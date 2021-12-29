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Gündem İzmir için sel ve su baskını uyarısı
Gündem

İzmir için sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'in Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde yaşayan vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 19:30:00 -
İzmir için sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmede İzmir için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk'ta yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Öte yandan açıklamada; vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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