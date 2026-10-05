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Yerel İzmir Karaburun'da 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı
Yerel

İzmir Karaburun'da 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı

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İzmir Karaburun'da 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı

İzmir Karaburun'da 1 Ekim'de durdurulan minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi B.Y. tutuklandı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinden yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste yakalandı. Organizatör şüphelisi olarak gözaltına alınan minibüs sürücüsü B.Y. tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim'de Çeşme Otoyolu Karaburun gişeler mevkisinde bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki kontrolde 1 Nijerya, 3 Çad, 10 Etiyopya ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu belirlenen minibüs sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelisi B.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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