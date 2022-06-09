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Yerel İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 02:44:00 -
İzmir açıklarında 34 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran saat 01.15 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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