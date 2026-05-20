143 yıllık okuldan büyük başarı! Dünya ikincisi liseli robot takımı Güney Kore yolcusu

Çekya dönüşü ekibi genişleten öğrenciler, 5 öğrenci ve 2 danışman öğretmenle birlikte 1-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Side’de yapılan ‘Maestrobot Türkiye-Robotex International Yarışması’nda’, BEL Robot Takımı olarak, ‘Hızlı Çizgi İzleyen Robot’ dalında 3 farklı robotla mücadele etti. Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu ve Müdür Yardımcısı Necmettin Mahmut Köksal'ın yaptığı, Ömer Kaan Çelik, Halil İbrahim Taybova, Eymen Azbay ve mentörler Fatih Törün ve İsrafil Kılınç’tan oluşan takım, liseli rakiplerinin yanı sıra üniversite ekiplerini de geride bırakıp Türkiye 1’inciliği, 2’nciliği ve 3’üncülüğünü aynı anda kazandı. Güney Kore’de düzenlenecek olan, ‘Uluslararası Robotex Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, gözünü şimdiden şampiyonluğa çevirdi. Hazırlıklarını sürdüren BEL Robot Takımı, 28-29 Kasım’da Seul’daki dünyanın en büyük robotik festivalinde okullarına dünya şampiyonluğunu getirmekte kararlı olduklarını belirtti.