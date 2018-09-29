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İzmir ile ilgili flaş açıklama! Belirmeye başlandı, geliyor...

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege  Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.Yunanistanın üzerinden Türkiye'ye geçmesi beklenen tropik kasırga, İon Denizinin doğusunda belirmeye başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:30
İzmir ile ilgili flaş açıklama! Belirmeye başlandı, geliyor...

Valilikten yapılan açıklamada, İtalya ile Yunanistan arasında yer alan  İyon Denizi üzerinden meteorolojik uyarılara göre hafta sonu bir kasırga  yaşanacağı, bundan da Türkiye'nin ve İzmir'in etkileneceğinin öngörüldüğü  belirtildi.

İzmir Valiliği İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, 17 maddelik önlem ve uyarı listesi hazırlandı. 'Çok ivedi" mühürlü olarak kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim tarihine kadar iptal edildi. Önlem ve uyarı maddeleri şöyle:

Açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi: 

"Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar  iptal edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak,  personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Güçlü fırtınanın  elektrik hatları ile haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden  ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazır olacaktır. Olması muhtemel su  taşkınlarına karşı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı,  Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli  tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır." 

Açıklamada, kıyı kesiminde yaşayanların kıyıdaki teknelerini karaya  çekmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve  eşyaların güvenli hale getirilmesi, kapı, pencerelerin emniyetli şekilde  bağlanması, araçların varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa  park edilmesi, muhtemel fırtına sırasında içeride kalınması, dışarı çıkıldığında  da bina ve ağaçlardan uzak durulması istendi.

Fırtınaya maruz kalınan yollarda özellikle köprü ve viyadüklerde  dikkatli olunması, gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmaması önerilen  açıklamada, olması muhtemel fırtına sonrası yere düşen ya da sallanan elektrik  veya telefon kablolarına dokunulmaması uyarısında bulunuldu.

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege  Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD)  Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı. 

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel  olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal  edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüm kurumların kendi alanlarında gereken önlemi aldığı belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündelik hayat, fırtınanın etkili olmadığı saatlere göre  ayarlanmalıdır. Balkon ve çatılarda sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme  ve eşyaların güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Özellikle dışarıda bırakılan  sabit olmayan eşya ve inşaat malzemelerinin zarar ve yaralanmalara yol açmamaları  için güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Kapı, pencerelerin, özellikle  evlerin rüzgar alan tarafındakilerin kapalı tutulması ve emniyetli şekilde  bağlanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların, dışarı çıktığında bina ve ağaçlardan uzak  durması ve girip çıkılırken kapıları kapatması, iç kapılardan lüzumsuz olanların  kapatılması, fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıldığında özellikle köprü  ve viyadüklerde dikkatli olunması, mümkünse yolculuğun ertelenmesi ya da  alternatif yolların kullanılması istendi.

Aydın kent merkezindeki bir alışveriş merkezi  de pazar günü yapılması  beklenen İzel ve Serdar Ayyıldız konserlerinin hava şartlarından dolayı iptal  edildiğini duyurdu.

Didim Belediyesinden yapılan açıklamada ise ilçede cumartesi ve pazar  yapılması planlanan yarı maratonun, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan  mutabakat sonucunda ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

BELİRMEYE BAŞLANDI

Yunanistanın üzerinden Türkiye'ye geçmesi beklenen tropik kasırga, İon Denizinin doğusunda belirmeye başladı.

Ayrıca Ksenofon adındaki kötü hava koşulları, şiddetli rüzgârlar ve bu dönem için alışılmamış düşük ısı düzeyi ile ülke genelinde sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Atina Meteoroloji Merkezi'nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attikanın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan Zorbas, Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistanın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Giriti saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizine, daha sonra da Türk sahillerine ulyaşacak.

Batı ve kuzey Girit ile güney Peloponez arasında ve Kiklades Adalarında meydana gelecek olan dalga yüksekliğinin 11 metreyi aşması bekleniyor. Atina Meteoroloji Merkezi Müdürü Kostas Laguvardos şimdilik vatandaşların endişe etmemelerini, devlet mekanizmasının tetikte olduğunu, kasırganın Attikayı Cumartesi akşamı etkileyeceğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Patra Üniversitesi Fizik profesörü Andreas Kazantzidis, Akdeniz çevresinde bu tür doğa olaylarına daha sık tanık olacağımızı, deniz ısısının arttığını, önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

FIRTINAYA KARŞI DENİZLİ DE TEYAKKUZA GEÇTİ

Denizli'de itfaiye ve AFAD başta olmak üzere birçok kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı üzerine teyakkuza geçti. İtfaiye ve AFAD'daki tüm izinler iptal edildi. Saatteki hızı 120 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtınadan etkilenme ihtimali bulunan Kale, Tavas, Beyağaç, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde kırmızı alarm verildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça  ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege'deki Denizli'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.  

Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gerekli önlemleri aldı. İki kurumda izinler iptal edilirken, hazırlıklı olunması talimatı verildi. İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, acil kodlu uyarılar üzerine itfaiye olarak teyakkuza geçtiklerini belirterek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün acil kodlu uyarıları üzerine Denizli itfaiyesi olarak bizde hazırlıklarımızı yaptık. Kurum olarak bütün izinleri kaldırdık. Arama kurtarmada görevli bütün personelin hazır bulanmasını istedik. Yedek ekipmanlarımızı da acil durumlar için hazırladık. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bizim bölgemizde özellikle Sarayköy, Tavas, Kale, Acıpayam, Çameli gibi ilçelerimiz öncelikli ilçeler durumunda. Diğer kamu kurumlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Bölgemizde önceliğimiz, can kaybı olmaması için kurtarma görevlerini yerine getirmek ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri almaktır. Şu an itibariyle 94 müdahale aracı ve 340 personeli hazır bir şekilde tutuyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:30
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. Aydın
  5. kasırga
  6. hava durumu

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