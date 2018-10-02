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İzmir büyükşehir için 2 isimden adaylık açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen CHP ’nin Seferihisar ve Bergama belediye başkanlarından açıklama geldi.

02 Ekim 2018 Salı 06:30
İzmir büyükşehir için 2 isimden adaylık açıklaması

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday değilim açıklaması sonrası, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kimin olacağı sorusu, CHP kulislerinde en çok konuşulan konu haline geldi.

İsimleri adaylık için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.

"2014 seçimlerinde aziz başkan aday olmazsa ben aday olmak istiyorum demiştim"

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yakarak, "Bütün CHP'li belediye başkanlarının, CHP'ye gönül vermiş insanların, herkesin büyük bir aşkla ve şevkle yapacağı bir görev olur. Bu nedenle mutlaka talibi çok olur. Ama genel merkez adaya karar verecek. Nasıl değerlendirirlerse onları bekleyeceğiz"dedi.

Soyer, "2014 seçimlerinde de ‘Aziz başkan aday olmazsa ben aday olmak istiyorum' demiştim. Değişen bir şey yok. Seferihisar'da, İzmir'de yaşamaya devam ediyorum. Türkiye'nin koşulları belki daha fazla çalışmamızı gerektiriyor. Bakalım, nasıl takdir ederlerse" diye konuştu.

Daha önce Bergama Belediye Başkanlığı görevi için bir daha aday olmayacağını açıklayan Mehmet Gönenç'in adı da parti kulislerinde, Büyükşehir için öne çıkıyor.

"Genel merkezin kriterleri olacaktır. o kriterler örtüşüyorsa neden olmasın"

Mehmet Gönenç, "Benim bu yönde bir çalışmam, çabam, adaylık açıklamam olmadı. Ama doğal olarak genel merkez İzmir'de mevcut belediye başkanlarından bazıları ile ilgili ‘Bunlar bir seçenek olabilir mi' diye sanırım bir çalışma yapıyor. Ya da başkanların karnelerine bakıyor. O kapsamda da doğaldır, birkaç belediye başkanının adının geçmesi. Bunlar dışında bana ulaşmış bir bilgi ya da benim herhangi bir görüşmem olmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin herkesi heyecanlandırdığını söyleyen Gönenç, "Bu görev herkesi onurlandıracak bir iş, aynı zamanda çok da ciddi bir iş. Bu durumu ciddiye almadan, hemen atlamak çok da sağlıklı değil. Ben Bergama ile ilgili kararımı bundan bağımsız olarak bir yıl önce vermiştim. Benim kararımın büyükşehir ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Genel merkezin bir takım kriterleri olacaktır. O kriterler örtüşüyorsa neden olmasın. Ama şimdiden kendiliğimden ‘Adayım' diyebileceğim bir süreç değil. Ayrıca bunu öngörerek Bergama ile ilgili bir karar vermiş değilim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 06:30
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