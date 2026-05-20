Derede yaşam mücadelesi veren yunusa yardım eli!
Samsun İlkadım'da Karadeniz’e dökülen Kürtün Deresi’nde zor durumda kalan yunus için polis ekipleri harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kürtün Deresi’nde bir yunus balığının zor durumda olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaşam mücadelesi veren yunus, 2 dalgıç polisi tarafından kurtarılıp, denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.