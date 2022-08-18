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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli ği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri ilanla belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 14:55:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139

Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122

Fax : (232) 2792626

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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