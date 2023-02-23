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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:18:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 Fax : (232) 2792626

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