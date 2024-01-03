  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzlemeye yürek dayanmaz! Cani adam köpeğe acımasızca şiddet uyguladı
Yerel

İzlemeye yürek dayanmaz! Cani adam köpeğe acımasızca şiddet uyguladı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 20:51:00 -
İzlemeye yürek dayanmaz! Cani adam köpeğe acımasızca şiddet uyguladı

Beykoz'da bir şahsın köpeğe işkence ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şahsın köpeğe baltayla şiddet uyguladığı görülüyor.

Gözaltına alındı

Şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Müjdeyi Mücahit Birinci verdi!
Müjdeyi Mücahit Birinci verdi!

Gündem

Müjdeyi Mücahit Birinci verdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görülmemiş olay... Köpek 5. kattan atladı, hiçbir şey olmadı
Görülmemiş olay... Köpek 5. kattan atladı, hiçbir şey olmadı

Sosyal Medya

Görülmemiş olay... Köpek 5. kattan atladı, hiçbir şey olmadı

Beslediği köpek kolunu parçaladı!
Beslediği köpek kolunu parçaladı!

Yerel

Beslediği köpek kolunu parçaladı!

Polisin en büyük destekçisi dedektör köpekler
Polisin en büyük destekçisi dedektör köpekler

Yerel

Polisin en büyük destekçisi dedektör köpekler

Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi
Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi

Yerel

Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi

Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!
Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

Gündem

Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

Başıboş köpekler ahıra girip 22 hayvanı telef etti! Hayvanların sahibi çileden çıktı
Başıboş köpekler ahıra girip 22 hayvanı telef etti! Hayvanların sahibi çileden çıktı

Gündem

Başıboş köpekler ahıra girip 22 hayvanı telef etti! Hayvanların sahibi çileden çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23