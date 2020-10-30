İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

İzmir deprem fay hattı sorgulama

Deprem fay hattı sorgulama işlemleri İzmir'de meydana gelen depremlerden sonra merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar için AFAD tarafından deprem haritası sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca evimin altından fay hattı geçiyor mu? Sorusunun yanıtı da MTA tarafından yayınlanan fay hattı sorgulama ile yapılabiliyor.

FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.