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Yerel İzmaritten yangın çıktı
Yerel

İzmaritten yangın çıktı

Tekirdağ Çorlu’da çıkan anız yangını itfaiye ve traktörlerin yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 10:01:00 -
İzmaritten yangın çıktı

Önerler Mahallesi Krallık mevkiinde çevreye bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, biçilmiş buğday anızını sardı.

Bir evin bahçesine de sıçrayan alevler, daha fazla büyümeden itfaiye ve traktörlerle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Mahalle halkının da traktörlerle yangına müdahale ettiğini ifade eden Önerler Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangında 10 dönüm alanın etkilendiğini ifade etti.

Sorumluların tespit edilmesi için jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

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