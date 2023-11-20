İzlemeye yürek dayanmaz! İsrail'in 'organ bankası' yeniden gündemde!

İsrail ordusunun askeri sağlık sektörünün denetiminde 1986 yılında kurulan hastanenin öldürülen Filistinlilerin cenazelerinden organ çaldığı, geçtiğimiz yıllarda çeşitli haberlerle ve yapılan korkunç uygulamaya katılan İsrailli doktorların ifadeleriyle ortaya çıkmıştı.

Gazze'ye yönelik 5 haftadır devam eden saldırılarla birlikte İsrail'e ait "deri" veya "organ" bankası" olarak da gündeme gelen faaliyetin korkunç uygulamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dünyadaki diğer organ bankalardan farklı olarak sözkonusu banka, hayati organların tedarikinin yalnızca gönüllü bağışçılardan gelmemesiyle farklılık gösteriyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORGAN/DERİ BANKASI NASIL KURULDU?

Yıllardır tartışılan İsrail'İn organ kaçakçılığı Gazze ile birilkte yeniden gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Lübnan merkezli lbcı sitesinde bankayla ilgili önemli detaylar paylaşıldı:

"Gizlilik Perdesinin Ardında: İsrail Deri Bankası ve Organ Toplamayla İlgili Tartışmalar"

İsrail gibi bir ülkede ordu, özellikle askerlerdeki cilt yaralanmaları da dahil olmak üzere yaralıların tedavisi için her zaman en son teknolojilere sahip olmaya çalışır.

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Buradan hareketle, 1973 savaşı sonrasında, çatışmalarda yanan askerlerin tedavisi için "İsrail Deri Bankası"nın kurulması fikri ortaya çıktı.

Bankanın kuruluşu, özellikle Yahudi dininde organ bağışının yasak olması nedeniyle hahamların karar vermesi gerektiği için 12 yıl ertelendi.

1985 yılında hahamlar, deri bağışına veya başka bir kişiden deri alınmasına izin veren bir karar yayınladı.

Önce bankanın ne olduğuna bakalım.

İsrail tıbbi kaynaklarına göre banka yanık tedavisinde uzmanlaşıyor. Farklı ırklardan ve renklerden çeşitli ve çeşitli deri örneklerini inceliyor.

Olağanüstü gizliliğine rağmen İsrail medyası bankayla ilgili bilgileri birçok kez ortaya çıkardı.

Eğer İsrailliler bağış yapmaya pek hevesli değilse nasıl oldu da dünyanın en büyük deri bankasına sahip oldular?

Adli Tıp ve Anatomi Birimi'nin de içinde bulunduğu İsrail Adli Tıp Kurumu başkanı da 1990'lı yıllarda Filistinlilerin ailelerinden izin alınmaksızın cesetlerinden organ toplandığını itiraf etti.

Filistinliler, İsrail'i bu ihlallerden sorumlu tutmak için çok çabaladı; özellikle de İbrani devletinin, yıllar içinde İsrail güçleri tarafından yakalanmaları sırasında ölen 373'ten fazla Filistinli şehidin cesedini hâlâ elinde tuttuğu göz önüne alındığında.

Ulusal Kurtarma Kampanyası'na göre bu cesetler, İsrail'in 2015'ten bu yana buzdolaplarında tuttuğu 117 cenazenin yanı sıra numaralı 256 ceset arasında mezarlara dağıtıldı.

Bu mezarlar tamamen gizlilikle çevrelenmiş toplu mezarlardır ve cenazeler numaralardan oluşan bir kodla gömülmektedir.

Bu sayı, İsrail yetkililerinin elinde bulunan ve gömülen kişiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bir dosyaya karşılık geliyor. Bu cesetlere ne olduğu ve onlardan ne çıkarıldığı belli değil.

Bugün, Deri Bankası ile ilgili tartışma yeniden gündeme geldi, çünkü tutuklu dosyasındaki müzakerelerin en zorlu müzakerelere sahne olan hem yaşayanları hem de cesetleri içermesi.

