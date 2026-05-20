Bu kez bağlasan durmaz! Sara'ya teklif var: Bonuslarla 40 milyon

Cim-Bom, orta alana en az 2 takviye planlıyor. Bu sebeple de Sara'nın satılması bekleniyor. 1.77 boyundaki futbolcu için şu anda bir Premier Lig ekibinin bonuslarla 40 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Yönetim şu anda bu öneriyi değerlendiriyor.