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Gündem İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...
Gündem

İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...

İzmir depremi sonrası ortaya atılan Haarp teknolojisi iddialarına ilişkin çok çarpıcı bir detay paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:42:00 - 2020-11-06 18:48:23
İzmir depremi ile ilgili olay Haarp iddiası! Girit'te bulunan gemi...

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremle ilgili Haarp iddiaları sürüyor.

Beyaz Tv'de Perşembe günleri ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında, Girit'in Suda Limanı'ndaki ABD gemisine ilişkin çarpıcı bilgiler verildi.

Programda, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremin Girit'in Suda Limanı'ndaki gemiyle ilgili olabileceği masaya yatırıldı.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Girit Suda Limanı Garson City isimli gemi depremi tetikleyebilir. Türkiye’ye çok da uzak değil. Girit Adası’nda 8 şiddetinde bir deprem bekleniyor. O deprem Ege’yi çok net bir şekilde etkileyebilir. Bu teknoloji zamanından önce saldırıyor. İzmir depremi Urla'da olacaktı ama Kuşadası'nda tsunami meydana getirdi. Müthiş bir iddia bu, biraz daha dikkatli bakarsak bu gemi orada. Türkiye bu yolla tabi ki kuşatılabilir" ifadelerini kullandı.

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