvurusu | Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak?

Kira yardımı nasıl alınır? | İzmir kira yardımı ne kadar? 3 Ekim Cuma günü 14.51’de Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. En ağır hasarı ise İzmir Bayraklı aldı. Depremde 17 bina yıkıldı. 9 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 binada ise ekipler canla başla çalışıyor. Depremde evleri hasar gören vatandaşlar kira yardımı alıp alamayacaklarını araştırıyor. Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılacak?

İzmir kira yardımı başvurusu | Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak?

İzmir’de yüzlerce aile evsiz kaldı. Vatandaşlar bir yandan yaralarını sararken diğer yandan yeni bir hayat kurmak için maddi destek bekliyor. Pek çok vatandaş devletin kendilerine kira yardımı sağlayıp sağlamayacağını merak ediyor. Konu hakkında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de bakanlar açıklama yaptı. Söz konusu açıklamalarda vatandaşlara kira yardımı yapılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Girilme riski bulunan binalardaki eşyasını alamayan vatandaşlarımız için eşya yardımı yapılacak. Yine yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin de Elazığ'da ve Malatya'da olduğu gibi taşınma yardımı, kira yardımı bütün vatandaşlarımıza yine valiliğimizin koordinasyonunda yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, kalıcı konutların yapımı için AFAD ile koordine halinde. Hem yerinde hem de rezerv alanlarda kalıcı konutların yapımına ilişkin süreci başlattılar. Bugün fiilen sahalarda zemin etüt çalışmalarını yapacağız, bilhassa enkaz kaldırma çalışması yürüttüğümüz alanlarda zeminle ilgili problemlerin olduğunun tespitini yaptık. Dolayısıyla zemin etütlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Kalıcı konutların projelendirme çalışmaları da aynı şekilde eş zamanlı yapılacaktır. Tüm depremlerde, sellerde nasıl hızlı aksiyon aldıysak inşallah İzmir için de aynı yardımları, aynı çalışmayı büyük bir özveriyle, büyük bir şevkle, büyük bir uyum içerisinde yaparak İzmir'imizin, İzmirli vatandaşlarımızın yaralarını saracağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar İzmir'imizin, Türkiye'mizin başı sağolsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

E devlet kira yardımı başvurusu

Kira yardımı almak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun için e devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp gerekli bilgileri doldurmak gerekiyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı yapıyor. Bu yardımlar için ise belediyeye ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Vakıflar, dernekler, kuruluşlar ve hayırseverler de kira yardımı yapabiliyor.

E DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika deprem mi oldu? İzmir artçı sarsıntı
Son dakika deprem mi oldu? İzmir artçı sarsıntı

Gündem

Son dakika deprem mi oldu? İzmir artçı sarsıntı

İzmir son durum | İzmir'de kaç kişi vefat etti?
İzmir son durum | İzmir'de kaç kişi vefat etti?

Gündem

İzmir son durum | İzmir'de kaç kişi vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay