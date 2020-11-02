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Gündem İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 18 kenti tedirgin eden açıklama
Gündem

İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 18 kenti tedirgin eden açıklama

Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattının olduğunun altını çizen İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Bu kentler arasında Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:42:00 -
İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 18 kenti tedirgin eden açıklama

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gözler aktif fay hatlarına çevrildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, çarpıcı tespitlerde bulundu.

İstanbul'a artı parantez açtı

Türkiye'nin tamamının deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle... Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir" ifadelerini kullandı.

"18 ilimiz aktif fay hattında"

Açıklamasının devamında Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde... Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya" şeklinde konuştu.

"Hazırlıktan başka bir şey yapamayız"

Son olarak alınması gereken önlemlere de değinen Tüysüz, "Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok" dedi.

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