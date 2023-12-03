  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı
Yerel

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 07:24:00 -
İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesinde, motor arızası sebebiyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 11 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık saat 00.15 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından kurtarıldı.

Ekipler olaydan 1 saat sonra yine Foça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Gündem

Kırklareli’de 489 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayvalık sahilinde 36 düzensiz göçmen yakalandı

İspanya kıyılarında insan kaçakçılarının zorbalığı… Göçmenleri denize ittiler
İspanya kıyılarında insan kaçakçılarının zorbalığı… Göçmenleri denize ittiler

Avrupa

İspanya kıyılarında insan kaçakçılarının zorbalığı… Göçmenleri denize ittiler

Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı

Yerel

Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23