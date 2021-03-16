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Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi Skandal ihaleyi iptal etti
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi Skandal ihaleyi iptal etti

Üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun mallarını yandaşlarına peşkeş çekmeye alışan CHP’li belediyeler bu defa baltayı taşa vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:17:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi Skandal ihaleyi iptal etti

 Haber Merkezi 

Yandaş gazeteci Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever’i semirtmek için 238 bin liralık ihaleyi isme özel bir şekilde paslayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen tepkiler sonrası tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı.

Suçlarını itiraf ettiler

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamayla, partisinin yandaşları beslediğini resmen kabullenmiş oldu. Son günlerde kamuoyunun gündemini uzun bir süredir meşgul eden isme özel ihalede suçüstü yakalanan CHP’li Soyer, suçunu resmen kabul ederek ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Enver Aysever’e 18 günlük ders ücreti olarak 238 bin liralık ihale paslayan CHP yönetimi gelen tepkiler sonrası çark etti. Soyer twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gazeteci Yazar Enver Aysever’le Yaşam Boyu Eğitim başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim.”


Yeni Akit Gazetesi
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