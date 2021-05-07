İzmir Büyükşehir Belediyesi portatif havuz kiralayacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi portatif havuz kiralanması, kurulması, yüzme eğitimi verilmesi ve sosyal aktivite çalışmaları organizasyon hizmeti alımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Portatif havuz işi, belediye sınırları dahilinde 3 ayrı merkezde ve idarenin belirleyeceği yerlerde icra yapılacak. İhale 28.05.2021 tarih ve saat 10:00’da Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250 Konak İZMİR adresinde gerçekleştirilecek.
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