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Gündem İzmir kimlere emanet! CHP'li Soyer'den skandal karar
Gündem

İzmir kimlere emanet! CHP'li Soyer'den skandal karar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, ocak ayında imzaladığı, "sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz seyahat imkanı sağlayan" kararı, sehven diyerek iptal etti. Karara sendikalar sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 22:19:00 -
İzmir kimlere emanet! CHP'li Soyer'den skandal karar

Yaptığı skandal açıklamalar ve çıkışlarla gündemden düşmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının toplu ulaşımlardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını öngören kararı, 4 Ocak 2021 tarihinde imzalamıştı.

İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletmeciliği Taş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, Memur-Sen Konfederasyonu ile Sağlık-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası’na bildirilen kararda, "31.12.2020 tarihli 31351 sayısı Resmi Gazete’de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanması hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in talimatı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" denmişti.

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımını iptal etti

Kademeli normalleşme tedbirlerinin hayata geçmesinin ardından imza attığı kararı hiçe ve verdiği sözü hiçe sayan Soyer, aynı sendikalara bildirdiği 2 Haziran 2021 tarihli kararda ise, "Sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanma süresi olarak ‘Haziran 2021 sonu’ yerine sehven ‘Aralık 2021 sonu’ belirtilmiştir. Ücretsiz yararlanma son tarihinin 30 Haziran 2021 olduğunu belirtiriz" ifadeleri kullandı.

Soyer'in "Yanlışlıkla imzaladım" dediği söz konusu karara, sağlıkçılar başta olmak üzere muhatap sendikalar tepki gösterdi.

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