İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın bina yıkıldı
Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Tunç Soyer'den açıklama
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var" ifadelerini kullandı.