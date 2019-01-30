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İzmir için namaz vakitleri | İzmir haftalık ezan saatleri

İzmir'de ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. İzmir için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İzmir namaz vakitleri, İzmir haftalık ezan saatleri, İzmir bir haftalık namaz vakitleri...

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
İzmir için namaz vakitleri | İzmir haftalık ezan saatleri

İzmir'de ezan saatleri saat kaçta? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz her Müslümana farz kılınmıştı. İzmir için önümüzdeki bir haftanın namaz vakitleri haberimizde. İzmir namaz vakitleri, İzmir haftalık ezan saatleri, İzmir bir haftalık namaz vakitleri...

İzmir haftalık namaz vakitleri

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
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