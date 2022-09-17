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Yaşam İzleyenleri duygulandıran video! Çabası gözyaşartıyor
Yaşam

İzleyenleri duygulandıran video! Çabası gözyaşartıyor

Sosyal medya ortamında paylaşılan bir video, izleyenleri duygulandırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 21:33:00 -

Ekmek parasını çeşitli zorluklarla kazanan milyonlarca insan var. İşte o insanlardan biri, çalıştığı sırada görüntülendi.

İzleyenleri duygulandırdı

Tek bacağı olmayan bir gencin, elindeki kürekle malzemeleri kenara çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gencin ekmek parası uğruna verdiğimücadele, izleyenlerden tam not aldı.

"Haram yiyenler örnek alsın"

Sosyal medya kullanıcıları, videodaki genç için "Helal olsun", "Haram yiyenler örnek alsın""Dilenebilirdi ama gurur böyle bir şey" gibi yorumlarda bulundu.

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