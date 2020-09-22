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Aktüel İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Aktüel

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:19:33 -
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
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