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Ekonomi İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Ekonomi

İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:59:52 -
İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem neticesinde şirketin Aliağa İlçesinde bulunan tesislerinin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İzmir Seferihisar açıklarında saat 14:51'de İstanbul Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem neticesinde İzmir'in Aliağa İlçesinde bulunan tesislerimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamıştır. Üretim aynı şekilde devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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