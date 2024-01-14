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Yerel İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 185 düzensiz göçmen ise yakalandı
Yerel

İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 185 düzensiz göçmen ise yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 06:59:00 -
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 185 düzensiz göçmen ise yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 115 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 45 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak tarihinde Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botlar içeresindeki düzensiz göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı. Öte yandan ekipler, aynı gün Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı
8 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

8 düzensiz göçmen yakalandı


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