Bu kez bağlasan durmaz! Sara'ya teklif var: Bonuslarla 40 milyon
Galatasaray'da bu yaz Gabriel Sara'nın satılması bekleniyor... Şu anda Premier Lig'den, bonuslarla 40 milyon euroyu bulan bir teklif geldiği öğrenildi.
Galatasaray 2024 yazında Norwich City Kulübü'ne 18 milyon euro ödeyerek 'yı kadrosuna katmıştı. Brezilyalı yıldızla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. 26 yaşındaki merkez orta saha, Sarı-Kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Cim-Bom, orta alana en az 2 takviye planlıyor. Bu sebeple de Sara'nın satılması bekleniyor. 1.77 boyundaki futbolcu için şu anda bir Premier Lig ekibinin bonuslarla 40 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Yönetim şu anda bu öneriyi değerlendiriyor.
Şu anda yaz transfer dönemi resmen açılmadı. Sarı-Kırmızılılar, biraz daha beklemek istiyor. Çünkü Gabriel Sara'nın İngiltere'de ciddi bir piyasası var. Cim-Bom, ilerleyen haftalarda sambacı için daha cazip teklifler gelebileceğini düşünüyor. Ondan kazanılacak para, yine transferlerde kullanılacak.
