İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Gözaltılar var! İZBETON Genel Müdürü aranıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı çıkarılan İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. ise aranıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapmasında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Örgüte üye olma’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamalarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine operasyon düzenlendi.
Bu sabah jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
