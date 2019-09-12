İzmaritin tutuşturduğu lastik az daha minibüs durağını yakacaktı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinin lastiği tutuşturması sonucu minibüs durağı yanma tehlikesi atlattı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinin lastiği tutuşturması sonucu minibüs durağı yanma tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsçülere ait durak binasını yanmaktan kurtardı.

İddiaya göre, yoldan geçenlerin attığı sigara izmariti, Malkara - Keşan yolu üzeri ilçe giriş kavşağına yakın minibüs durağı yanında bulunan lastiğin yanmasına neden oldu. Lastiğin tutuşması sonucu anız yangını meydana geldi. Görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsçülere ait durak binasını yanmaktan kurtardı.

Binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 100 metrekare otluk alanın yandığı belirtildi.

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