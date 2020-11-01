Kira yardımı nasıl alınır? | İzmir kira yardımı ne kadar? 3 Ekim Cuma günü 14.51’de Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. En ağır hasarı ise İzmir Bayraklı aldı. Depremde 17 bina yıkıldı. 9 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 binada ise ekipler canla başla çalışıyor. Depremde evleri hasar gören vatandaşlar kira yardımı alıp alamayacaklarını araştırıyor. Deprem kira yardımı başvurusu nasıl yapılacak?

İzmir kira yardımı başvurusu | Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak?

İzmir’de yüzlerce aile evsiz kaldı. Vatandaşlar bir yandan yaralarını sararken diğer yandan yeni bir hayat kurmak için maddi destek bekliyor. Pek çok vatandaş devletin kendilerine kira yardımı sağlayıp sağlamayacağını merak ediyor. Konu hakkında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de bakanlar açıklama yaptı. Söz konusu açıklamalarda vatandaşlara kira yardımı yapılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Girilme riski bulunan binalardaki eşyasını alamayan vatandaşlarımız için eşya yardımı yapılacak. Yine yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin de Elazığ'da ve Malatya'da olduğu gibi taşınma yardımı, kira yardımı bütün vatandaşlarımıza yine valiliğimizin koordinasyonunda yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, kalıcı konutların yapımı için AFAD ile koordine halinde. Hem yerinde hem de rezerv alanlarda kalıcı konutların yapımına ilişkin süreci başlattılar. Bugün fiilen sahalarda zemin etüt çalışmalarını yapacağız, bilhassa enkaz kaldırma çalışması yürüttüğümüz alanlarda zeminle ilgili problemlerin olduğunun tespitini yaptık. Dolayısıyla zemin etütlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Kalıcı konutların projelendirme çalışmaları da aynı şekilde eş zamanlı yapılacaktır. Tüm depremlerde, sellerde nasıl hızlı aksiyon aldıysak inşallah İzmir için de aynı yardımları, aynı çalışmayı büyük bir özveriyle, büyük bir şevkle, büyük bir uyum içerisinde yaparak İzmir'imizin, İzmirli vatandaşlarımızın yaralarını saracağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar İzmir'imizin, Türkiye'mizin başı sağolsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

E devlet kira yardımı başvurusu

Kira yardımı almak isteyen vatandaşlar e devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun için e devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıp gerekli bilgileri doldurmak gerekiyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı yapıyor. Bu yardımlar için ise belediyeye ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma vakıfları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Vakıflar, dernekler, kuruluşlar ve hayırseverler de kira yardımı yapabiliyor.

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