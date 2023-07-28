İzleyenlerin vicdanını yaralayan anlar! Zalim yahudiye lanet yağdı
Filistinli Müslümanların özel yaşam alanına saldırmayı sürdüren siyonistler, vicdanları yaralayan bir eyleme daha imza attı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir ailenin tarım arazisine iş makineleriyle baskın yaptı.
Yahudiler, çiftçi ailenin su kuyularını transmikser adlı iş makinesi vasıtasıyla beton dökerek kapattı. Aile fertlerinden biri İsrail askerlerine "Bu benim özel arazim." diyerek itiraz etse de yıkıma engel olamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO