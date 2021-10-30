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İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depreminde kaç kişi vefat etti?

İzmir depremi tarihi | İzmir açıklarında meydana gelen İzmir depreminin birinci yıl dönümü... Pek çok kişi İzmir depreminin ne zaman gerçekleştiğini, şiddetini ve yaşamını yitirenlerin sayısını araştırmaya başladı. Peki, İzmir depremi ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:49:00 -
İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depreminde kaç kişi vefat etti?

30 Ekim 2020 saat 14.51'de İzmir Seferihisar'ın 23 km açıklarında yerin 16,5 km altında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 16 saniye süren depremde onlarca bina hasar aldı 20'si ise çöktü. Göçük altında kalan 119 kişi vefat etti 1053 kişi ise yaralandı. Yunanistan'da da hissedilen depremde 2 kişi vefat etti.

Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de bir kişi boğulma sonucu vefat etti. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.

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