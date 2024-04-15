İzleyenler dehşete düştü! Filistin dostu piskoposa bıçaklı saldırı kamerada

Avustralya’da 6 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından ikinci bir bıçaklı saldırı olayı daha yaşandı. Bu sefer adres Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi oldu.

Piskopos Mar Mari Emmanuel ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Henüz kimliği açıklanmayan saldırgan elindeki bıçağı defalarca piskoposa sapladı. Kilisedekilerin müdahale ettiği şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi.

4 yaralı!

Olayda piskopos ve en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada, piskoposun hayati tehlikesinin bulunmadığı, 50’li yaşlarındaki bir kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sydney’de cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.



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Piskopos Mar Mari Emmanuel'in daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenilirken kilisede birçok defa Filistinli masumları savunan açıklamalarda bulunduğu ve onlara dua ettiği öğrenildi.