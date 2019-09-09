İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası tarifi Hem tatlı hem de pratik bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan "İzmir Bombası tarifi." Aradığınız "İzmir bombası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Hem tatlı hem de pratik bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, dillere destan "İzmir Bombası tarifi." Aradığınız "İzmir bombası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Çikolataya doyacağınız, damağınızın şenleneceği şahane bir tarif İzmir bombası. İşte, meraka aradığınız "İzmir bombası nasıl yapılır? sorusunun cevabı... İzmir Bombası tarifi Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvı yağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

1 kavanoz kakaolu fındık kreması Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Yağlı kağıdın üzerine bir kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasından yaptığınız topları dizin. Ardından tepsiyi buzluğa atın ve kakaolu fındık kremasının soğumasını bekleyin. Bu arada hamuru yapabilirsiniz. Sıvı yağ ve tereyağını bir kaba alıp yoğurun. Karışıma yoğurdu ekleyin. Ardından un ve kabartma tozunu karışıma dahil edin ve yoğurun. Hamur toparlanana kadar işlemi sürdürün. Hamurdan küçük toplar koparın ve merdane yardımıyla incecik açın. Bu arada buzluktan kakaolu fındık kreması toplarını çıkarın. Açtığınız hamurla çikolata toplarını sarın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiyle İzmir bombalarını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün. İzmir bombasını 10 dakika kadar pişirin. Şayet kurabiyeyi fazla pişirirseniz akışkanlığını kaybedecektir. Afiyet olsun.

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