İSVEÇ ORTAYA ÇIKARDI, İSRAİL İTİRAF ETTİ

The Guardian'ın 2009 yılına ait bir haberinde organ çalma vahşetiyle ilgili çarpıcı detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, İsrail, patologların ailelerinin rızası olmadan ölü Filistinlilerden ve diğerlerinden organ topladığını itiraf ettiği, bu uygulamanın 1990'larda sona erdiğini açıkladığı belirtilmişti.

Ülkenin adli tıp kurumunun eski başkanının bu itirafı, bir İsveç gazetesinin İsrail'in organlarını kullanmak için Filistinlileri öldürdüğünü haber vermesiyle ortaya çıkan şiddetli tartışmanın ardından geldi; İsrail bu suçlamayı reddedip "antisemitik" olarak nitelendirdi.

Bir televizyon belgeselinde yer alan açıklamanın Arap ve Müslüman dünyasında tepki çekerken İsrailli Arap milletvekili Ahmed Tibi, haberde İsrail ordusunun suçlandığını söyledi.

Skandal, Tel Aviv yakınlarındaki Abu Kabir adli tıp enstitüsünün eski başkanı Dr. Yehuda Hiss ile yapılan bir röportajda ortaya çıktı. Röportaj, 2000 yılında Amerikalı bir akademisyen tarafından yapılmış, İsrail ile İsveç arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Stockholm gazetesi Aftonbladet'te yer alan bir haber nedeniyle yayınlanmıştı.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI

Channel 2 TV, 1990'larda Abu Kabir'deki uzmanların İsrail askerlerinin, İsrail vatandaşlarının, Filistinlilerin ve yabancı işçilerin vücutlarından deri, kornea, kalp kapakçıkları ve kemiklerini genellikle akrabalarından izin almadan topladığını bildirdi.

İsrail ordusu programın uygulamanın gerçekleştiğini doğruladı ancak şunları ekledi: "Bu faaliyet on yıl önce sona erdi ve artık gerçekleşmiyor."

Hiss şunları söyledi: "Kornea toplamaya başladık... yapılanlar son derece gayrı resmiydi. Aileden herhangi bir izin istenmedi."

Ancak İsveç gazetesinin haberine göre İsrail'in Filistinlileri organlarını almak için öldürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktu. Aftonbladet, Filistinlilerin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genç erkeklerin İsrail güçleri tarafından ele geçirildiğini ve cesetlerinin kayıp organlarla birlikte ailelerine teslim edildiğini söylediğini aktardı. Hiss'le yapılan röportaj, Abu Kabir hakkında bir çalışma yürüten California-Berkeley Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Nancy Scheper-Hughes tarafından yayınlandı.

Associated Press'in aktardığına göre kendisi, "uzun vadede" etkilenenlerin yalnızca Filistinliler olmadığını, ancak röportajın kamuya açıklanması gerektiğini hissettiğini, çünkü "deri alınmasının sembolik olduğunu. Düşman olmak, sembolik ağırlığı açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir şeydir." dedi.

İsrail, İsveç'ten Aftonbladet makalesini kınamasını talep ederek makaleyi Yahudi karşıtı "kan iftirası" olarak nitelendirdi. Stockholm, bunun ülkedeki ifade özgürlüğünü ihlal edeceğini söyleyerek talebi reddetti. Daha sonra dışişleri bakanı, İsveç'in AB'nin dönem başkanlığını devraldığı sırada İsrail ziyaretini iptal etti.

İsrailli doktor Hiss, organ toplamayla ilgili bazı ayrıntıların ilk kez açıklandığı 2004 yılında görevinden alındı, ancak hâlâ adli tıp enstitüsünde çalışıyor.

İsrail sağlık bakanlığı, tüm toplamaların artık izin alınarak yapıldığını söyledi. Kanal 2'ye yapılan açıklamada "O dönemdeki kurallar net değildi. Son 10 yıldır Abu Kabir ahlak kurallarına ve Yahudi yasalarına göre çalışıyor." denildi.

İzlemeye yürek dayanmaz! İsrail'in 'organ bankası' yeniden gündemde!