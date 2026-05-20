Sağlık
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kapalı ortamda tehlike: Kalitesiz parfüm, deodorant ve çamaşır suyu astım krizi geçirtebilir! Duyunca şaşacaksınız

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ekuklu Kapalı ortamlarda kullandığımız parfüm ve deodorant hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı...

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ekuklu Kapalı ortamlarda kullandığımız parfüm ve deodorant, yanımızdaki astım hastasına kriz yaşatabilir. Kalitesiz kimyasallar kapalı ortamlarda başkalarını da etkiliyor." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, günlük hayatta kullanılan parfüm, deodorant ve temizlik ürünlerinin özellikle kapalı ortamlarda astım krizini tetikleyebildiğini, üstelik bu riskin yalnızca kullanan kişiyle sınırlı kalmayıp çevredeki astım hastalarını da doğrudan etkileyebildiğini vurguladı. AA muhabirine açıklamada bulunan Ekuklu, temiz ve hoş kokmanın çağdaş yaşamın bir parçası olduğunu, ancak bu amaçla kullanılan ürünlerin kalitesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Kalitesiz, merdiven altı üretilen koku veren temizlik malzemeleri, kişisel deodorantlar ve parfümlerin farkında olmadan ciddi riskler oluşturduğunun altını çizen Ekuklu, "Bunları biz kullanıyoruz' diye başkalarına zarar vermediğini düşünmek yanlış. Kapalı ortamlarda bizim kullandığımız parfüm ve deodorant, yanımızdaki astım hastasına kriz yaşatabilir. Kalitesiz kimyasallar kapalı ortamlarda başkalarını da etkiliyor." dedi.

Ekuklu, kalitesiz deodorant ve parfümlerin yalnızca sağlık açısından değil çevre açısından da tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, bu ürünlerin ozon tabakasının incelmesine ve küresel ısınmaya da katkıda bulunan faktörler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Temizlikte sıkça başvurulan çamaşır suyunun da bu riskler arasında yer aldığını hatırlatan Ekuklu, kalitesiz ürünlerin ortama saçtığı kimyasalların solunum yoluyla alındığını ve astım ile KOAH başta olmak üzere çeşitli akciğer hastalıklarını tetikleyebildiğini kaydetti.

