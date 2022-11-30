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Yerel İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 23:54:00 -
İzmir açıklarında 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım 01.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı gün 04.05 sıralarında yine Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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