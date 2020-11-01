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Gündem İzmir depremi kaç kişi öldü? | İzmir depremi hayatını kaybedenler
Gündem

İzmir depremi kaç kişi öldü? | İzmir depremi hayatını kaybedenler

İzmir'de kaç kişi öldü son dakika | 30 Ekim cuma günü İzmir 6,6'lık bir depremle sarsıldı. Depremde can ve mal kayıpları yaşandı. Vatandaşlar açıklanan son rakamları araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de kaç kişi yaşamını yitirdi?

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:00:00 -
İzmir depremi kaç kişi öldü? | İzmir depremi hayatını kaybedenler

30 Ekim Cuma günü merkez üstü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem özellikle İzmir Bayraklı’yı etkiledi. Yıkılan 17 binanın 8’inde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milyonlarca kişi İzmir’de kaç kişinin vefat ettiğini araştırmaya başladı.

İzmir depremi kaç kişi öldü? | İzmir depremi hayatını kaybedenler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

 

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