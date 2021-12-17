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Gündem İzmir Barosu sapkınlara kucak açtı! Yurt dışından fonlanan derneklerden ortak basın toplantısı
Gündem

İzmir Barosu sapkınlara kucak açtı! Yurt dışından fonlanan derneklerden ortak basın toplantısı

Yurt dışından fonlanan; Özgür Renkler, Genç LGBTİ+, Pembe Hayat ve Kaos GL, İzmir Barosu'nda "sapkınlık için dayanışma" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 22:07:00 - 2021-12-17 22:12:57
İzmir Barosu sapkınlara kucak açtı! Yurt dışından fonlanan derneklerden ortak basın toplantısı

 Yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkınları temsil eden kurumlar, İzmir Barosu'nun ev sahipliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Sapkınlıkta direniyorlar!

"Vardık, varız, varolacağız" mesajı vererek sapkınlıkta direnen eşcinsellerin basın toplantısında konuşan "LGBTİ+ Dayanışma" Derneği'nden Efruz Kaya, iktidarı hedef aldı.

Eşcinsel sapkın Kaya, şunları söyledi:

"İkili cinsiyetçi ve heteroseksist erkek iktidarın yarattığı nefret ve şiddete içkin siyasal ve toplumsal iklime ve buradan güç alan faillere karşı herkesi koşulsuz olarak translara yönelik ayrımcılık, nefret suçu ve nefret cinayetlerinin önlenmesi ve cezalandırılması için dayanışmaya çağırıyoruz. Vardık, varız, var olacağız. Nefrete inat yaşasın hayat."

Eşcinsel sapkınların temsilcileri, yurt dışından fonlandıklarını da saklamıyor!

Özgür Renkler

Kaos GL

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