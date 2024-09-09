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Spor İzlanda'yı ezdik geçtik! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet İzmir'de geldi...
Spor

İzlanda'yı ezdik geçtik! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet İzmir'de geldi...

Yeniakit Publisher
2024-09-09 23:37:00 - 2024-09-09 23:41:15
İzlanda'yı ezdik geçtik! Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet İzmir'de geldi...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki Türkiye İzmir’de konuk ettiği İzlanda’yı 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir’in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

10. dakikada sol kanattan Arda Güler’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can’ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem’in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.

47. dakikada sol kanattan Eren ile geldik. Açılan ortayı savunma karşıladı.

52. dakikada Eren Elmalı’nın pasında Kerem Aktürkoğlu enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada Orkun’un ceza sahası içinde Umut’a pasında oyuncumuz bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

79. dakikada Gudmundsson’nun sert ortasına kimse dokunamadı ve top Mert Günok’un kontrolünde dışarı çıktı.

88. dakikada Kerem Aktürkoğlu attığı golle hat-trick yaptı: 3-1 İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve A Millilerimiz rakibini 3-1 yenerek Uluslar Ligi’ndeki ilk galibiyetini almış oldu.

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