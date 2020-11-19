İzmir depreminde 'online' yardımlaşma

Depremden etkilenen İzmir halkının acısını paylaşmak isteyen binden fazla vatandaş, online alışveriş sitelerinden satın aldıkları yardım malzemelerini valilik bünyesinde kurulan koordinasyon merkezine gönderdi.

Türkiye merkez üssü Seferihisar ile 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 30 Ekim'de hala açık olan mağdurların yardımına koştu. Kısa sürede Türkiye'nin her yerinden bölgeye yardım göndermeye başladı. Bu süreçte bugüne kadar İzmir'e 520 TIR yardım ulaştırıldı.

İzmir Valiliği tarafından yardım toplanan depolar çok kısa sürede doldurulurken, depremzedelere yardım etmek isteyen gönüllüler de burada istihdam edildi.

Bu dönemde online alışveriş sitelerinden satın alınarak İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri dikkat çekti.

Depremzedeler için internetten yiyecek ve giyecek alışverişi yapan hayırseverler, bu ürünleri kargo ile Konak ilçesindeki Fuar Kültürpark'a gönderdiler.

Şimdiye kadar binden fazla vatandaşın yardımı İzmir'e ulaştı.

"İzmir'de dayanışma destanını gördük"

İzmir depremi sonrası ayni yardım ve depo yönetiminden sorumlu koordinatörlüğe atanan Vali Ömer Tekeş, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde de aynı görevi yaptığını söyledi.

Deprem sonrası 520 TIR yardım malzemesi aldıklarını belirten Tekeş, şunları söyledi:

"İzmir depreminden sonra çok farklı bir olay yaşadık. Burada dayanışma destanını gördük. İzmir depremi bize sosyal dayanışma dersi verdi. İlk gün bir kargoyla yardıma geldik ve şaşırdık. Memur bey online sitelerde alışveriş yapıldığını ve buranın adres olarak verildiğini söyledi. Daha sonra çok etkilendik. " Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan binden fazla kişi, sitedeki mağazadan satın aldığı ürünleri online olarak gelmeye başladı. bu sayı artıyor. bu davranış bizi çok mutlu etti. "

Tekeş, vatandaşların bu hassas davranışının yardım deposunda çalışan tüm personele dokunduğunu açıkladı.

İzmir'de Türkiye depreminin devlet ve millete ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Tekeş, şunları kaydetti:

"4 yaşındaki küçük bir çocuk, elinde bir torba malzeme ile 'Bunu depremzedelere teslim etmek istiyorum' dedi. 80 yaşındaki amca malzemeyi arabasına getirdi ve 'istiyorum bunu vatandaşlarımıza dağıtmak. ' Burada çok şey yaşadık, birlik gördük, 81 il ve 922 ilçeden İzmir'e yardım geldi, kadim bir medeniyetiz, bu yüzden hep güçlüyüz ve bir araya geliyoruz.

Depoya yardımı getiren birçok kişinin daha sonra burada gönüllü olarak çalıştığını belirten Tekeş, gelen malzemeleri özenle depremzedelere teslim ettiklerini söyledi.